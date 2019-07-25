Что нужно знать про новую систему обращения с ТКО

Речь идет о ситуации, когда услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) начинает оказывать региональный оператор.

Когда производится переход?

Плата за обращение с ТКО входит в состав платы за коммунальные услуги, а не в состав платы за содержание жилого помещения (ч. 4 ст. 154 ЖК РФ). Обязанность по внесению платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО наступает при наличии заключенного соглашения между органом исполнительной власти соответствующего субъекта РФ и региональным оператором и утвержденного на уровне региона единого тарифа на услугу по обращению с ТКО, но не позднее 01.01.2019. Это требование ч. 8 ст. 23 Федерального закона от 29.12.2014 № 458-ФЗ.

Для некоторых регионов срок перехода на новую систему обращения с ТКО продлен Федеральным законом от 25.12.2018 № 483-ФЗ. Так, города федерального значения Москва, Санкт-Петербург и Севастополь вправе тянуть с переходом до 01.01.2022. До 01.01.2020 с переходом могут повременить субъекты РФ в одной или нескольких зонах деятельности регионального оператора, в которых такой оператор отсутствует. В этих регионах плата за коммунальную услугу по обращению с ТКО взимается в составе платы за содержание жилого помещения.

При первоначальном включении в состав платы за коммунальные услуги платы за обращение с ТКО стоимость услуг по сбору, вывозу, утилизации (захоронению) отходов исключается из платы за содержание жилого помещения начиная с месяца, в котором услуги по обращению с ТКО начинает оказывать региональный оператор. Для такого изменения размера платы за содержание жилого помещения общее собрание собственников помещений в МКД проводить не нужно. Однако важно, что УК, ТСЖ, ЖК, иной специализированный потребительский кооператив в срок не позднее 10 дней с момента начала оказания коммунальной услуги по обращению с ТКО обязаны известить собственников помещений в доме об изменении размера платы за содержание жилого помещения. Кроме того, по требованию собственника управляющая организация (ТСЖ) обязана представить подтверждающие указанный факт документы, в том числе документы, обосновывающие расчет размера платы (ч. 8.1 ст. 23 Федерального закона № 458-ФЗ).

Вывод

Переход на новую систему обращения с ТКО предполагает, что обращение с ТКО будет осуществляться по договорам с региональными операторами. В субъектах РФ, где произведен такой переход, лица, осуществляющие управление МКД, обязаны исключить из размера платы за содержание жилого помещения стоимость услуг по сбору, вывозу, утилизации (захоронению) отходов без решения общего собрания собственников начиная с месяца, в котором услугу начинает предоставлять региональный оператор.

Уменьшение размера платы за содержание жилого помещения — обязанность управляющего

Действующее законодательство обязывает лицо, занимающееся управлением домом, изменить размер платы за содержание жилого помещения (в одностороннем порядке, без решения общего собрания собственников) в том расчетном месяце, в котором коммунальную услугу по обращению с ТКО начинает предоставлять региональный оператор. Минстрой в Письме от 11.03.2019 № 8146МЕ/06 подчеркнул, что лица, осуществляющие управление МКД, обязаны неукоснительно соблюдать положения ч. 8.1 ст. 23 Федерального закона № 458-ФЗ.

Пример Региональный оператор по обращению с ТКО оказывает соответствующую услугу с 01.01.2019. В этом случае размер платы за содержание жилого помещения нужно было уменьшить путем исключения из ее состава стоимости услуги по обращению с ТКО с 01.01.2019, что должно было найти отражение в платежных документах за январь 2019 года (плата за коммунальную услугу по обращению с ТКО отражается отдельной строкой).

В случае указания в платежном документе платы за обращение с ТКО отдельной строкой без исключения соответствующего платежа из состава платы за содержание жилого помещения управляющая организация допустит двойное начисление платы за одну и ту же услугу (пример — Постановление АС СЗО от 11.06.2019 №Ф07-3995/2019 по делу №А44-7639/2018 ).

Как определить и обосновать размер уменьшения?

По понятным причинам установленный размер платы за обращение с ТКО может отличаться от суммы расходов на оказание соответствующей услуги, которые учтены при утверждении размера платы за содержание жилого помещения. Поэтому сумма платы за обращение с ТКО может не совпадать с той суммой, на которую уменьшается размер платы за содержание жилого помещения. Как документально обосновать новый размер платы за содержание жилого помещения?

Минстрой для этих целей предлагает использовать соответствующее решение общего собрания собственников помещений в МКД, решение органов управления ТСЖ либо ЖК (иного специализированного потребительского кооператива) об установлении размера обязательных платежей и (или) взносов членов товарищества (кооператива), которым была определена (установлена) плата за содержание жилого помещения. Но это актуально для ситуации, когда решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения содержит информацию о размере расходов на оказание услуги по обращению с ТКО.

Если указанной информации в решении нет, Минстрой считает возможным рассчитать размер уменьшения платы на основе фактических данных о расходах лица, управляющего МКД, на оказание услуги по обращению с ТКО по каждому дому за соответствующий год (например, за 2018 год при переходе с 01.01.2019) (см. Письмо от 23.01.2019 № 1784МЕ/04).

Кроме того, по мнению министерства, ОМСУ в пределах своих полномочий могут определить рекомендуемый для исключения из состава платы за содержание жилого помещения размер расходов на оказание услуги по обращению с ТКО. Для этого нужно определить фактическое среднее значение указанных расходов на территории муниципального образования на 1 кв. м общей площади помещения в доме на основе:

или информации о фактической стоимости услуги по вывозу ТКО за соответствующий год (допустим, за 2018 год) организаций, осуществляющих вывоз ТКО из жилищного фонда в муниципальном образовании;

или информации о фактических расходах на оказание услуги по вывозу ТКО в 2018 году лиц, осуществляющих управление МКД.

Приведем также рекомендации Минстроя по поводу расчета размера уменьшения платы за содержание жилого помещения (для ОМСУ).

Ситуация Рекомендация Минстроя Услуги по вывозу ТКО лицу, осуществляющему управление МКД, оказывают несколько организаций Расчет производится раздельно в отношении всех МКД, обслуживаемых по каждому договору на оказаие услуг по вывозу ТКО. При этом следует учесть общую площадь всех помещений (жилых и нежилых), входящих в такую группу домов Площадь помещений в МКД, находящихся под управлением лица, в отношении которого производится расчет, изменялась в течение года Для расчета следует использовать среднее арифметическое значение площади, указанной на момент отчета лица, осуществляющего управление МКД, не за 2018, а за 2017 год, и площади по состоянию на дату начала предоставления услуги по обращению с ТКО региональным оператором Срок включения первого дома в реестр лицензий УК (срок начала управления домом ТСЖ либо ЖК (иным специализированным потребительским кооперативом)) составляет менее 12 месяцев Среднее значение размеров расходов на услуги по обращению с ТКО следует рассчитывать по количеству полных календарных месяцев фактического осуществления деятельности по управлению МКД