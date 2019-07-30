Главбух как финдир: корректировка планов предприятия по данным отчетности

По завершении первого полугодия любому предприятию необходимо оценить результаты деятельности, ведь позади уже половина отчетного периода и достаточно данных для расчетов и анализа. На данном этапе у предприятия есть возможность скорректировать планы на будущий период.

Основной источник информации для анализа деятельности за первое полугодие — бухгалтерская отчетность (как и за год).

Нормативная база

Особенности составления и предоставления бухгалтерской отчетности в налоговые органы предусмотрены:

Налоговым кодексом Российской Федерации (далее — НК РФ);

Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (в ред. от 23.05.2016);

Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (далее — ПБУ 4/99), утвержденным Приказом Минфина России от 06.07.1999 № 43н (в ред. от 08.11.2010);

Приказом Минфина России от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» (в ред. от 06.04.2015).

Бухгалтерская отчетность, составленная за месяц и квартал нарастающим итогом с начала отчетного года, называется промежуточной. Предприятия обязаны формировать ее не позднее 30 дней по окончании отчетного периода.

Так как в налоговую надо подавать только годовую бухгалтерскую отчетность (ст. 23 НК РФ), промежуточная отчетность, как правило, необходима для анализа деятельности за первое полугодие, а также для представления акционерам и учредителям, инвесторам, членам совета директоров или кредитной организации.

Отличительной особенностью промежуточной отчетности от годовой является ее состав — она включает только бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах. Такого набора документов и информации в них достаточно для проведения корректного анализа деятельности предприятия за полгода.

Мы рекомендуем Унифицированных форм промежуточной отчетности нет, поэтому организации имеют право разрабатывать собственные формы отчетности при соблюдении требований ПБУ 4/99. Рекомендуем в случае самостоятельной разработки форм промежуточной отчетности за основу брать формы годовой отчетности — формы по ОКУД 0710001 (бухгалтерский баланс) и ОКУД 0710002 (отчет о финансовых результатах), а в учетной политике — утвердить формы промежуточной отчетности, указать отчетный период, состав отчетности и т. д.

Итак, на основании данных промежуточной отчетности предприятия за первое полугодие можно оценить эффективность размещения капитала, структуру заемных и собственных средств, финансовую результативность хозяйственной деятельности. Мы займемся:

горизонтальным и вертикальным анализом промежуточной бухгалтерской отчетности;

анализом и оценкой ликвидности и платежеспособности предприятия;

анализом и оценкой финансовой устойчивости предприятия;

анализом и оценкой показателей рентабельности предприятия;

корректировкой финансовых планов.

Горизонтальный и вертикальный анализ промежуточной бухгалтерской отчетности

Вертикальный анализ предполагает расчет удельного веса статей отчетности в валюте баланса для того, чтобы оценить структуру средств предприятия и их источников, т. е. определить соотношение статей бухгалтерского баланса, проанализировать статистику изменения удельного веса и на основе этого спрогнозировать изменение структуры в ближайшем будущем.

Итак, рассмотрим порядок проведения вертикального анализа промежуточного бухгалтерского баланса (табл. 1) и сделаем выводы на основе полученных результатов.

Таблица 1

Вертикальный анализ промежуточного бухгалтерского баланса за I полугодие 2016 и 2017 гг., тыс. руб.

