Новое в судах: групповые иски в гражданском и арбитражном процессе

Что случилось?

Президент России подписал Федеральный закон от 18.07.2019 № 191-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

В чем суть документа?

В ГПК РФ и АПК РФ внесены существенные корректировки, касающиеся групповых исков. Стоит отметить, что для гражданского процесса это совершенно новый институт. Закон вводит в ГПК РФ новую главу 22.3 «Рассмотрение дел о защите прав и законных интересов группы лиц». Арбитражный процесс ранее уже предусматривал возможность подачи таких исков, однако рассматриваемым законом в этот механизм внесены важные уточнения.

Зачем потребовались такие поправки?

Закон призван усовершенствовать правовое регулирование судебного рассмотрения дел о защите прав и законных интересов группы лиц. По сути, речь идёт о том, чтобы усилить гарантии защиты наших граждан в различных спорах. Это могут быть споры, связанные с нарушением прав потребителей, возмещением вреда, нарушением антимонопольного законодательства, законодательства о государственном регулировании цен (тарифов) и пр. Поскольку аналогичный правовой институт уже в течение нескольких лет успешно применяется в арбитражном процессе, новым законом вводится единообразное правовое регулирование порядка обращения в суд, арбитражный суд с исковым заявлением в защиту прав и законных интересов группы лиц.

Нововведение позволит унифицировать процессуальный порядок рассмотрения подобных дел, что должно способствовать формированию единообразной судебной практики.

Какие условия должны выполняться для подачи группового иска по ГПК РФ?

Гражданин или организация смогут обратиться в суд в защиту прав и законных интересов группы лиц при наличии совокупности следующих условий:

имеется общий по отношению к каждому члену группы лиц ответчик;

предметом спора являются общие либо однородные права и законные интересы членов группы лиц;

в основании прав членов группы лиц и обязанностей ответчика лежат схожие фактические обстоятельства;

использование всеми членами группы лиц одинакового способа защиты своих прав.

Какова должна быть численность группы, чтобы суд принял дело к рассмотрению?

Рассмотрение «группового» дела по ГПК РФ допускается в случае, если ко дню обращения в суд к иску присоединились не менее двадцати лиц — членов группы лиц. В АПК РФ численность группы лиц должна составлять не менее 5 лиц.

Кто будет вести дело о защите прав и законных интересов группы лиц?

Вести групповое дело будет конкретное лицо, которое укажут в исковом заявлении. Оно должно быть членом данной группы лиц (с некоторыми исключениями). В общем случае этот «ведущий» наделён всеми процессуальными правами и несёт процессуальные обязанности истца, в том числе обязанность по уплате судебных расходов. За различные нарушения суд может наложить на «ведущего» судебный штраф. Также суд может прекратить его полномочия, если «ведущий» сам откажется от иска или если того потребует большинство группы.

Можно ли заменить лицо, ведущее дело в интересах группы лиц?

Да, можно. Замена лица, которое ведет дело в интересах группы лиц, допускается в случае прекращения его полномочий по причинам, о которых сказано выше.

А имеют ли какие-либо права рядовые члены группы?

Рядовые члены группы имеют право:

знакомиться с материалами дела, делать выписки из них, снимать копии;

ходатайствовать в суде о замене «ведущего»;

присутствовать в судебном заседании, в том числе если оно объявлено закрытым;

отказаться от поданного заявления о присоединении к требованию о защите прав и законных интересов группы лиц.

Кроме того, члены группы лиц, несогласные с предъявленным требованием, вправе вступить в дело в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора.

В какой срок будет рассмотрено групповое дело по ГПК РФ?

Дело о защите прав и законных интересов группы лиц суд рассмотрит в срок, не превышающий восьми месяцев со дня вынесения определения о принятии искового заявления к производству суда, включая срок на подготовку дела к судебному разбирательству и принятие решения по делу.

Какие поправки внесены в АПК РФ?

Изменения, внесённые в АПК РФ, направлены на унификацию гражданского и арбитражного процессов в части рассматриваемой категории споров, поэтому многие поправки аналогичны тем, что были внесены в ГПК РФ.

К примеру, введена новая статья 225.10-1, предусматривающая наличие лица, которому должно быть поручено ведение соответствующего дела в интересах группы лиц (по аналогии с гражданским процессом). Этот «ведущий» также пользуется всеми процессуальными правами и несёт обязанности истца, в том числе по уплате судебных расходов.

Когда закон вступит в силу?

Федеральный закон от 18.07.2019 № 191-ФЗ вступит в силу 1 октября 2019 года.