Как закрепить договоренности собственников по выходу из бизнеса и его продаже

Любые вопросы относительно условий участия в бизнесе, включая возможность выхода из бизнеса, продажи доли или бизнеса целиком целесообразно оговаривать уже на этапе создания и активного развития бизнеса, пока все воодушевлены и не задумываются о возможных сложностях, считают специалисты TaxCoach.

При этом важно, чтобы все, даже самые нестандартные договоренности партнеров были максимально урегулированы с учетом реальных инструментов и возможностей действующего законодательства. Это поможет избежать в дальнейшем неожиданных сценариев развития отношений.

Сегодня еще один кейс из нашей практики для иллюстрации, как можно формализовать фантазийное видение собственников бизнеса относительно возможного выхода из него.

Исходная ситуация:

В производственной группе компаний несколько собственников. Между собой они согласовали следующий механизм выхода из бизнеса:

Прежде всего, каждый из собственников свободен в волеизъявлении желания выйти из бизнеса. Он должен сначала предложить свою долю для покупки оставшимся участникам, независимо от того, хочет он долю продать или подарить, например, родственникам; После этого между собственниками проводятся внутренние торги.

Собственник, предложивший максимальную цену, приобретает долю в бизнесе выходящего собственника, но только при наличии согласия остальных собственников.

Если собственники не договорились между собой по цене купли-продажи доли в бизнесе или кто-то из них выступает против такой сделки, то собственники:

либо продолжают вести бизнес как прежде;

либо ищут покупателя на бизнес целиком.

Рассмотрим по порядку, каким образом перечисленные условия можно урегулировать в корпоративных документах.

Проведение торгов между собственниками

Взаимоотношения собственников по проведению внутренних торгов по продаже доли (акций) в обществах регулируются в корпоративном договоре:

Собственник бизнеса, желающий продать долю, в свободной форме предлагает остальным участникам приобрести ее, согласует с ними цену приобретения. По результатам переговоров (внутренних торгов) возможны два варианта:

собственник бизнеса достигает соглашения с одним из участников по продаже доли, в таком случае между выходящим собственником и участником, предложившим большую цену, заключается договор купли-продажи доли при наличии согласия остальных собственников;

ни один из участников не соглашается приобрести долю по оговариваемой цене, в результате чего договор купли-продажи доли не заключается.

Для того, чтобы положения корпоративного договора о порядке проведения внутренних торгов надлежащим образом реализовывались на практике в Уставе Общества фиксируется:

участник вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества только с согласия остальных участников Общества. Данное положение в Уставе ООО можно предусмотреть на основании п. 2 ст. 21 Закона «Об ООО».

Такое согласие считается полученным, если участники Общества в течение 30 дней представили в письменной форме заявление о согласии на отчуждение доли или не представили в течение указанного срока заявление об отказе от дачи согласия.

Срок на обдумывание предложения и дачу согласия не обязательно должен быть 30 дней, он может быть любым — как больше, так и меньше.

Данные положения направлены на защиту интересов всех собственников:

во-первых, благодаря фиксации в Уставе необходимости получить согласие остальных участников Общества на продажу доли одному из собственников, мы обязываем выходящего собственника всем остальным участникам без исключения (а не одному из собственников) направить предложение (оферту) о продаже своей доли в уставном капитале общества и тем самым запустить внутренние торги;

во-вторых, это положение позволяет защитить остающихся собственников, не участвующих в сделке, заключаемой по результатам внутренних торгов. Такие собственники могут не захотеть продолжать вести бизнес в сокращенном составе участников. В этом случае они не дают согласие на продажу доли другому собственнику. Отключить рекламу

В этом случае все участники остаются в Обществе и начинается поиск покупателя на бизнес в целом.

Таким образом, каждый собственник делает осознанный выбор — хочет ли он увеличить свою долю в бизнесе и продолжить работать, остаться с тем, что есть или пойти по пути продажи бизнеса целиком.

Продажа доли в обществе третьим лицам

Предположим, что внутренние торги не состоялись, собственники не согласовали цену и условия между собой, после чего нашелся покупатель на бизнес в целом.

Каков будет механизм продажи и гарантии участникам:

(А) На случай продажи третьим лицам (то есть не являющимся до этого участниками общества) остальным участникам предоставлено право преимущественной покупки доли по заранее установленной Уставом твердой цене на основании п. 4 ст. 21 ФЗ «Об ООО».

На тот момент собственники согласовали между собой фиксированную рыночную стоимость всего бизнеса, которая устраивала всех участников. Исходя из этого, в Уставе Общества в качестве цены реализации преимущественного права покупки доли была зафиксирована конкретная твердая стоимость доли.

При этом предусматривалось, что в случае существенного повышения / уменьшения рыночной стоимости доли, в Уставе Общества обновляется твердая цена реализации преимущественного права покупки доли. Изменения в Устав Общества вносятся 1-3 раза в год либо реже по усмотрению общего собрания участников Общества.

(Б) Право присоединения к договору купли-продажи доли в Обществе

Каждый участник имеет право присоединиться к договору с третьим лицом, продав тем самым и свою долю на аналогичных условиях. В этом случае покупатель вынужден:

купить доли всех собственников по одинаковой цене;

либо отказаться от сделки при отсутствии у него готовности и денежных средств для приобретения всего бизнеса целиком.

Это защищает остальных собственников от перспективы остаться в Обществе с новым нежеланным участников, а выходящего партнера — от блокирования его намерения.

Отчуждение доли в Обществе по иным основаниям (мена, дарение, отступное и прочее)

Возможна ситуация, когда собственники бизнеса захотят произвести отчуждение долей в Обществах по иным основаниям (не по договору купли-продажи доли), например, подарить долю сыну или другому близкому родственнику. В этом случае, согласно договоренностям партнеров, собственник все равно должен предложить сначала остальным собственникам выкупить его долю в бизнесе.

По этой причине мы также дополнительно предусмотрели наличие у участников и самого Общества преимущественного права покупки доли по заранее установленной в Уставе Общества твердой цене при отчуждении доли по иным основаниям. Цена и сроки реализации преимущественного права покупки доли в Обществе в этих ситуациях такие же как при обычной продаже доли третьим лицам.

Также дополнительно в Уставе Общества нами был установлен запрет на выход из Общества

Право участников на выход из Общества потенциально влечет за собой риск возникновения споров между участниками по определению подлежащей выплате действительной стоимости доли в Обществе.

Дело в том, что при подаче заявления о выходе из Общества Общество обязано выплатить выходящему участнику действительную стоимость доли в Обществе.

Размер действительной стоимости доли определяется строго по закону как разность между рыночной стоимостью активов и величиной обязательства по последнему балансу.постановление Президиума ВАС РФ от 07.06.2005 г. № 15787/04 и от 06.09.2005 г., постановление Пленумов ВАС и ВС РФ от 09.12.1999 № 90/14 «О некоторых вопросах применения закона «Об ООО»

Это всегда грозит спором по величине этой самой рыночной стоимости активов. Поэтому в данном случае мы нашли возможность отказаться от закрепления в Уставе Общества права на выход.

Конечно, этим договоренности собственников бизнеса не ограничились. Были в них и нетривиальное видение по условиям участия в операционной деятельности, и особый порядок распределения прибыли, но разговор об этом мы оставим на будущее.