Клерк.Ру

Что такое новое совместное завещание и зачем его составлять?

Иллюстрация с сайта ГД РФ

Кто может составить наследственный договор или совместное завещание, кто в этом случае сможет претендовать на наследство, будет ли такое завещание действовать в случае развода, а также о том, что такое наследственный фонд — рассказываем в нашем материале. Текст подготовлен совместно с нашим информационным партнером — Ассоциацией юристов России

С 1 июня 2019 года в российском законодательстве появляются два новых понятия — совместное завещание и наследственный договор. Соответствующие изменения в Гражданский кодекс РФ в свое время разработали депутаты Государственной Думы во главе с Председателем Комитета по государственному строительству и законодательству, сопредседателем Ассоциации юристов России Павлом Крашенинниковым.

Рассказываем, что именно изменилось в законе.

Что такое совместное завещание?

До вступления нового закона силу в России наследование осуществлялось двумя способами: по завещанию, которое мог составить только гражданин единолично, или если его нет, то в порядке очередности по степени родства. Теперь дополнительная возможность составить завещание совместно появилась и у супругов.

В таком завещании супруги могут распорядиться как совместной собственностью, так и личной собственностью каждого из них. При наличии такого завещания не нужно сначала делить совместную собственность, а затем решать вопрос о наследстве и наследниках. Можно заранее указать — кому, какое имущество и в какой последовательности переходит, если умер один из супругов или если ушли оба одновременно.

«Такие завещания позволят снизить число семейных конфликтов по поводу наследства. Особенно в семьях, где есть дети от разных браков, и когда супруги хотят упростить для своих наследников процедуры принятия наследства», — поясняет Павел Крашенинников.

Будет ли действовать такое завещание в случае развода?

Нет. Совместное завещание супругов утрачивает свою силу в случаях прекращения брака или признания брака недействительным как до, так и после смерти одного из супругов. Также каждый из супругов в любой момент может изменить свое решение и выйти из завещания.

Кроме того, для большей юридической надежности совместное завещание супругов подлежит нотариальному удостоверению. В целях исключения злоупотреблений также введена обязательная видеофиксация нотариального удостоверения совместного завещания, если оба супруга не возражают.

А чем отличается наследственный договор?

Такой договор может заключаться потенциальным наследодателем с любыми лицами, не обязательно родственниками, и даже не обязательно физическими лицами, это могут быть и юридические лица. По словам Павла Крашенинникова, такая форма особенно удобна при завещании и наследовании бизнеса.

Преимущество наследственного договора в том, что потенциальные наследники и потенциальный наследодатель договариваются заранее, что и кому перейдет, и какие условия для этого нужно выполнить. Условия могут быть самые разные, в том числе, например, может быть прописано обязательство наследника ухаживать за тем, кто завещал ему наследство, в старости.

Кроме того, наследодатель вправе заключить один или несколько наследственных договоров с одним или несколькими лицами. Что немаловажно, после заключения наследственного договора наследодатель вправе совершать любые сделки в отношении принадлежащего ему имущества.

Равно как и совместное завещание, для надежности такой договор подлежит нотариальному заверению с обязательной видеофиксацией, если стороны против нее не возражают.

Можно составить только завещание или только наследственный договор?

Нет, наследодатель может при желании составить и завещание, и заключить наследственный договор. Но, как подчеркивает Председатель Комитета по государственному строительству и законодательству, «наследственный договор имеет приоритет над завещанием. Если наследодатель составил и то, и другое, то наследство будет распределяться согласно наследственному договору».

И нет никакой возможности оспорить эти документы, например, если без наследства остаются несовершеннолетние дети тех, кто завещание составил?

Не совсем. В законе сохранено право определенных категорий граждан на обязательную долю в наследстве, независимо от формы его перехода к наследникам. Речь идет о несовершеннолетних или нетрудоспособных детях наследодателя, его нетрудоспособных супруге и родителях, а также нетрудоспособных иждивенцах. «Они наследуют независимо от содержания завещания или наследственного договора, не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону», — сообщил Павел Крашенинников.

Кроме того, то же совместное завещание супругов может быть оспорено в судебном порядке по иску любого из супругов при их жизни или после смерти — одного или обоих — по иску человека, считающего, что завещание нарушает его права.

Что делать, если человек хочет завещать свой бизнес?

Кроме возможности заключить наследственный договор, с осени минувшего года российское законодательство дает возможность создавать наследственный фонд.

Такой фонд создается в целях управления бизнесом, имуществом, активами, которые остаются после смерти наследодателя. С помощью наследственного фонда гражданин может обеспечить финансовую поддержку определенных лиц после своей смерти (например, членов семьи, других граждан, организаций). Кроме того, с помощью этого инструмента может быть реализована воля умершего по осуществлению благотворительности.

Главное

В рамках рабочей поездки Председателя Комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям в Республику Удмуртия в Правительстве региона обсудили вопросы совершенствования законодательного регулирования многоцелевого использования лесных ресурсов.

Обучающий курс от команды «Клерка»
«Налоговые проверки. Тактика защиты»
Способы защиты, проверенные на практике, от Ивана Кузнецова, налогового эксперта, работавшего в ОБЭП.
  • Первое видео — бесплатно.
  • Даем сертификат в конце обучения.
  • Дистанционное обучение.
Записаться на курс за 5 500 руб.

Посетить семинар по теме «Наследственное право»

Все семинары по теме Наследственное право