Наименование статей Код показателя Абсолютные величины Относительные величины I полугодие 2016 г. I полугодие 2017 г. I полугодие 2016 г. I полугодие 2017 г. Изменения 1 2 3 4 5 6 7 I. Внеоборотные активы Нематериальные активы 1110 2 2 0,01 % 0,006 % –0,002 % Основные средства 1120 2802 2645 10,52 % 7,68 % –2,84 % Доходные вложения в материальные ценности 1160 0 202 0,00 % 0,59 % 0,59 % Финансовые вложения 1170 4 4 0,02 % 0,01 % 0,00 % Прочие внеоборотные активы 1190 407 0 1,53 % 0,00 % –1,53 % Итого по разделу I 1100 3215 2853 12,07 % 8,28 % –3,78 % II. Оборотные активы Запасы 1210 8387 301 31,47 % 0,87 % –30,60 % Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 7 39 0,03 % 0,11 % 0,09 % Дебиторская задолженность 1230 13 079 14 643 49,08 % 42,51 % –6,57 % Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 1959 16 608 7,35 % 48,22 % 40,87 % Итого по разделу II 1200 23 432 31 591 87,93 % 91,72 % 3,78 % БАЛАНС 1600 26 647 34 444 100,00 % 100,00 % 0,00 % ПАССИВ III. Капитал и резервы Уставный капитал 1310 50 63 0,19 % 0,18 % 0,00 % Резервный капитал 1360 8 8 0,03 % 0,02 % –0,01 % Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 6379 11 001 23,94 % 31,94 % 8,00 % Итого по разделу III 1300 6437 11 072 24,16 % 32,14 % 7,99 % IV. Долгосрочные обязательства 0 0 0,00 % 0,00 % 0,00 % Итого по разделу IV 1400 0 0 0,00 % 0,00 % 0,00 % V. Краткосрочные обязательства Заемные средства 1510 325 2175 1,22 % 6,31 % 5,09 % Кредиторская задолженность 1520 19 885 21 197 74,62 % 61,54 % –13,08 % Итого по разделу V 1500 20 210 23 372 75,84 % 67,86 % –7,99 % БАЛАНС 1700 26 647 34 444 100,00 % 100,00 % 0,00 %

Данные раздела «Абсолютные величины» (столбцы 3, 4 табл. 1) — это фактические данные промежуточного бухгалтерского баланса; данные раздела «Относительные величины» (столбцы 5–7) — результаты анализа удельного веса статьи в сумме баланса (например, внеоборотные активы за I полугодие 2016 г. рассчитываются так: 3215 тыс. руб. / 26 647 тыс. руб. x 100 % = 12,07 %).

Вывод

Проанализируем результаты оценки активов. Удельный вес оборотных активов превышает удельный вес внеоборотных активов в I полугодии и 2016, и 2017 года за счет высокого уровня дебиторской задолженности и запасов. С одной стороны, это необходимо, чтобы обеспечить бесперебойный производственный процесс, а с другой — требует дополнительных расходов на хранение.

Большая дебиторская задолженность говорит о ненадежности и неплатежеспособности партнеров, а также о некачественной работе предприятия с контрагентами.

Большой удельный вес денежных средств и их эквивалентов по данным I полугодия 2017 г. положительно сказывается на платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия, характеризуя предприятие как способное расплатиться по своим обязательствам.

Перейдем к оценке результатов анализа пассивов. Первое, на что необходимо обратить в данном случае внимание, — это обязательства. В рассматриваемом примере наибольшая часть обязательств приходится на кредиторскую задолженность. Положительная тенденция — снижение задолженности на 13 % в I полугодии 2017 г. по сравнению с аналогичным периодом 2016 г.

Идеальный вариант, если наибольший удельный вес имеют собственные источники финансирования. В нашем примере такого распределения нет, в то же время отметим, что удельный вес собственных источников увеличился на 8 % за счет роста нераспределенной прибыли.

Горизонтальный анализ предполагает расчет абсолютных показателей изменения статей бухгалтерского баланса и показателей темпа прироста (снижения) в процентном отношении.

На основе данных промежуточного бухгалтерского баланса (см. табл. 1) проведем горизонтальный анализ (табл. 2).

Таблица 2

Горизонтальный анализ промежуточного бухгалтерского баланса за I полугодие 2016 и 2017 гг., тыс. руб.

