Процессуальная революция: пять важных изменений

28 ноября 2018 г. был принят Федеральный закон № 451-ФЗ, который вносит ряд крупных поправок в процессуальное законодательство. Изменения настолько значительные, что юристы уже прозвали закон «процессуальной революцией». 5 самых важных аспектов процессуальной реформы рассмотрим в этой статье.

Представительство в арбитражных судах

Принятый закон № 451-ФЗ вносит изменения в Арбитражный процессуальный кодекс, а именно в ч. 3 ст. 59. Согласно новой редакции этой статьи представлять интересы стороны в арбитражном процессе смогут только адвокаты и иные лица, которые имеют высшее юридическое образование или ученую степень по юридической специальности. Также в новой редакции перечислены те, на кого требование о высшем юридическом образовании не распространяется. К ним относятся арбитражные управляющие, патентные поверенные, представители профсоюзов.

Стоит отметить, что перечень не является закрытым. К законным представителям, например, к руководителю организации, требование о наличии юридического образования или ученой степени также предъявляться не будут.

Представительство в судах общей юрисдикции

Аналогичное требование к представителям теперь будет предъявляться и в гражданском процессе (новая редакция ст. 49 ГПК РФ).

Необходимо отметить, что норма о профессиональном представительстве не новшество для России. Ранее такая практика уже была применена в Кодексе административного судопроизводства (КАС), где представителями могут являться только лица, имеющие высшее юридическое образование. Нормы КАС о представительстве также планируют дополнить лицами, имеющими ученую степень по юридической специальности, чтобы расширить круг представителей.

Если ранее в арбитражном суде представителями в большей части и были юристы, то, что касается гражданского процесса, такая норма сделала бы судопроизводство менее доступным для граждан. Поэтому, законодатель, учитывая особенность разбирательств по гражданским делам, предъявляет требование к профессиональному представительству только начиная с кассационной инстанции. Мировых и районных судов нововведения по представительству не коснутся.

Подведомственность = компетенция. Подсудность

Ранее разграничивая полномочия судов и относя дело к тому или иному процессу, мы говорили о подведомственности. Принятый закон № 451-ФЗ исключил из законодательства этот термин, заменив его термином «компетенция». Сама же компетенция судов общей юрисдикции и арбитражных судов осталась неизменной. Изменения претерпел Кодекс административного судопроизводства, который дополнили двумя новыми категориями дел:

дела о признании информации, размещенной в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети Интернет, информацией, распространение которой в РФ запрещено.

дела о признании информационных материалов экстремистскими (п.п. 2.2, 2.3 ч. 3 ст. 1 КАС РФ).

Что касается подсудности, изменения более глобальные.

Во-первых, мировые суды теперь смогут рассматривать дела по имущественным спорам в сфере защиты прав потребителей при цене иска до 100 000 рублей.

Во-вторых, наконец-то оптимально решен вопрос с неподсудными делами, по которым суд уже начал производство. Ранее лицо, обратившееся не в тот суд, было вынуждено заново подавать документы в надлежащий суд, теряя при этом время. Теперь при неверной подаче документов в суд, которому дело неподсудно, если суд уже начал производство, он самостоятельно может передать дело по подсудности в соответствующий суд. Такая норма будет закреплена в ст. 39 АПК РФ и в ст. 33 ГПК РФ.

В-третьих, суд общей юрисдикции может теперь уже будучи в процессе переходить из одной процедуры в другую, в случае если такой переход будет необходим. Например, если в ходе дела суд установит, что дело, рассматриваемое в порядке гражданского судопроизводства, должно быть рассмотрено в административном порядке, то суд выносит определение о переходе к рассмотрению дела по правилам административного судопроизводства. Сторонам никаких дополнительных действий предпринимать не придется. Такие изменения будут отражены в новых редакциях ст. 33.1 ГПК РФ и ст. 16.1КАС РФ.

Что касается административного и гражданского судопроизводства, также необходимо отметить, что если в одном заявлении указаны требования, которые относятся к различным видам производства и разделить их не представляется возможным, то по общему правилу дело будет рассматриваться в порядке гражданского судопроизводства. Если разделить требования возможно, то суд будет принимать решение по рассмотрению этих требований в рамках отдельных судопроизводств.

Упрощенное производство. Новые границы

Согласно действующей редакции ст. 227 АПК РФ в порядке упрощенного производства могут быть рассмотрены дела, если цена иска не превышает для юрлиц 500 000 руб., для ИП — 250 000 руб.

