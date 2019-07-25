Как ФНС находит нелегальных самозанятых и признает их ИП

Налоговая служба обобщила и опубликовала позитивную для себя практику переквалификации физического лица в предпринимателя. Как вы понимаете, это чревато для самозанятого гражданина доначислением налогов и штрафами. Давайте разберемся.

Для начала. Необходимо отделять пиар-акции налоговиков и реальные налоговые проверки, в рамках которых самозанятых могут признать или не признать ИП, доначислить налоги и оштрафовать за работу без регистрации.

Так вот согласно официальной статистике ФНС, за весь прошлый год по всей России было проведено всего лишь 414 налоговых проверок физических лиц. Так что когда вы читаете о «контрольной закупке» тортиков в Инстаграмме или рейдах по съемным квартирам, то знайте, что кроме угроз и запугивания герои сюжетов ничего не получили. А вот те, кто испугался и сдал декларацию — тех, скорее всего и штрафанули. За то, что сдал отчетность не вовремя.

Как указывают налоговики в письме, просто факт продажи какой-либо товара или оказания услуги, вовсе не является доказательством предпринимательской деятельности. Для признания физлица предпринимателем нужно проделать очень большую работу.

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