Наименование статей Код показателя Абсолютные величины Темп прироста (снижения),% I полугодие 2016 г. I полугодие 2017 г. Изменения 1 2 3 4 5 6 I. Внеоборотные активы Нематериальные активы 1110 2 2 0 0,00 % Основные средства 1120 2802 2645 –157 –5,60 % Доходные вложения в материальные ценности 1160 0 202 202 100,00 % Финансовые вложения 1170 4 4 0 0,00 % Прочие внеоборотные активы 1190 407 0 –407 –100,00 % Итого по разделу I 1100 3215 2853 –362 –11,26 % II. Оборотные активы Запасы 1210 8 387 301 –8086 –96,41 % Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 7 39 32 457,14 % Дебиторская задолженность 1230 13 079 14 643 1564 11,96 % Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 1959 16 608 14 649 747,78 % Итого по разделу II 1200 23 432 31 591 8159 34,82 % БАЛАНС 1600 26 647 34 444 7797 29,26 % ПАССИВ III. Капитал и резервы Уставный капитал 1310 50 63 13 26,00 % Резервный капитал 1360 8 8 0 0,00 % Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 6379 11 001 4622 72,46 % Итого по разделу III 1300 6437 11 072 4635 72,01 % IV. Долгосрочные обязательства 0 0 0 0,00 % Итого по разделу IV 1400 0 0 0 0,00 % V. Краткосрочные обязательства Заемные средства 1510 325 2175 1850 569,23 % Кредиторская задолженность 1520 19 885 21 197 1312 6,60 % Итого по разделу V 1500 20 210 23 372 3162 15,65 % БАЛАНС 1700 26 647 34 444 7797 29,26 %

Изменения (столбец 5) рассчитываются как разница между показателями 2017 и 2016 гг. (столбец 4 – столбец 3), а тем прироста (снижения) рассчитывается как отношение изменения к значению за I полугодие 2016 г. Если значение коэффициента с минусом, показатель снизился; если значение положительное — увеличился.

Пример расчета темпа прироста (снижения) для внеоборотных активов:

(2853 – 3215) / 3215 x 100 % = –11,26 %.

Вывод

Валюта баланса предприятия увеличилась на 29,26 % и составила 34 444 тыс. руб., что свидетельствует о наращивании производственного потенциала.

Аналогично результатам вертикального анализа отметим рост денежных средств и дебиторской задолженности, рост собственных средств. Все это положительно влияет на функционирование предприятия.

В то же время отмечается рост заемных источников финансирования, что может свидетельствовать о неспособности предприятия вести хозяйственную деятельность исключительно за счет собственных средств.

Анализируем платежеспособность и ликвидность предприятия

Чтобы оценить ликвидность предприятия, рассчитывают следующие коэффициенты:

Коэффициент абсолютной ликвидности (К1) характеризует способность предприятия погасить задолженность за счет денежной наличности:

К1 = (стр. 1250 + стр. 1170) / стр. 1500 ф. 1.

Коэффициент быстрой ликвидности (К2) характеризует способность предприятия погасить задолженность за счет денежной наличности и дебиторской задолженности:

К2 = (стр. 1250 + стр. 1170 + стр. 1230) / стр. 1500 ф. 1.

Коэффициент текущей ликвидности (К3) характеризует способность предприятия погасить задолженность за счет оборотных активов:

К3 = стр. 1200 / стр. 1500 ф. 1.

Как видим, источник информации для расчета рассмотренных показателей в нашем случае — промежуточный бухгалтерский баланс за полугодие (ф. 1).

Результаты расчета коэффициентов ликвидности — в табл. 3.

Таблица 3

Расчет коэффициентов ликвидности

Наименование показателя I полугодие 2016 г. I полугодие 2017 г. Нормативное значение показателя Коэффициент абсолютной ликвидности 0,10 0,71 > 0,1–0,2 Коэффициент быстрой (срочной) ликвидности 0,74 1,34 > 0,7–0,8 Коэффициент текущей ликвидности 1,16 1,35 > 1–2

Вывод

Коэффициенты ликвидности за анализируемые периоды находятся в пределах нормы. Коэффициент абсолютной ликвидности по данным за I полугодие 2016 г. = 0,10, т. е. ежедневно подлежали погашению 10 % краткосрочных обязательств, в аналогичный период 2017 г. — уже 70 %.

