Так уж сложилось исторически, что наследство — это дело сугубо семейное. Вот и сам закон, определяя состав очередей наследников, следует поступательно «от самой близкой родни к дальней»: сначала дети, родители и супруг, затем братья сестры, дедушки, бабушки и так далее.

Поэтому в идеале наследство не должно выйти за пределы семьи и достаться посторонним людям. Но на то он и идеал, чтобы быть редкостью.

Примеров, когда наследниками становятся далеко не родственники, в жизни предостаточно.

Разумеется, чаще всего виновником тому является завещание: в нем наследодатель может указать в качестве своего наследника абсолютно любого человека и даже организацию.

Родственные отношения при этом никакого значения не имеют. Конечно же, родственники далеко не всегда в восторге от того, как завещатель распределил свое наследство, — но если такова его последняя воля, сетовать на несправедливость, по меньшей мере, некорректно.

А вот когда завещания нет, но при этом наследником наравне с родственниками становится посторонний человек — здесь уже есть над чем задуматься.

Приведу несколько таких примеров:

Не жена, но наследница

История довольно распространенная: одинокий мужчина на склоне лет встретил женщину, они съехались, стали жить вместе. Брак так и не зарегистрировали, и когда мужчины не стало, наследницей признали его родную дочь (единственную близкую родственницу).

Однако сожительница с этим мириться не пожелала и обратилась в суд, требуя признать ее законной наследницей. А поводы у нее для этого были:

по закону наравне с родственниками наследовать могут также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя (кого он содержал, постоянно предоставляя средства на проживание).

Если такие иждивенцы не приходились наследодателю родственниками, то наследуют они при условии, что не менее года до дня открытия наследства проживали с ним совместно.

Сожительница представила в суде документы, подтверждающие, что она:

инвалид 3 группы (т.е. нетрудоспособна),

получала минимальную пенсию в сравнении с доходами, которые получал наследодатель, периодически получала от него переводы на свою карту для оплаты лечения (т.е. находилась на иждивении),

была зарегистрирована в квартире вместе с наследодателем (т.е. проживала совместно).

Как видно, все сошлось не в пользу родной дочери: суд признал сожительницу отца наследницей и разделил наследство пополам (Октябрьский р-й суд г. Улан-Удэ, дело № 2-3139/2017).

Падчерица против родного сына

Пасынки и падчерицы (неусыновленные дети супруга от другого брака) по закону могут получить наследство, но лишь в составе седьмой очереди — т.е. при условии, что никого из родственников в предыдущих очередях наследников не нашлось.

Очевидно, что вероятность наступления такого случая крайне невелика. Но с учетом вышеописанного правила о наследниках-иждивенцах пасынки и падчерицы могут пройти «без очереди».

И вот пример: мужчина жил в «гражданском браке» с женщиной, с ними же — ее несовершеннолетняя дочь. Но произошел несчастный случай, и мужчины не стало. К наследству были призваны его родной сын и отец (наследники первой очереди).

Сожительнице не удалось признать себя наследницей (ни инвалидности, ни пенсии у нее не было — нетрудоспособность не подтверждалась). Но она добилась наследства для своей дочери: девочка была несовершеннолетней (т.е. нетрудоспособной), проживала вместе с наследодателем в одной квартире и находилась на его иждивении (своих доходов у нее не было).

Все признаки наследника, как говорится, налицо — так что пришлось сыну с отцом разделить наследство с падчерицей.

Поэтому, даже в отсутствие завещания, нельзя гарантировать, что наследство достанется только родственникам: у посторонних тоже есть шанс стать наследником!