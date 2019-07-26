Самое полезное для бухгалтера из свежего обзора судебки от ВС РФ

17 июля 2019 года Президиум Верховного Суда Российской Федерации утвердил Обзор судебной практики № 2 (2019). О некоторых позициях из него будет очень полезно знать бухгалтерским работникам.
Позиция суда
Рассматриваемый Обзор судебной практики
Тематика
|Позиция ВС РФ
Пункт Обзора ВС РФ и реквизиты решения
|Размер штрафа за налоговое правонарушение
|Размер штрафных санкций за совершение налогового правонарушения не может быть снижен до нуля рублей при наличии смягчающих ответственность обстоятельств, поскольку это будет означать освобождение лица от ответственности за совершение налогового правонарушения
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П. 31
|Сам по себе факт ликвидации объектов основных средств не является основанием для корректировки ранее принятых при приобретении этих объектов вычетов НДС посредством восстановления налога к уплате в бюджет, поскольку приводит к прекращению физического существования этих объектов, а не к их дальнейшему использованию в необлагаемой деятельности
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П. 32
|Вычет НДС при возврате товара
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Если покупатель при возврате товаров продавцу не передал уточненный счет-фактуру, то продавец вправе принять ранее исчисленную сумму
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П. 33
В Обзоре
Тематика
|Позиция ВС РФ
Пункт Обзора ВС РФ и реквизиты решения
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Санкции от
|Заявление о взыскании финансовых санкций с организации может быть подано органами Пенсионного фонда России в суд в течение 6 месяцев после отмены судебного приказа
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П. 39
|Взыскание госпошлины
|Государственную пошлину не взыскивают с налогоплательщика при условии добровольного удовлетворения налоговым органом требований плательщика после его обращения в суд.
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П. 40
Вот ещё несколько интересных позиций:
Тематика
|Позиция ВС РФ
Пункт Обзора ВС РФ и реквизиты решения
|Ответственность работодателя за действия водителя
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Прекращение в отношении водителя уголовного дела вследствие амнистии не исключают гражданско-правовой ответственности его работодателя за причинение этим водителем при исполнении им трудовых обязанностей вреда жизни или здоровью гражданина,
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П. 3
Определение № 18-КГ17-176
|Трудовой спор
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Срок для обращения в суд за разрешением индивидуального трудового спора может быть восстановлен судом исходя из совокупности всех обстоятельств, не позволивших лицу своевременно обратиться в суд за защитой нарушенного трудового права.
По делам о восстановлении на работе участие прокурора обязательно на любой стадии процесса, в том числе и на стадии предварительного судебного заседания.
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П. 10
Определение № 44-КГ18-33
|Ответственность участника переговоров
|Лицо, участвовавшее в переговорах от имени должника и умышленно представившее кредитору ложную информацию об имущественном состоянии должника, обязано возместить причиненный кредитору вред.
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П. 28