Значения коэффициентов быстрой ликвидности говорят о том, что предприятие способно выполнить свои краткосрочные обязательства за счет быстрореализуемых активов.

Результаты анализа коэффициента текущей ликвидности свидетельствуют о превышении оборотных активов над краткосрочными обязательствами, что позволяет сформировать запас, достаточный для покрытия долговой составляющей.

Анализируем рентабельность и финансовую устойчивость предприятия

В международной практике (в настоящее время и многие российские предприятия) проводят относительную оценку финансовой устойчивости с помощью системы финансовых коэффициентов, которые отражают разные стороны состояния активов и пассивов предприятия.

Рассмотрим те относительные показатели, которые характеризуют проблемные стороны анализируемого предприятия, выявленные в рамках проведенного анализа, а именно сложности с заемным капиталом (сейчас это самая распространенная проблема):

Коэффициент задолженности (К4) характеризует соотношение заемных и собственных средств:

К4 = (стр. 1400 + стр. 1500) / стр. 1300 ф. 1.

Коэффициент финансовой независимости (К5) характеризует зависимость предприятия от заемных средств:

К5 = стр. 1300 / стр. 1700 ф. 1.

Коэффициент финансовой напряженности (К6) характеризует долю заемных средств в валюте баланса и отражает степень финансовой устойчивости предприятия:

К6 = (стр. 1400 + стр. 1500) / стр. 1700 ф. 1.

Результаты расчетов этих показателей по исходным данным промежуточного бухгалтерского баланса — в табл. 4.

Таблица 4

Расчет коэффициентов финансовой устойчивости

Наименование показателей I полугодие 2016 г. I полугодие 2017 г. Нормативное значение показателя Коэффициент задолженности 3,14 2,11 < 1 Коэффициент финансовой независимости 0,24 0,32 > 0,5 Коэффициент финансовой напряженности 0,76 0,68 < 0,5

Вывод

Как и следовало ожидать, все показатели вне зависимости от анализируемого периода ниже нормативных значений, что отрицательно характеризует предприятие. Уровень заемных средств выше уровня собственных источников финансирования, значит, предприятие сильно зависит от заемных источников.

Здесь стоит отметить снижение коэффициента задолженности, что свидетельствует о наращивании собственных средств, и коэффициента финансовой напряженности за счет уменьшения доли заемных средств в валюте баланса, что говорит об укреплении финансовой устойчивости.

Для анализа рентабельности предприятия (продукции, продаж) необходимы данные отчета о финансовых результатах (форма № 2; ф. 2), в нашем случае — промежуточного отчета за I полугодие (табл. 5).

Рентабельность рассчитывается как отношение финансового результата к издержкам и характеризует предприятие с точки зрения способности возместить свои издержки.

Таблица 5

Промежуточный отчет о финансовых результатах за I полугодие 2016 и 2017 гг., тыс. руб.

Наименование Код I полугодие 2016 г. I полугодие 2017 г. Выручка 2110 39 710 94 269 Себестоимость продаж 2120 33 026 83 763 Валовая прибыль (убыток) 2100 6684 10 506 Прибыль (убыток) от продаж 2200 6684 10 506 Проценты к уплате 2330 211 332 Прочие расходы 2350 594 3947 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 5879 6227 Текущий налог на прибыль 2410 1176 1245 Чистая прибыль (убыток) 2400 4703 4982

Рассмотрим основные показатели рентабельности.

Общая рентабельность (Ро) рассчитывается как отношение прибыли до налогообложения (стр. 2300 ф. 2) к выручке от реализации продукции (стр. 2110 ф. 2):

Ро/2016 = 5879 / 39 710 x 100 % = 14,8 %;

Ро/2017 = 6227 / 94 269 x 100 % = 6,6 %.

