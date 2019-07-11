Что нужно знать про новую систему прослеживаемости товаров

С 2019 года в России стартовал эксперимент по прослеживаемости товаров. Рассказываем, что это такое, какие товары охватывает и принцип работы системы прослеживаемости.

Правовая основа

О проведении эксперимента по прослеживаемости продукции было заявлено в госпрограмме «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков» (утв. постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 № 320).

С 12 июля 2019 года действует подготовленное Минфином постановление Правительства РФ от 25.06.2019 № 807 «О проведении эксперимента по прослеживаемости товаров, выпущенных на территории Российской Федерации в соответствии с таможенной процедурой выпуска для внутреннего потребления» (далее — Постановление № 807).

Согласно ему, прослеживаемость — это организация учета товаров, подлежащих прослеживаемости, и операций, связанных с оборотом таких товаров, с применением информационной системы, используемой в целях проведения эксперимента.

Отслеживают товары на основании документов — без нанесения контрольно-идентификационных знаков. Товарам, подлежащим прослеживаемости, присваивают специальные регистрационные номера партий товаров (РНПТ). При реализации соответствующий РНПТ плательщик НДС включает в счет-фактуру или документ об отгрузке (для неплательщиков НДС).

Минфин

ФНС

Курируют все процедуры прослеживаемости товарови ФТС России.

Сроки эксперимента

Указанным постановлением принято решение о проведении с 1 июля по 31 декабря 2019 года эксперимента по прослеживаемости импортируемых товаров.

Минфин также подготовил закон о создании национальной системы прослеживаемости товаров. Он должен вступить в силу с 1 января 2020 года. А пока механизм прослеживаемости функционирует в рамках пилотного проекта.

Цели эксперимента

Основная цель национальной системы прослеживаемости товаров — апробация механизмов прослеживаемости для противодействия незаконному ввозу и обороту таких товаров.

Эта система прослеживаемости движения товаров выступает российским сегментом аналогичной системы, формируемой в рамках Соглашения о механизме прослеживаемости товаров, ввезённых на таможенную территорию ЕАЭС (подписано по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета в Нур-Султане 29.05.2019).

Считается, что созданный механизм прослеживаемости товаров позволит обеспечить контроль легальности оборота товаров на единой таможенной территории ЕАЭС на всех этапах их коммерческого использования — от их ввоза до реализации в розницу.

Отметим, что Соглашением предусмотрено поэтапное внедрение политики прослеживаемости. Планируется, что на 1-м этапе этот механизм будет функционировать в рамках пилотного проекта — чтобы выявить и устранить возможные проблемные моменты функционирования национальной системы прослеживаемости товаров (в случае их возникновения).

Какие товары отслеживают

В рамках эксперимента механизм прослеживания будет внедрён по ограниченному списку товаров.

Так, Постановлением № 807 определено 10 групп товаров, подлежащих прослеживаемости в рамках эксперимента. Это:

холодильники и морозильники бытовые, а также холодильное и морозильное оборудование, тепловые насосы;

автопогрузчики, бульдозеры, грейдеры, дорожные катки и экскаваторы;

стиральные и сушильные машины;

телевизоры, мониторы и проекторы;

детские коляски и автокресла;

металлическая мебель;

интегральные электронные схемы.

Отметим, что хозяйствующие субъекты (компании и ИП) участвуют в эксперименте на добровольной основе.

Использованы материалы: сайт Правительства РФ.