Принятый закон № 451-ФЗ устанавливает новые границы для рассмотрения дел в арбитражном процессе в порядке упрощенного производства. Суммы увеличены, теперь для юрлиц это 800 000 руб., а для ИП — 400 000 руб. Кстати, в процессе обсуждения законопроекта суммы хотели увеличить значительней, для гражданского процесса до 500 000 рублей, а для арбитражного — до 1 млн руб. Вместе с тем, для гражданских дел сумма упрощенного производства осталась прежней — 100 000 руб.

Помимо прочего, изменения ограничений по сумам затронули и приказное производство. Теперь и в гражданском процессе, и в арбитражном сумма приказного производства единая — в пределах 500 000 руб.

Новые апелляционные и кассационные суды общей юрисдикции

По опыту системы арбитражных судов, суды общей юрисдикции постигла масштабная реформа, которая влечет за собой создание новых пяти апелляционных и девяти кассационных судов общей юрисдикции. При том, что новые суды разделены на судебные округа, которые не будут территориально совпадать с субъектами РФ. В структуру каждого нового суда будет входить президиум и три коллегии: по гражданским делам, по административным делам и по уголовным делам.

В настоящий момент в одном суде может совмещаться несколько инстанции, что снижает качество и независимость судопроизводства, по мнению законодателей. В виду этого система судов общей юрисдикции изменится, и по своей иерархии будет напоминать систему арбитражах судов.

То есть теперь, если дело начато в мировом суде, апелляция, как и ранее, будет проходить в районном, а вот кассация теперь будет не в президиуме областного суда, а в новом кассационном суде (например, для Ростовской области кассация будет располагаться в городе Краснодаре, четвертый кассационный суд общей юрисдикции). А если, например, дело начато по первой инстанции в областном суде, то апелляция будет не в судебной коллегии Верховного Суда, как ранее, а в новом апелляционном суде (так, для Ростовской области это третий апелляционный суд общей юрисдикции в городе Сочи).

Такое реформирование системы судов общей юрисдикции должно повысить независимость и самостоятельность судебных инстанций, которые осуществляют пересмотр судебных актов.

Создание новых апелляционных и кассационных судов закреплено в Федеральном конституционном законе от 29.07. 2018 № 1-ФКЗ«О внесении изменений в Федеральный конституционный закон «О судебной системе Российской Федерации».

Как быть с жалобами, которые были поданы до начала работы новых апелляционных и кассационных судов? Они будут рассмотрены прежними судами, в которые были поданы соответствующие жалобы (ст. 7 Закона № 1-ФКЗ)

Кроме того, еще одно важное изменение в кассации, о котором стоит упомянуть. С началом работы новых судов, в кассационной инстанции заработает принцип «полной кассации». Что это значит? Ранее, при подаче кассационной жалобы судья единолично рассматривал ее на наличие оснований подачи такой жалобы. И только если основания, по усмотрению судьи, были обоснованы, жалоба передавалась на коллегиальное рассмотрение. То есть судья сам единолично выбирал жалобы. Теперь же судья единолично проверяет жалобу только по формальным основаниям и если формально жалоба подходит, то такую жалобу коллегиально рассмотрят в судебном заседании.

Что еще важно знать в связи с реформой

Ранее планировалась, что принятые нормативно-правовые акты, вносящие изменения в процессуальные кодексы, вступят в силу 1 октября 2019 г. В дальнейшем день вступления в силу изменили и обозначили днем начала работы новых апелляционных и кассационных судов общей юрисдикции. Однако и этот день пока неизвестен. Пленум Верховного Суда РФ должен установить дату работы новых судов, но не позднее 1 октября 2019 г.

Какие еще изменения принесла процессуальная реформа?

Изменения следующие:

исполнительный лист в гражданском и арбитражном процессах будут выдавать теперь только по ходатайству взыскателя;

в отношении должников в исполнительных документах должно быть указано больше сведений:

для организации — наименование, адрес места нахождения, ИНН и ОГРН; для физических лиц — ФИО, адрес, дата и место рождения, место работы и на выбор: СНИЛС, ИНН, паспортные данные, ОГРНИП, реквизиты водительского удостоверения, свидетельство о регистрации транспортного средства;

теперь в арбитражном процессе заявление на отвод судьи будет рассматривать сам судья, на которого заявлен отвод. В настоящий момент такое заявление рассматривает председатель состава или председатель арбитражного суда.

Наиболее спорным моментом процессуальной реформы был отказ от мотивировочной части по большинству судебных решений по гражданским делам. Вместе с тем мотивировка осталась неизменной.

Также законодатели хотели изменить порядок извещения сторон по гражданским делам, возложив на стороны ответственность по самостоятельному отслеживанию хода дела, если сторонам уже было ранее направлено определение о принятия искового заявления к производству. Но и это положение в закон не вошло.