Рентабельность продукции (Рп) — как отношение чистой прибыли (стр. 2400 ф. 2) к себестоимости продаж (стр. 2120 ф. 2):

Рп/2016 = 4703 / 33 026 x 100 % = 14,24 %;

Рп/2017 = 4982 / 83 763 x 100 % = 6 %.

Рентабельность продаж (Рв) — как отношение чистой прибыли (стр. 2400 ф. 2) к выручке от реализации (стр. 2110 ф. 2):

Рв/2016 = 4703 / 39 710 x 100 % = 11,84 %;

Рв/2017 = 4982 / 94 269 x 100 % = 5,28 %.

Вывод

Основная проблема предприятия — высокие издержки на производство продукции. Все рассмотренные показатели снизились, что отрицательно характеризует предприятие.

Как видим, даже за счет значительного роста выручки (а значит, и увеличения количественного объема продаж) предприятию не удалось существенно увеличить прибыль от реализации из-за роста себестоимости продукции, особенно удельной себестоимости на единицу продукции.

Технология корректировки планов

Корректировка планов — обязательная составляющая хозяйственной деятельности любого предприятия.

С какой периодичностью и при каких обстоятельствах проводить корректировку — решает руководство в соответствии с политикой предприятия. Как правило, отклонения фактических показателей от плановых в пределах +/–10 % считаются допустимыми, не требующими корректировок. В кризисной ситуации могут потребоваться практически ежемесячные корректировки.

Когда позади уже половина отчетного периода — полугодие, можно по существу оценить необходимость корректировок и степень соответствия плановых и фактических показателей.

Проанализируем данные за I полугодие основных планов предприятия (плана продаж, плана финансовых результатов и плана себестоимости единицы продукции) и при необходимости внесем в них корректировки.

План продаж.

Это прогнозный документ, показывающий объем реализации по всем видам продукции. Как правило, формируется на календарный год в разрезе каждого месяца. Прогнозируют продажи обычно специалисты отдела маркетинга на основе результатов анализа рынка, его конъюнктуры и конкурентной среды.

За выполнением плана продаж необходимо постоянно следить, ведь от объема реализации зависят выручка, прибыль и проч.

Сейчас в связи с колебаниями на рынке спроса и предложения спрогнозировать объем продаж на весь год проблематично, но без этого плана невозможно дальнейшее финансовое планирование.

Рассмотрим данные плана продаж на 2017 г. в сравнении с фактическими показателями объема реализации за I полугодие (табл. 6).

Таблица 6

План-факт продаж за I полугодие 2017 г.

Показатель Месяц Итого январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь Плановое количество продаж, шт. (ед.) 80 80 100 110 120 120 120 120 120 110 100 100 1280 Фактическое количество продаж, шт. (ед.) 110 130 160 180 187 190 — — — — — — 957

Как видим, объем фактических продаж превышает плановые более чем на 10 % (от 30 % до 60 %). Такие отклонения невозможно списать на погрешность прогнозирования. В данном случае отделу маркетинга (или иному уполномоченному подразделению предприятия) необходимо провести дополнительный анализ, выяснить причины отклонения и провести корректировку на II полугодие 2016 г.

В данном случае объем реализации увеличился за счет ликвидации предприятия-конкурента и возросшего в результате этого спроса на аналогичную продукцию предприятия. Скорректируем план на II полугодие 2017 г. Для этого воспользуемся средним коэффициентом отклонения фактических показателей от плановых ((957 – 610) / 610 = 57 %).

Скорректированный план продаж на II полугодие 2017 г. представлен в табл. 7.

Таблица 7

Скорректированный план продаж на II полугодие 2017 г.

Наименование Плановое количество продаж, шт. (ед.) Итого июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь Было 120 120 120 110 100 100 670 Стало 190 190 190 170 157 157 1054

План финансовых результатов.

Получить прибыль — одна из основных задач финансовой деятельности любой коммерческой организации, поэтому планированию финансовых результатов уделяется особое внимание.

