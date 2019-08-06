Как внести деньги на расчетный счет?

Тем, кто за очагом следит, еще приходится каждый день ходить по корешки. Молча ходят, без разгово...
Цифровая экономика по путински
Ну, это вряд ли. Конкуренция слишком велика. Скорее они пока отрабатывают технологии и держат дол...
Нет доступных (с низким порогом входа), надежных и превышающих инфляцию инструментов. Большинство...
Пока собираю покупки с кассы в тележку, потом выгружаю в багажник, сажусь в машину и сканирую чек...
Окунувшись в медицину и образование стало жутко грустно что ни того, ни другого уже нормального н...
На зарплатных проектах комиссия 0% у многих банков.
Личный опыт показывает, что СКБ Контур любит брать неадекватно много денег за свои обработки к 1С...
ИП-шечки на ОСН никогда в жизни, наверное, ни от кого не дождутся своей очереди. Ну и не надо...
Нда... У меня ощущение, что к ночи прорывает именно вас, причем несколько странно. Как-то совсем ...
Вам процитировать? Если вы плохо понимаете написанное, это не моя проблема. Вы написали вот этоА ...
И опять Над.К не зачёт :) как вы сказали так вас и поняли ) улыбнитесь - жизнь прекрасна ...
Надежда поддерживает его мнение о том, что у нас уже все... Разруха полнейшая, а виноват только 1...
Ну слава тебе Господи! Прорвало Надежду! Не даром говорят, Надежда умирает последней. А то я уже ...
"уничтожение" идет полным ходом!
Так откуда они взялись то? В послевоенное время их уже практически небыли, а кто был их по максим...
Пардон, про менталитет вы начали писать. Мне бы и в голову такое не пришло... Да-да, особенно ког...
Судя по всему, вы совершенно не в теме. Вы не общаетесь постоянно с москвичами и не имеете предст...
Это Вы еще не пробовали под комментариями под роликами данного субъекта писать)) Или наоборот, в ...
Некоторые наши граждане националисты, фашисты, эксгибиционисты, шизофреники и пр. Надо все их выс...
Вот я часто во Франции нашу Ниву 3-х дверку в Альпах встречаю. Причём ни че так, бегают. Нивы име...
Т.е. главное - это кормушка, да? И все, кто недоволен воровством властей, просто не попали к корм...
Ух как разогрелось то тут все! Над.К жжёт а я ей чуть-чуть помогаю и вуаля :) неочемная заметка о...
Нюню вы же у нас коренная финка живущая в Питере. Конечно хаять все в России это тренд таких вот ...
Ничего подобного. Ремонт дороги - проект нужный и выгоду от него можно тоже легко оценить. Что-то...
Да, конечно, не спорю. Опять же зависит от человека, что наш русский немец не понтанулся. Это обы...
Обслуживание УСН доход:1% от дохода, но не менее 990 ?ОГО!!!!! ...
Вооооот! Менталитет другой, у людей другие ценности! А у нас - понтов много, а на понты нужны ден...
А что вы доказали и что подняли? Доказали теорию невероятности? Или подняли целену на Луне? Вы на...
Видите ли в чем дело, там вообще не принято ездить на люксовых авто :) Нет такой необходимости, т...
С такой логикой можно требовать оплату простоя при ремонте дороги на улице. Или водопровода. ...
А с какого боку тут замена плитки в прошлом году? На самом деле, вполне себе бухгалтерский взгляд...
Ой, какая прелесть, а я все ждала, кто же первый скажет сию заезженную фразу )) Туризмом у нас на...