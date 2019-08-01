Ипотечные каникулы: кому они помогут

31 июля вступил в силу закон о так называемых ипотечных каникулах. Рассказываем, что это такое, кто и в каких ситуациях имеет право ими воспользоваться и как документ упрощает порядок сделок с недвижимостью.

Закон защитит граждан, оказавшихся в тяжелых жизненных обстоятельствах. Нововведения призваны не допустить, чтобы те, кто оказался в беде, остались из-за долгов без единственного жилья.

Кроме того, этим документом вводится упрощенный порядок сделок с недвижимостью. В соответствии с законом, обязательному нотариальному удостоверению больше не будут подлежать:

сделки при отчуждении или ипотеке всеми участниками долевой собственности своих долей по одной сделке;

сделки по отчуждению земельных долей;

договоры об ипотеке долей в праве общей собственности на недвижимое имущество, заключаемые с кредитными организациями, и др.

Это сделает процедуру легче и быстрее, а также избавит от лишних материальных затрат.

Что такое «ипотечные каникулы»?

Это беспроцентная отсрочка платежей по ипотеке на определенный срок, предоставление банком льготного периода по требованию заемщика.

Возможно либо полное приостановление платежей, либо уменьшение их размера на срок, длительность которого заемщик вправе определить сам, как и дату начала этого льготного периода. При этом он не может длиться больше полугода. Прекратить льготный период заемщик также может в любой момент.

Срок возврата кредита будет автоматически продлен на период действия «ипотечных каникул».

Есть ли ограничения по использованию «ипотечных каникул»?

Воспользоваться правом на «ипотечные каникулы» можно только один раз за период кредита. Кроме того, жилье, на которое взят кредит, должно быть единственным.

Также закон не распространяется на роскошное жилье — кредит не должен превышать 15 млн рублей.

У меня могут забрать жилье во время «ипотечных каникул»?

Нет. На весь срок «каникул» жилье защищено — по закону не допускается обращение взыскания на предмет ипотеки, то есть переданное в залог единственное жилье не может быть изъято.

Я могу «уйти на каникулы», если взял ипотеку до вступления закона в силу?

Да, нововведения распространяются на кредиты, договоры по которым были заключены ранее, и на кредиты, которые граждане взяли после изменения законодательства.