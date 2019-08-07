Почему получить наследство по завещанию становится еще сложнее

«Хотите навсегда рассорить своих родственников? Оставьте им наследство!». Шутка, конечно, но не без доли правды.

Составляя завещание, человек, безусловно, хочет, чтобы оно послужило надежной защитой для его близких в будущем. Но не всегда так происходит, к сожалению.

За последнее время и в законодательстве, и в судебной практике произошли изменения, которые явно подталкивают к такому выводу: получить наследство по завещанию теперь становится еще сложнее. Поясню, в чем дело:

Привилегированных наследников стало больше

«Ахиллесовой пятой» завещания по-прежнему остаются обязательные наследники. Закон наделяет их серьезной привилегией:

они гарантированно получают часть наследства, даже если завещание составлено в пользу совершенно другого лица или же завещатель вовсе лишил их наследства.

Обязательная доля составляет не менее половины от той доли, которая полагалась бы «особому» наследнику при наследовании по закону (без учета завещания).

Например, дочь написала завещание в пользу своего «гражданского супруга» (точнее — сожителя). Произошел несчастный случай — дочери не стало. А на наследство заявила свои права мать наследодателя.

Будучи нетрудоспособной (пенсионного возраста), она доказала в суде свое право на обязательную долю, восстановила срок на принятие наследства и получила свою законную 1/2 в наследстве.

Без учета завещания она стала бы единственной наследницей (детей у дочери не было, а сожитель не признается официальным супругом). Но с учетом завещания ей досталась только половина.

Гражданский супруг такого явно не ожидал (решение Минусинского суда Красноярского края, дело 2-3198/2017).

А с этого года, в связи с небезызвестной всем пенсионной реформой, перечень обязательных наследников дополнился родственниками предпенсионного возраста (кому до выхода на пенсию по старости осталось 5 лет и меньше).

Поэтому обязательную долю в наследстве могут получить пенсионеры по старости, предпенсионеры и инвалиды из числа:

родителей, детей или супруга наследодателя,

или других его родственников — при условии, что он их содержал,

или вовсе не родственников — если они жили вместе с наследодателем и получали от него содержание.

Новые подходы судов к правам пережившего супруга

Переживший супруг всегда занимает особое место среди наследников: он не только наследник первой очереди, но и имеет право выделить свою долю из наследства, если имущество было нажито в браке.

Совместная собственность супругов делится между ними в равных долях. Значит, переживший супруг вправе получить свою половину, и между наследниками она уже не распределяется, даже если указана в завещании.

А последние несколько прецедентов Верховного суда еще более усилили позицию пережившего супруга. И теперь он может составить серьезную конкуренцию наследникам по завещанию:

суд признал, что земельный участок, который наследодатель получил от органа власти и впоследствии приватизировал, является совместной собственностью супругов (предоставление участка и оформление его в собственность происходило в браке — определение № 64-КГ17-10),

право на супружескую долю в наследстве признали даже в отсутствие заявления самого супруга.

Суд указал: если переживший супруг не подал официальный отказ от своей доли — значит, она за ним сохраняется. В результате наследники пережившего супруга отсудили часть наследства у племянницы, которой первый супруг завещал все свое имущество ( определение № 5-КГ17-175 ).

Как видно, даже при наличии завещания на наследство могут вполне успешно претендовать и другие родственники (вовсе не указанные в нем) — обязательные наследники и переживший супруг.

Тем меньше у наследников по завещанию шансов получить все наследство.