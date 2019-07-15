Спекулянтам — бой: как будет работать закон против «билетной мафии»

По новому закону театры, концертные организации, цирки и музеи обязаны будут с 1 сентября размещать на своем сайте информацию о ценах на билеты и об организациях, которые уполномочены их продавать. Такое требование распространится и на ИП, которые создают, исполняют, показывают (за исключением кинопоказа) и интерпретируют произведения литературы и искусства.

Отвечаем на наиболее частые вопросы по этим нововведениям вместе с Театром им. Евгения Вахтангова.

Что такое «билетная мафия»?

Это перекупщики, спекулянты, которые массово выкупают билеты в театры и на концерты, а потом перепродают их, взвинчивая цены. Это бьет по карману зрителя. Те билеты, которые продать не удалось, перекупщики в последний момент возвращают в кассы, а это уже вредит театрам — они теряют на этом доходы. Депутаты вместе с ведущими представителями сферы искусства и культуры придумали, как дать отпор «билетной мафии».

Что будет с ценами?

Теперь запрещается продавать билеты по цене выше той, что указана в самом билете.

Таким образом, перекупщики не смогут нажиться на перепродаже. Общая стоимость сопутствующих услуг, например, доставки билетов, должна быть менее 10% стоимости купленных билетов.

Продавать билеты могут только театры либо те, кому они дали это право.

Кстати, если у вас вдруг оказался лишний билет, вы можете без проблем его продать по его номинальной стоимости — это не будет считаться нарушением закона.

Условия возврата билетов меняются?

Да. Теперь правила едины. Если вы сдаете билет, не позднее чем за:

10 дней — вам вернут полную стоимость;

5 дней — половину стоимости;

3 дня — 30% стоимости.

А если случилось ЧП?

Правила возврата билетов (в том числе именных) в связи с документально подтвержденными обстоятельствами болезни или смерти членов семьи будут установлены Правительством РФ.

Полную стоимость вернут и в случае отмены или переноса мероприятия по инициативе организатора.

Куда обращаться, чтобы вернуть билет?

Порядок возврата билетов должен быть в обязательном порядке размещен на официальном сайте театров, концертных организаций, цирков и музеев.