Ранее, анализируя рентабельность предприятия и данные промежуточного отчета о финансовых результатах, мы выяснили, что одна из основных проблем нашего предприятия — высокая себестоимость производства продукции.

На данном этапе, когда позади уже половина отчетного периода, можно скорректировать издержки, а именно внедрить политику сокращения расходов. Для этого сначала рассмотрим отчетную калькуляцию себестоимости на производство единицы продукции (табл. 8), в которой отражены фактические затраты предприятия и рассчитан удельный вес каждой статьи затрат в сумме полной себестоимости по данным за I полугодие 2017 г.

Таблица 8

Отчетная калькуляция себестоимости единицы продукции

№ п/п Статья калькуляции I полугодие 2017 г. Удельный вес, % 1 Затраты на материалы 35 714,00 40,80 % 2 Затраты на оплату труда основных производственных рабочих 18 195,00 20,79 % 3 Страховые взносы 5 458,50 6,24 % 4 Общепроизводственные расходы 9 735,76 11,12 % 5 Общехозяйственные расходы 18 423,73 21,05 % 6 Производственная себестоимость 87 527,00 100,00 % 7 Внепроизводственные расходы 0,00 0,00 % 8 Полная себестоимость 87 527,00 100,00 % 9 Прибыль 10 978,00 x 10 Цена без учета НДС 98 505,00 x

Наибольший удельный вес в составе себестоимости имеют затраты на материалы (40,80 %) — как правило, так происходит на всех производственных предприятиях.

Прежде чем начинать сокращать издержки, необходимо классифицировать затраты по степени приоритетности: от расходов, без которых предприятие не может нормально функционировать, до расходов, отсутствие которых значительно не скажется на деятельности предприятия.

Материальные расходы относятся к категории значимых с высокой степенью важности, поэтому рассмотрим вариант их сокращения за счет переговоров с имеющимися поставщиками или смены поставщиков на других с более выгодными условиями поставки или предлагающих более приемлемые для предприятия цены.

К сведению Необязательно стараться снизить цену по каждой позиции приобретаемого материала или комплектующего изделия — на данном этапе достаточно выделить наиболее дорогостоящие материальные ресурсы и оптимизировать цену их приобретения.

Например, из расшифровки по статье затрат «Материалы» выделяем наиболее дорогостоящий вид материала — материал А, который в I полугодии 2017 г. приобретался у поставщика ООО «Альфа» по цене 3200 руб./ед. без учета НДС.

Для производства единицы продукции требуется 3 ед. материала А (данную информацию можно получить из утвержденных норм расходования материалов или по фактическим данным на производство аналогичной продукции). Поставщик согласен предоставить скидку на материал А при условии приобретения партии в 3000 ед. В таком случае стоимость единицы материала составит 2800 руб. без учета НДС.

Рассчитаем потребность в данном материале с учетом остатков на складе, обращая внимание на срок годности материала. Если он продолжительный или бессрочный, оценивать можно только потребность.

Итак, рассчитаем потребность. По данным скорректированного плана продаж на II полугодие прогнозируется реализовать 1054 ед. продукции. Следовательно, потребность в материале А составит 3162 ед. (1054 x 3). На складе материалов есть остаток материала А 518 ед.

Таким образом при производстве 1054 ед. продукции и приобретении партии в 3000 ед. материала на начало следующего отчетного периода останется запас материала А в количестве 356 ед. (3000 + 518 – 3162). Этого достаточно для производства еще 118 ед. продукции, т. е. будет сформирован страховой запас материалов приблизительно на месяц.

Теперь рассчитаем стоимость списания на единицу продукции, ведь на складе будут две партии материала: одна — по цене 3200 руб., вторая — по цене 2800 руб.

На предприятии материалы списываются по средней себестоимости (данную информацию можно получить из учетной политики предприятия):

518 ед. x 3200 + 3000 ед. x 2800 = 10 057 600 руб.;

10 057 600,00 / (518 ед. + 3000 ед.) = 2858,9 руб.

