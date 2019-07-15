Юристам: как защитить доменное имя корпоративного сайта

Популяризация Интернет-ресурсов и сервисов, а также в целом появление сети Интернет привело к возможности ведения бизнеса в виртуальном пространстве. Субъекты предпринимательской деятельности активно используют возможности сети для продвижения предлагаемых ими товаров, работ и услуг, в частности, создают и используют корпоративные Интернет-сайты.

Большинство современных компаний уже создали собственные сайты и активно их используют.

Введение в оборот Интернет-сайта происходит через доменное имя. Согласно Закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» с 2006 года доменное имя — обозначение символами, предназначенное для адресации сайтов в сети «Интернет» в целях обеспечения доступа к информации, размещенной в сети «Интернет». Иными словами доменное имя — это название Интернет-ресурса, которое позволяет идентифицировать сайт в сети «Интернет» и получить к нему доступ.

Регистрация доменного имени осуществляется администратором национальных доменов верхнего уровня «RU» и «РФ» и состоит из следующих этапов:

Выбор доменного имени. Заключение публичного договора оказания услуг с регистратором путем заполнения формы на сайте регистратора. Заполнение заявки. Активация услуги — непосредственно регистрация доменного имени.

По исполнении действий по активации услуги лицо, желающее зарегистрировать доменное имя, приобретает статус администратора доменного имени (сайта) и вправе пользоваться доменным именем в течение всего срока регистрации — 1 год с правом продлевать срок регистрации на 1 год неограниченное количество раз.

С какими проблемами сталкиваются заявители при регистрации и использовании доменного имени?

На практике бывают случаи, когда лицо, желающее зарегистрировать доменное имя, не может осуществить его регистрацию ввиду того, что выбранное им имя уже используется другим пользователем.

Если желаемое доменное имя совпадает с зарегистрированным словестным обозначением товарного знака, то правообладатель такого товарного знака может обратиться с исковым заявлением к пользователю:

о запрете использования обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком в доменном имени;

об аннулировании регистрации (прекращении использования доменного имени);

о передаче регистрации доменного имени владельцу соответствующего товарного знака;

о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака.

Однако необходимо отметить, что не во всех случаях суд может удовлетворить такое исковое заявление.

Как следует из судебной практики, в случае, если ответчик докажет, что использовал доменное имя в целях добросовестного предоставления товаров, работ и услуг, и (или) ответчик известен под спорным доменом широкому кругу лиц, и (или) ответчик не имеет цели нанести вред средствам индивидуализации истца, суд отказывает в удовлетворении требований заявителя.

Проблема 2: киберсквоттинг

Суть киберсквоттинга заключается в том, чтобы регистрировать доменные имена, идентичные или схожие с охраняемыми средствами индивидуализации или другими объектами интеллектуальной собственности, охраняемыми наименованиями и нематериальными благами, с целью их дальнейшей перепродажи или недобросовестного использования. Киберсквоттинг является вполне легальным, пока не затрагивает интересы правообладателей товарного знака.

Например, andex.ru вместо yandex.ru, errison.com вместо ericsson.com, Donwload.com вместо download.com

В 1999 году Киноконцерну «Мосфиль» пришлось отстаивать в судебном порядке свои права на фирменное наименование путем предъявления иска о запрете ответчику использовать и регистрировать имена доменов, содержащих в себе фирменное наименование Киноконцерна «Мосфильм».

Один из самых популярных сайтов в мире «google.com» также подвергался атакам российских киберсквоттеров. В 2004 году правообладателям Google удалось выиграть спор в арбитражном суде даже несмотря на то, что ответчик зарегистрировал в РФ компанию со сходным фирменным наименованием.

Как бороться с киберсквоттингом?

Нормы Гражданского кодекса, в которых регулируются отношения, связанные с исключительным правом на товарный знак, при доведении дела до суда могут лишить киберсквоттера источника дохода. Если цена заоблачно высока, то владелец вряд ли пойдет на поводу у мошенника, с большой вероятностью он выиграет дело и отвоюет у злоумышленника домен. Однако если цена на домен, который предлагает купить киберсквоттер, не так высока и адекватна по меркам владельца бренда, дело может и не дойти до суда, ведь любое судебное разбирательство это потеря времени, нервов и денег.

К сожалению, применение норм, связанных с использованием товарного знака, имеет очень узкую область использования. Ведь незаконным является использование товарного знака применительно только к тем товарам (работам, услугам), на которые он зарегистрирован. В большинстве же случаев собственники доменных имен, совпадающих с какими-либо зарегистрированными товарными знаками, не используют свои сайты в отношении тех товаров, работ и услуг, для индивидуализации которых зарегистрирован соответствующий товарный знак.

В таких случаях правообладателю приходится доказывать, что использование такого домена нарушает его исключительные права.

Что еще можно использовать для восстановления нарушенного права на доменное имя?

Регистрация доменного имени, копирующего уже существующий товарный знак или фирменное наименование, принадлежащие другому лицу, может рассматриваться как акт недобросовестной конкуренции. Положения Закона «О защите конкуренции» устанавливают определение понятия недобросовестной конкуренции, которое может быть применено для доказывания незаконного характера регистрации и использования доменного имени, а также перечень форм недобросовестной конкуренции.

Кроме того, действия киберсквоттеров могут рассматриваться и как злоупотребление правом (ст. 10 ГК РФ). Однако суды применяют ст. 10 ГК РФ крайне неохотно, когда злоупотребление правом является очевидным и никакие другие нормы не могут быть применены, поэтому на практике это основание может быть использовано только как дополнительный аргумент для доказывания незаконности действий киберсквоттера.

В случае, когда доменное имя повторяет какое-либо известное оригинальное слово (например, имя героя книги), которое одновременно является товарным знаком или фирменным наименованием, права правообладателей могут быть защищены с помощью норм авторского права.

Например, товарный знак «Крош» в случае регистрации доменного имени krosh.ru, может быть защищен, посредством иска правообладателя этого слова. Основной проблемой в данном случае будет являться доказывание оригинальности используемого слова и факта нарушения прав автора. В настоящее время отсутствует судебная практика, подтверждающая или опровергающая возможность применения описанного способа защиты.

Указанные способы защиты могут применяться и в тех случаях, когда доменное имя нарушает права на фирменное наименование. Однако право на фирменное наименование намного эффективнее защищать на основании § 1 главы 76 ГК РФ, а также норм статей 54 и 1226 ГК РФ. Гражданский кодекс устанавливает общий запрет на использование фирменного наименования безотносительно к виду и сфере деятельности владельца и нарушителя. Владелец фирменного наименования должен доказать только факт нарушения.

Осуществление предпринимательской деятельности с использованием виртуального пространства — один из самых распространенных способов ведения бизнеса в настоящее время. Должная защита правообладателями своих исключительных прав в сети «Интернет» способствует успешному ведению бизнеса и росту получаемой прибыли.