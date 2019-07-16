Трехсторонний договор на оказание услуг: юридический ликбез для бухгалтера

Трехсторонний договор на оказание услуг — образец можно скачать по ссылке в статье — заключается между заказчиком услуги и ее исполнителем в интересах третьего лица. Подробно о его составлении расскажем в нашем материале.

Трехсторонний договор на оказание услуг: требования ГК РФ и специфика сделки

Порядок заключения сделок, предусматривающих возмездное оказание услуг, регулируется нормами главы 39 ГК РФ. П. 2 ст. 709 ГК РФ указывает, что правила данной главы применяются к широкому спектру оказываемых услуг:

медицинских;

образовательных;

туристических;

рекламных;

бухгалтерских,

маркетинговых и т. д.

При этом п. 1 той же статьи указывает на наличие в данной сделке двух сторон: исполнителя (организации, которая принимает на себя обязанности по совершению определенных действий) и заказчика (организации либо гражданина, в чьих интересах действует исполнитель), обязанного оплатить оказанные услуги.

Несмотря на то что ст. 709 ГК РФ указывает лишь на двух участников сделки, практикам не стоит забывать о возможности одной стороны заключить договор не в свою пользу, а в интересах третьего лица. Заключенным же в пользу третьего лица считается контракт, в котором прописано, что исполнитель должен оказать услугу не заказчику, а лицу, специально указанному в тексте документа (п. 1 ст. 430 ГК РФ).

П. 2 ст. 430 ГК РФ указывает, что после получения от третьего лица согласия на предоставление ему обусловленной договором услуги ни исполнитель, ни заказчик не может без согласия данного лица отказаться от сделки, если иное не указано в условиях контракта или каком-либо нормативном акте.

Специфика трехсторонней сделки

При детальном рассмотрении сделки в пользу третьего лица важно выделить 2 принципиальные особенности, отличающие ее от обычной (двусторонней):

Субъектный состав. Перераспределение комплекса прав и обязанностей сторон.

При этом другие аспекты сделки — ее форма, набор существенных условий и — остаются без каких-либо изменений.

Нормы ГК РФ не устанавливают каких-либо специальных требований к организационно-правовой форме заказчика или исполнителя. Однако деятельность исполнителя является предпринимательской — а это означает, что на его стороне может выступать только организация или ИП. Заказчиком же услуги может быть как гражданин, так и организация.

Что же касается третьего лица, то для определения его возможного правового статуса следует учитывать специальные требования к конкретному виду услуг. Так, если речь идет о рекламных услугах, третье лицо может быть ИП или организацией. В случае же оказания услуг образовательных обучающимся, согласно п. 2 правил, утвержденных постановлением Правительства РФ «Об утверждении...» от 15.08.2013 № 706, может быть только гражданин.

Выше мы упомянули, что при добавлении в состав сторон третьего лица происходит перераспределение прав и обязанностей участников сделки. Однако следует учитывать, что первоначальный набор обязанностей исполнителя остается без изменений, только выполнение их производится не в пользу заказчика, а в пользу третьего лица. Заказчик же, как и в случае с двусторонним договором, обязан оплатить предоставленные услуги.

Что касается третьего лица, то оно приобретает права требования, которые в двухстороннем формате сделки принадлежали заказчику, и обязано соблюдать необходимые условия оказания услуги:

выполнять рекомендации исполнителя по лечению, если речь идет о медицине;

усваивать необходимые знания и навыки, соблюдать дисциплинарные требования, если речь об образовании, и т. д.

Особенности соглашения, образец трехстороннего договора на оказание медицинских услуг

Важно помнить, что к договору об оказании медицинских услуг применяются нормы не только ГК РФ, но и профильного нормативного акта — правил, утвержденных постановлением Правительства РФ «Об утверждении...» от 04.10.2012 № 1006 (далее — Правила).

Пункт 2 Правил определяет состав сторон. Согласно его положениям, сделка может быть:

Двусторонней, в которой участвуют исполнитель (организация или ИП с лицензией на осуществление медицинской деятельности) и потребитель (гражданин, обращающийся за медицинской помощью). Трехсторонней, когда в сделке помимо указанных выше участников присутствует также заказчик (гражданин либо организация, которая заключает договор в интересах потребителя).

Перечень информации, которая должна содержаться в договоре, определяет п. 17 Правил. Помимо указания данных об участниках сделки сторонам следует достигнуть соглашения по следующим существенным условиям:

предмету договора — набору медицинских услуг, которые исполнитель должен оказать потребителю;

стоимости оказываемых услуг, обозначаемой либо в твердой сумме, либо в виде сметы;

сроках, а также особых условиях оказания услуг.

Поскольку оказание медицинских услуг несет риск для здоровья потребителя, значительное место в Правилах уделено особым условиям сделки. Так, потребителю по его требованию должна быть предоставлена полная и достоверная информация (п. 29 Правил):

о состоянии его здоровья, диагнозе, методах лечения и результатах оказания медицинских услуг, возможных противопоказаниях и рисках для здоровья;

квалификации персонала медицинского учреждения, применяемых препаратах, их свойствах, противопоказаниях и т. д.

Распределение обязанностей сторон

В связи с характером медицинских услуг в трехстороннем договоре большая часть прав и обязанностей заказчика переходит к потребителю. Так, последний вправе лично получать всю необходимую информацию об оказываемых услугах и отказаться от них, если их качество или риски для здоровья неприемлемы для гражданина.

При этом к потребителю переходит и ряд обязанностей:

соблюдение требований и рекомендаций лечащего врача;

выполнение дисциплинарных требований при нахождении в стационаре;

представление исполнителю всей необходимой медицинской документации, информирование о наличии заболеваний, аллергических реакциях и т. п.

Для ознакомления с конструкцией договора оказания платных медицинских услуг мы предлагаем образец трехстороннего договора на оказание услуг, который можно использовать на практике.

Примерные схемы трехсторонних соглашений

Трехстороннее соглашение — довольно распространенный способ регистрации отношений между тремя участниками. Рассмотрим некоторые схемы таких соглашений, которые на практике применяются чаще всего.

В качестве примера трехстороннего соглашения вы можете скачать образец заполнения трехстороннего договора поставки.

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Таким образом, в трехстороннем договоре на оказание услуг участвуют 3 стороны: заказчик, исполнитель и третье лицо, в пользу которого производится исполнение. При этом права и обязанности сторон сделки перераспределяются: исполнитель становится обязанным перед третьим лицом, которое получает все права заказчика. К нему же в некоторых случаях переходят и определенные обязанности заказчика (выполнение требований врача, предоставление медицинской документации и т. д.).