Принимая во внимание все эти расчеты, сформируем плановую калькуляцию на II полугодие 2017 г. (табл. 9).

Таблица 9

Плановая калькуляция себестоимости единицы продукции

№ п/п Наименование статей калькуляции ФАКТ I полугодие 2017 г. ПЛАН II полугодие 2017 г. Изменения, +/– 1 Затраты на материалы 35 714,00 34 690,70 1023,30 2 Затраты на оплату труда основных производственных рабочих 18 195,00 18 195,00 0,00 3 Страховые взносы 5458,50 5458,50 0,00 4 Общепроизводственные расходы 9735,76 9735,76 0,00 5 Общехозяйственные расходы 18 423,73 18 423,73 0,00 6 Производственная себестоимость 87 527,00 86 503,70 1023,30 7 Внепроизводственные расходы 0,00 0,00 0,00 8 Полная себестоимость 87 527,00 86 503,70 1023,30 9 Прибыль 10 978,00 12 001,30 1023,30 10 Цена без учета НДС 98 505,00 98 505,00 0,00

Таким образом, принимая условия поставщика, мы можем сократить себестоимость единицы продукции на 1023,3 руб. Экономия при планируемом объеме реализации в 1054 ед. продукции — 1 078 558,2 руб.

Мы рассмотрели сокращение только по одной статье затрат — материальные расходы. Аналогично можно провести анализ и остальных статей затрат, классифицируя их по принципу важности.

Наибольший эффект, как правило, достигается за счет сокращения накладных расходов. Эти издержки прямо не влияют на объем производства, поэтому их сокращение менее болезненно для производственного процесса. К тому же в состав общепроизводственных и общехозяйственных расходов иногда включают абсолютно ненужные и/или сильно завышенные расходы.

В целом сокращение себестоимости продукции и оптимизация расходов — процесс бесконечный, поэтому чтобы получить наилучший финансовый результат, необходимо стремится сократить себестоимость или удержать ее на прежнем уровне.

В нашем случае при росте объема производства соразмерно будут увеличиться и прямые затраты (а именно — оплата труда и материальные расходы). Одновременно с этим можно попытаться «удержать» суммарные накладные расходы на прежнем уровне. Тогда их размер на единицу продукции сократится при увеличении объемов.

Информацию о накладных расходах можно узнать из отчетной калькуляции за I полугодие (см. табл. 8).

Итак, общепроизводственные расходы (ОПР) на единицу продукции — 9735,76 руб., общехозяйственные (ОХР) — 18 423,73 руб.

Зная фактический объем, рассчитаем суммарные величины расходов за I полугодие 2017 г.:

ОПР = 9735,76 x 957 = 9 317 122, 32 руб.;

ОХР = 18 423,73 x 957 = 17 631 509,61 руб.

Теперь рассчитаем накладные расходы на единицу продукции во II полугодии. Для этого сначала выясним, как правильно распределить накладные расходы между изделиями.

Согласно учетной политике анализируемого предприятия накладные расходы распределяются пропорционально фонду оплаты труда (ФОТ) основных производственных работников. Таким образом, при условии, что предприятие выпускает только анализируемое изделие при планируемом одинаковом уровне фонда оплаты труда, распределение будет в равных долях. Для расчета, можно просто разделить сумму накладных расходов на планируемый объем, но мы рассмотрим более длинный путь расчета (такая методика применяется в случае, когда предприятие производит разные виды продукции с разным ФОТ за единицу продукции).

Итак, общий ФОТ предприятия составит 19 177 530,00 руб. (18 195 x 1054), при этом удельный вес ФОТ одного изделия в общем ФОТ предприятия составит приблизительно 0,09488 % (18 195 / 19 177 530 x 100 %). На основании этих данных рассчитаем распределение накладных расходов:

ОПР = 9 317 122,32 x 0,09488 % = 8 839,78 руб.;

ОХР = 17 631 509,61 x 0,09488 % = 16 728,19 руб.

