Что нужно знать про новую систему прослеживаемости товаров

С 2019 года в России стартовал эксперимент по прослеживаемости товаров. Рассказываем, что это такое, какие товары охватывает и принцип работы системы прослеживаемости.
Правовая основаО проведении эксперимента по прослеживаемости продукции было заявлено в госпрограмме «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков» (утв. постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 № 320).
С 12 июля 2019 года действует подготовленное
Согласно ему, прослеживаемость — это организация учета товаров, подлежащих прослеживаемости, и операций, связанных с оборотом таких товаров, с применением информационной системы, используемой в целях проведения эксперимента.
Отслеживают товары на основании документов — без нанесения контрольно-идентификационных знаков. Товарам, подлежащим прослеживаемости, присваивают специальные регистрационные номера партий товаров (РНПТ). При реализации соответствующий РНПТ плательщик
НДСвключает в счет-фактуру или документ об отгрузке (для неплательщиков НДС).
Сроки экспериментаУказанным постановлением принято решение о проведении с 1 июля по 31 декабря 2019 года эксперимента по прослеживаемости импортируемых товаров.
Минфин также подготовил закон о создании национальной системы прослеживаемости товаров. Он должен вступить в силу с 1 января 2020 года. А пока механизм прослеживаемости функционирует в рамках пилотного проекта.
Цели экспериментаОсновная цель национальной системы прослеживаемости товаров — апробация механизмов прослеживаемости для противодействия незаконному ввозу и обороту таких товаров.
Эта система прослеживаемости движения товаров выступает российским сегментом аналогичной системы, формируемой в рамках Соглашения о механизме прослеживаемости товаров, ввезённых на таможенную территорию
Считается, что созданный механизм прослеживаемости товаров позволит обеспечить контроль легальности оборота товаров на единой таможенной территории ЕАЭС на всех этапах их коммерческого использования — от их ввоза до реализации в розницу.
Отметим, что Соглашением предусмотрено поэтапное внедрение политики прослеживаемости. Планируется, что на 1-м этапе этот механизм будет функционировать в рамках пилотного проекта — чтобы выявить и устранить возможные проблемные моменты функционирования национальной системы прослеживаемости товаров (в случае их возникновения).
Какие товары отслеживаютВ рамках эксперимента механизм прослеживания будет внедрён по ограниченному списку товаров.
Так, Постановлением № 807 определено 10 групп товаров, подлежащих прослеживаемости в рамках эксперимента. Это:
- холодильники и морозильники бытовые, а также холодильное и морозильное оборудование, тепловые насосы;
- автопогрузчики, бульдозеры, грейдеры, дорожные катки и экскаваторы;
- стиральные и сушильные машины;
- телевизоры, мониторы и проекторы;
- детские коляски и автокресла;
- металлическая мебель;
- интегральные электронные схемы.
Использованы материалы: сайт Правительства РФ.
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