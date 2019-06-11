Что такое новое совместное завещание и зачем его составлять?

Кто может составить наследственный договор или совместное завещание, кто в этом случае сможет претендовать на наследство, будет ли такое завещание действовать в случае развода, а также о том, что такое наследственный фонд — рассказываем в нашем материале. Текст подготовлен совместно с нашим информационным партнером — Ассоциацией юристов России

С 1 июня 2019 года в российском законодательстве появляются два новых понятия — совместное завещание и наследственный договор. Соответствующие изменения в Гражданский кодекс РФ в свое время разработали депутаты Государственной Думы во главе с Председателем Комитета по государственному строительству и законодательству, сопредседателем Ассоциации юристов России Павлом Крашенинниковым.

Рассказываем, что именно изменилось в законе.

Что такое совместное завещание?

До вступления нового закона силу в России наследование осуществлялось двумя способами: по завещанию, которое мог составить только гражданин единолично, или если его нет, то в порядке очередности по степени родства. Теперь дополнительная возможность составить завещание совместно появилась и у супругов.

В таком завещании супруги могут распорядиться как совместной собственностью, так и личной собственностью каждого из них. При наличии такого завещания не нужно сначала делить совместную собственность, а затем решать вопрос о наследстве и наследниках. Можно заранее указать — кому, какое имущество и в какой последовательности переходит, если умер один из супругов или если ушли оба одновременно.

«Такие завещания позволят снизить число семейных конфликтов по поводу наследства. Особенно в семьях, где есть дети от разных браков, и когда супруги хотят упростить для своих наследников процедуры принятия наследства», — поясняет Павел Крашенинников.

Будет ли действовать такое завещание в случае развода?

Нет. Совместное завещание супругов утрачивает свою силу в случаях прекращения брака или признания брака недействительным как до, так и после смерти одного из супругов. Также каждый из супругов в любой момент может изменить свое решение и выйти из завещания.

Кроме того, для большей юридической надежности совместное завещание супругов подлежит нотариальному удостоверению. В целях исключения злоупотреблений также введена обязательная видеофиксация нотариального удостоверения совместного завещания, если оба супруга не возражают.

А чем отличается наследственный договор?

Такой договор может заключаться потенциальным наследодателем с любыми лицами, не обязательно родственниками, и даже не обязательно физическими лицами, это могут быть и юридические лица. По словам Павла Крашенинникова, такая форма особенно удобна при завещании и наследовании бизнеса.

Преимущество наследственного договора в том, что потенциальные наследники и потенциальный наследодатель договариваются заранее, что и кому перейдет, и какие условия для этого нужно выполнить. Условия могут быть самые разные, в том числе, например, может быть прописано обязательство наследника ухаживать за тем, кто завещал ему наследство, в старости.

Кроме того, наследодатель вправе заключить один или несколько наследственных договоров с одним или несколькими лицами. Что немаловажно, после заключения наследственного договора наследодатель вправе совершать любые сделки в отношении принадлежащего ему имущества.

Равно как и совместное завещание, для надежности такой договор подлежит нотариальному заверению с обязательной видеофиксацией, если стороны против нее не возражают.

Можно составить только завещание или только наследственный договор?

Нет, наследодатель может при желании составить и завещание, и заключить наследственный договор. Но, как подчеркивает Председатель Комитета по государственному строительству и законодательству, «наследственный договор имеет приоритет над завещанием. Если наследодатель составил и то, и другое, то наследство будет распределяться согласно наследственному договору».

И нет никакой возможности оспорить эти документы, например, если без наследства остаются несовершеннолетние дети тех, кто завещание составил?

Не совсем. В законе сохранено право определенных категорий граждан на обязательную долю в наследстве, независимо от формы его перехода к наследникам. Речь идет о несовершеннолетних или нетрудоспособных детях наследодателя, его нетрудоспособных супруге и родителях, а также нетрудоспособных иждивенцах. «Они наследуют независимо от содержания завещания или наследственного договора, не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону», — сообщил Павел Крашенинников.

Кроме того, то же совместное завещание супругов может быть оспорено в судебном порядке по иску любого из супругов при их жизни или после смерти — одного или обоих — по иску человека, считающего, что завещание нарушает его права.

Что делать, если человек хочет завещать свой бизнес?

Кроме возможности заключить наследственный договор, с осени минувшего года российское законодательство дает возможность создавать

Такой фонд создается в целях управления бизнесом, имуществом, активами, которые остаются после смерти наследодателя. С помощью наследственного фонда гражданин может обеспечить финансовую поддержку определенных лиц после своей смерти (например, членов семьи, других граждан, организаций). Кроме того, с помощью этого инструмента может быть реализована воля умершего по осуществлению благотворительности.

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