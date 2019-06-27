Многодетным семьям помогут с оплатой ипотеки

19 июня в третьем чтении был принят закон о погашении части задолженности по ипотечным кредитам семей, где родился третий ребенок или последующие дети. Ранее Президент РФ поставил задачу, чтобы такие семьи получили дополнительно 450 тыс. рублей на эти цели. Рассказываем, как этот закон будет работать

Закон о мерах государственной поддержки семей с детьми прошел третье, окончательное чтение в среду, 19 июня. В 2019 году выплаты на погашение ипотечного кредита смогут получить более 10 тысяч семей. Вместе с АО «ДОМ.РФ» (оператор программы) отвечаем на важные вопросы по нововведениям.

Кто имеет право на такую поддержку?

Мать или отец, у которых есть ипотека и у которых в периодродились третий ребенок или последующие дети.

Важно: для целей получения государственной поддержки заявитель и его дети должны быть гражданами России; не могут быть учтены дети, в отношении которых гражданин был лишен родительских прав или в отношении которых было отменено усыновление.

Этой поддержкой можно воспользоваться только один раз, в отношении только одного кредита и независимо от рождения детей после получения поддержки.

Какой объем поддержки?

Не более. Эти деньги направляются на погашение задолженности по основному долгу, а в случае, если она меньше 450 тыс. рублей, оставшаяся часть суммы может быть направлена на погашение процентов.

Это работает только для покупки квартир?

Нет. Средства могут быть выделены, если заемщик до 1 июля 2023 года заключил кредитный договор (договор займа) на:

приобретение жилого помещения;

приобретение жилого помещения по договору участия в долевом строительстве или соглашению (договору) об уступке прав требований по указанному договору;

приобретение объекта индивидуального жилищного строительства;

приобретение земельного участка для индивидуального жилищного строительства;

полное погашение задолженности по ипотечным жилищным кредитам (займам), ранее предоставленным на вышеуказанные цели.

А можно задействовать на погашение ипотеки и маткапитал, и эти 450 тыс. рублей?

Да. Президент РФ в Послании Федеральному Собранию отмечал, что «если сложить [эти 450 тыс. рублей] с материнским капиталом, который также можно направлять на погашение ипотеки, получается более 900 тыс. рублей».

Как обратиться за этой поддержкой?

Порядок реализации мер государственной поддержки, в том числе порядок обращения граждан за их предоставлением, а также перечень необходимых документов определяются Правительством РФ.

Заемщикам при рождении третьего или последующих детей необходимо обратиться в адрес текущего кредитора (организации, предоставившей заемные средства, либо организации, которая приобрела права требования по кредиту и/или закладную). Кредитор должен сам проверить заявление гражданина и подтверждающие документы, а также направить материалы в АО «ДОМ.РФ». После проверки соответствия требованиям программы АО «ДОМ.РФ» будет перечислять денежные средства кредитору на погашение части задолженности по кредиту заемщика.