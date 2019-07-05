Люди ищут, как спрятать деньги на карте от приставов и налоговой

Закредитованность населения страны в последние несколько лет выросла до пугающих масштабов: этому способствуют простота получения кредитов, сложное положение многих граждан, а также в некоторых случаях недостаточная информированность заемщиков о предоставляемых им программах и необдуманность действий.

Так или иначе, многие заемщики не смогли исполнить свои обязательства перед банком, и теперь с их доходов в пользу кредитора ежемесячно удерживается ощутимая доля.

Кроме того, многие предпочитают вести рабочую деятельность в обход официального трудоустройства, и в последнее время налоговая служба проявляет к таким гражданам все больше интереса.

Неудивительно, что многие в такой ситуации хотели бы полную анонимность своих счетов. И, как говорится, «спрос рождает предложение»: в сети можно найти множество информации о том, что некоторые сотовые операторы и салоны связи готовы предоставить карту, средства на которой абсолютно невидимы для ФНС и ФССП.

Карты-невидимки

Приставы имеют доступ ко всем счетам должников, в отношении которых возбуждено исполнительное производство. Они могут удерживать любые поступления (кроме оговоренных законодательством исключений). Естественно, сами должники от этого не в восторге.

Как и получатели неофициальных доходов: действующее законодательство обязывает банки информировать налоговые органы об открытии счетов и многих других операциях, совершаемых физическими лицами.

И тут «на помощь приходит» множество источников, рекомендующих использовать карты, которые, по их заверениям, невидимы для приставов и налоговой: МегаФон Mastercard и карта «Кукуруза» от компании «Евросеть». Существуют также карты от Яндекса, QIWI и многих других компаний.

Чудесные свойства карт объясняют тем, что они имеют реквизиты, но не имеют банковского счета.

Таким образом, на «пластик» можно перечислять денежные средства, им можно рассчитываться в интернет-магазинах и делать простые платежи (Интернет, сотовая связь, коммуналка и т. д.), при этом якобы оставаясь невидимкой.

Оценка эффективности

Стоит начать с того, что официально ни «МегаФон», ни «Евросеть», ни другие компании информацию о «невидимости» своих карт не подтверждали. Да, в первую очередь приставы обращают внимание на банковские счета должников, но это не значит, что остальные безналичные операции должников находятся вне их досягаемости.

Если будет предъявлен исполнительный лист, выданный судом, то никто не сможет препятствовать принудительному взысканию (несмотря на то что та же карта «Кукуруза» официально считается имуществом компании «Евросеть»).

Поэтому нельзя говорить о том, что деньги на таких картах находятся вне досягаемости от ФНС и ФССП. Они лишь немного менее заметны, чем банковские карты. И за эту условную невидимость приходится платить: как правило, предоставляющие такие карты компании берут существенную комиссию за обслуживание и каждую отдельную операцию.

Более того, у большинства зарубежных и некоторых отечественных компаний имеются собственные правила, нарушая которые клиент может обнаружить, что его счет заблокирован самой компанией.

А вы верите в существование карт, способных скрыть деньги от приставов и налоговой?