Сокращая накладные расходы для оптимизации себестоимости, можно сократить себестоимость единицы продукции еще на 2591,52 руб.; на общий планируемый объем реализации — на 2 731 462,08 руб.

Таким образом, прибыль, полученная с реализации единицы продукции, вырастет с 10 978,00 руб. до 14 592,83 руб. при сохранении розничной цены на уровне 98 505,00 руб. без учета НДС.

Скорректируем план финансовых результатов с учетом изменения планируемого объема реализации и сокращения расходов на изготовление единицы продукции (табл. 10).

Таблица 10

Планируемый промежуточный отчет о финансовых результатах за II полугодие 2017 гг., тыс. руб.

Показатель Код ФАКТ за I полугодие 2017 г. ПЛАН на II полугодие 2017 г. Выручка 2110 94 269 103 824 Себестоимость продаж 2120 83 763 88 443 Валовая прибыль (убыток) 2100 10 506 15 381 Прибыль (убыток) от продаж 2200 10 506 15 381 Проценты к уплате 2330 332 332 Прочие расходы 2350 3947 3947 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 6227 11 102 Текущий налог на прибыль 2410 1245 2220 Чистая прибыль (убыток) 2400 4982 8881

На основании полученного плана рассчитаем плановые показатели рентабельности:

общая рентабельность = 11 102 / 103 824 x 100 % = 10,69 %;

рентабельность продукции = 8881 / 88 443 x 100 % = 10 %;

рентабельность продаж = 8 881 / 103 824 x 100 % = 8,6 %.

Вывод

Сократив издержки предприятия на производство продукции при росте объема реализации во втором полугодии 2017 г., можно увеличить прибыль на 3899 тыс. руб.

Показатели рентабельности выросли в среднем на 60 % в сравнении с показателями за первое полугодие, что свидетельствует об укреплении финансового положения предприятия и увеличении его доходности в целом.

Предельно-минимальным значением для показателей рентабельности считаются 5 %. По данным за I полугодие 2017 г. значение показателей рентабельности не сильно превышает предельно минимальный норматив. Во II полугодии, благодаря предложенным мероприятиям, удалось увеличить отклонения плановых показателей от минимального норматива.

Заключение

Мы рассмотрели промежуточную бухгалтерскую отчетность производственного предприятия за I полугодие 2017 г. Особых отличий от годовой бухгалтерской отчетности, как мы убедились, нет.

На основании анализа деятельности предприятия — горизонтального и вертикального анализа промежуточного бухгалтерского баланса, оценки ликвидности и платежеспособности, анализа финансовой устойчивости и показателей рентабельности — определены основные «проблемные зоны» предприятия, среди которых — высокая зависимость предприятия от заемных источников финансирования и высокий уровень издержек предприятия на производство продукции.

Как показал план-фактный анализ маркетингового плана (плана продаж), планируемый объем реализации отклоняется от фактического более чем на 10 %. Это свидетельствует об изменении положения на рынке, а не о стандартной погрешности при планировании.

На основе полученных данных был скорректирован план реализации на II полугодие, внесены соответствующие корректирующие записи в планируемый промежуточный отчет о финансовых результатах.

Плановые показатели рентабельности выросли до 60 % в сравнении с фактическими показателями за I полугодие 2017 г. благодаря предложенным мерам по оптимизации себестоимости продукции:

сокращены прямые затраты на производство единицы продукции в части материальных расходов; накладные затраты удержаны на том же уровне, что и при меньшем объеме реализации (как в I полугодии 2017 г.).

Таким образом, по завершении отчетного достаточно информации, на основании которой можно сделать соответствующие выводы и оперативно провести корректировки планов на будущие периоды, выявить слабые места предприятия и исправить ситуацию. Например, чтобы сократить удельную себестоимость, можно разработать программу оптимизации расходов, назначить ответственных и определить срок исполнения. При таком подходе положительные изменения не заставят себя ждать.