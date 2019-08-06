Как внести деньги на расчетный счет?

Женская логика Тем, кто за очагом следит, еще приходится каждый день ходить по корешки. Молча ходят, без разгово... Не бейте коррупционера! Он хороший!

Чалдон Ну, это вряд ли. Конкуренция слишком велика. Скорее они пока отрабатывают технологии и держат дол... Крупнейшие агрегаторы такси в России отчитались об убытках за 2018 год

Чалдон Пока собираю покупки с кассы в тележку, потом выгружаю в багажник, сажусь в машину и сканирую чек... Бизнес против отмены ЕНВД

Надежда 03 Окунувшись в медицину и образование стало жутко грустно что ни того, ни другого уже нормального н... Что россияне думают про советскую и современную власть

Илья_Бирюлин Личный опыт показывает, что СКБ Контур любит брать неадекватно много денег за свои обработки к 1С... Интеграция 1С и ЭДО: какое решение выбрать

ИП__ ИП-шечки на ОСН никогда в жизни, наверное, ни от кого не дождутся своей очереди. Ну и не надо... Тинькофф запускает аутсорс-бухгалтерию для малого и среднего бизнеса

Над.К Нда... У меня ощущение, что к ночи прорывает именно вас, причем несколько странно. Как-то совсем ... ФБК заподозрили в неуплате налогов и отмывании денежных средств

Над.К Вам процитировать? Если вы плохо понимаете написанное, это не моя проблема. Вы написали вот этоА ... Что россияне думают про советскую и современную власть

RURU GURU TAX И опять Над.К не зачёт :) как вы сказали так вас и поняли ) улыбнитесь - жизнь прекрасна ... Что россияне думают про советскую и современную власть

y.p Надежда поддерживает его мнение о том, что у нас уже все... Разруха полнейшая, а виноват только 1... ФБК заподозрили в неуплате налогов и отмывании денежных средств

RURU GURU TAX Ну слава тебе Господи! Прорвало Надежду! Не даром говорят, Надежда умирает последней. А то я уже ... ФБК заподозрили в неуплате налогов и отмывании денежных средств

RURU GURU TAX Так откуда они взялись то? В послевоенное время их уже практически небыли, а кто был их по максим... ФБК заподозрили в неуплате налогов и отмывании денежных средств

Над.К Пардон, про менталитет вы начали писать. Мне бы и в голову такое не пришло... Да-да, особенно ког... ФБК заподозрили в неуплате налогов и отмывании денежных средств

Над.К Судя по всему, вы совершенно не в теме. Вы не общаетесь постоянно с москвичами и не имеете предст... ФБК заподозрили в неуплате налогов и отмывании денежных средств

y.p Это Вы еще не пробовали под комментариями под роликами данного субъекта писать)) Или наоборот, в ... ФБК заподозрили в неуплате налогов и отмывании денежных средств

RURU GURU TAX Вот я часто во Франции нашу Ниву 3-х дверку в Альпах встречаю. Причём ни че так, бегают. Нивы име... ФБК заподозрили в неуплате налогов и отмывании денежных средств

Над.К Т.е. главное - это кормушка, да? И все, кто недоволен воровством властей, просто не попали к корм... ФБК заподозрили в неуплате налогов и отмывании денежных средств

RURU GURU TAX Ух как разогрелось то тут все! Над.К жжёт а я ей чуть-чуть помогаю и вуаля :) неочемная заметка о... ФБК заподозрили в неуплате налогов и отмывании денежных средств

RURU GURU TAX Нюню вы же у нас коренная финка живущая в Питере. Конечно хаять все в России это тренд таких вот ... ФБК заподозрили в неуплате налогов и отмывании денежных средств

id402814241 Ничего подобного. Ремонт дороги - проект нужный и выгоду от него можно тоже легко оценить. Что-то... Взгляд на справедливость с другой стороны или кто заплатит за беспорядки?

RURU GURU TAX Да, конечно, не спорю. Опять же зависит от человека, что наш русский немец не понтанулся. Это обы... ФБК заподозрили в неуплате налогов и отмывании денежных средств

y.p Вооооот! Менталитет другой, у людей другие ценности! А у нас - понтов много, а на понты нужны ден... ФБК заподозрили в неуплате налогов и отмывании денежных средств

RURU GURU TAX А что вы доказали и что подняли? Доказали теорию невероятности? Или подняли целену на Луне? Вы на... ФБК заподозрили в неуплате налогов и отмывании денежных средств

Над.К Видите ли в чем дело, там вообще не принято ездить на люксовых авто :) Нет такой необходимости, т... ФБК заподозрили в неуплате налогов и отмывании денежных средств

id402814241 А с какого боку тут замена плитки в прошлом году? На самом деле, вполне себе бухгалтерский взгляд... Взгляд на справедливость с другой стороны или кто заплатит за беспорядки?