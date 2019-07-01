Списание долгов по кредиту: новая судебная практика

3 июня 2019 года судебной коллегией по экономическим спорам Верховного суда Российской Федерации было рассмотрено дело № 305-ЭС 18-26429, в соответствии с которым судебная практика относительно признания должников виновными в образовании собственных долгов и, как следствие, признании их банкротами с последующим списанием долгов была изменена.

Обстоятельства дела

Киреев С.Н. несколько лет выплачивал кредиты двум банкам: ПАО «Сбербанк России» и Банк ВТБ (ПАО). Спустя какое-то время его оклад на рабочем месте был сокращен, в связи с чем Киреев начал допускать просрочки по ежемесячным платежам и, в конце концов, накопил почти 4 миллиона долга перед обоими банками.

Не выдержав финансовой нагрузки и давления банков, Киреев был вынужден обратиться в Арбитражный суд Московской области с заявлением о признании его банкротом.

Однако три судебные инстанции ответили ему категоричным отказом.

Свои выводы суды мотивировали тем, что заемщик вел себя недобросовестно: намеренно наращивал задолженность перед банками, заведомо зная, что не сможет исполнить принятые на себя кредитные обязательства.
Так, суды ссылаются на п. 4 ст. 213.28 Закона о банкротстве, в соответствии с которой освобождение гражданина от обязательств не допускается, если при возникновении или исполнении обязательств перед кредиторами он действовал недобросовестно (в частности, осуществлял действия по сокрытию своего имущества, воспрепятствованию деятельности арбитражного управляющего и т. п.). При этом по смыслу названной нормы принятие на себя непосильных долговых обязательств ввиду необъективной оценки собственных финансовых возможностей и жизненных обстоятельств не может являться основанием для неосвобождения от долгов.

В отличие от недобросовестности неразумность поведения физического лица сама по себе таким препятствием не является.
Также в ходе судебного процесса Киреев отказался от заключения с ПАО «Сбербанк России» мирового соглашения, что было сочтено судами как злоупотребление правом. Стоит отметить, что Киреев отказался от мирового соглашения поскольку счел предложенные банком условия фактически неисполнимыми: его ежемесячный доход составлял меньше суммы предложенного банком аннуитетного платежа, из чего следовало, что у него не просто не оставалось бы средств к существованию, но и что он все равно начал бы накапливать перед банком новую заложенность.

Эти и иные доводы были указаны Киреевым при обращении с кассационной жалобой в Верховный суд РФ.

Позиция суда

И коллегия Верховного Суда встала на сторону несчастного кредитора.

Выводы Верховного суда Российской Федерации:

При рассмотрении материалов дела и доводов жалобы, суд пришел к выводу о том, что Киреев не утаивал от банков свое материальное и имущественное положение, о наличии одного непогашенного кредита перед получением второго заявлял открыто, от принадлежащему ему имущества не «избавлялся» и не скрывал его, при оформлении кредитных договор имел постоянный и стабильный источник дохода и не мог предугадать о снижении своего оклада более чем на 30%.
Более того, решение о снижении оклада было принято работодателем в связи с материальным положением компании и с должностными обязанностями и заслугами Киреева никак не связано.
Также судебная коллегия указывает, что банки, как профессиональные участники кредитного рынка, самостоятельно могут оценивать кредито-и платежеспособность своих заемщиков, одновременно банки вправе запрашивать информацию о кредитной истории обратившегося к ним лица на основании федерального закона от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» в соответствующих бюро.
Цитата из определения суда: «Вопреки выводу судов последовательное наращивание гражданином кредиторской задолженности путем получения денежных средств в различных кредитных организациях может быть квалифицировано как его недобросовестное поведение, влекущее отказ в освобождении гражданина от обязательств, лишь в случае сокрытия им необходимых сведений (размер дохода, место работы, кредитные обязательства в других кредитных организациях и т. п.) либо предоставления заведомо недостоверной информации.

Кроме того, судебная коллегия согласилась с доводами Киреева о том, что отказ от заключения мирового соглашения с ПАО „Сбербанк России“ не является злоупотребление права: при этом отказ должника от заключения мирового соглашения на предложенных в нем условиях не может расцениваться как злоупотребление правом, учитывая, что оставшаяся после предусмотренного мировым соглашением ежемесячного платежа за счет текущего дохода Киреева С. Н. сумма денежных средств меньше установленной в рамках настоящего дела о банкротстве судом суммы в размере 30 000 руб. для достойного проживания должника и его семьи» (определение от 21.07.2017 г.).

Выводы

Анализируя изложенное, приходим к следующему выводу:

  1. Банки должны самостоятельно оценивать платежеспособность кредиторов. Отсутствие проверки кредитора является ответственностью банка, а не заемщика, за исключением, конечно, намеренного предоставления недостоверных сведений;
  2. Заемщики, которые добросовестно исполняли принятые на себя обязательства по нескольким кредитным договорам и переставшие их исполнять только после изменения своего материального и/или имущественного положения, не могут считаться намеренно накопившими долги или заемщиками, злостно уклоняющимися от исполнения принятых на себя обязательств.

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