Скимминг, банкоматы-«оборотни» и местные: как не потерять деньги в поездках

Лишиться денег из-за чьих-то неправомерных действий всегда неприятно, а попасть в такую ситуацию в зарубежной поездке — вдвойне. Рассказываем, как защитить свои финансы от действий мошенников.

Банкоматы-«оборотни» и как их распознать

По данным Райффайзенбанка, в последнее время наблюдается снижение объема мошенничества с использованием поддельных карт как в России, так и за рубежом (в 2018 году сокращение составило 3% по отношению к предыдущему году, а в 2019-м — уже 73%). При этом случаев потери и кражи карт в 2018 году стало на 28% больше.

«Сейчас основная опасность, с которой можно столкнуться в зарубежной поездке, — это кража карты, в том числе с использованием „ливанской петли“ — специального устройства, которое задерживает карту в банкомате и не дает ей выйти обратно», — рассказывает руководитель центра операционно-сервисного обслуживания Райффайзенбанка Марина Кабирова.

То есть потерять карту можно, не только если ее вытащили из кармана, но и воспользовавшись банкоматом. Но как опознать банкомат-«оборотень»?

«Осуществляйте операции в банкоматах в безопасных местах: в государственных учреждениях, подразделениях банков, аэропортах и так далее, — советует начальник управления фрод-мониторинга МТС-Банка Павел Фетисов. — Перед использованием банкомата осмотрите его на предмет наличия подозрительных устройств, не соответствующих его конфигурации и расположенных в месте ввода ПИН-кода и разъеме, который предназначен для приема карт (накладная ПИН-клавиатура, мини-камера). Если что-то вас насторожило, рекомендуем отказаться от использования такого банкомата и сообщить о своих подозрениях сотрудникам банка по телефону, указанному на банкомате».

На что же обратить внимание при осмотре банкомата? Эксперты Positive Technologies советуют:

Обратите внимание на то, как устроен картридер. Мошенники обычно приклеивают специальные накладки-скиммеры, которые перехватывают данные с карт. Такие накладки могут выглядеть как часть банкомата, но обычно они очень слабо закреплены. Если видите или чувствуете на ощупь, что у банкомата отваливается деталь в районе отсека, куда вставляется карта, — поищите другой банкомат.

Ищите банкомат с «крыльями» на клавиатуре: камерам злоумышленников сложнее записать ПИН-код с «окрыленного» пинпада.

Вводя ПИН-код, убедитесь, что в непосредственной близости от вас никого нет, и не стесняйтесь прикрывать пинпад рукой.

Выбирайте банкомат с поддержкой NFC (бесконтактной передачи данных): сейчас такие можно встретить почти в любом крупном городе Европы и США. Злоумышленники в своей массе пока еще не готовы работать со скиммингом по NFC (хотя и такой существует) и чаще нацелены на простейшие способы наживы.

В пресс-службе Хоум Кредит Банка советуют незамедлительно связаться с кредитной организацией, если с вашей картой что-то случилось, — так вы не дадите мошенникам времени на то, чтобы украсть с нее деньги.

Кстати, в некоторых странах есть возможность получить наличные, не пользуясь банкоматом.

Например, в США распространена услуга «покупка с выдачей». Оплачиваете товар на кассе картой и просите снять с нее немного наличных. Продавец списывает с карты сумму покупки и требуемую сумму наличных, после чего наличные отдает вам. Удобно и не надо стоять в очереди к банкомату, который к тому же не вызывает доверия. «Если хотите воспользоваться этой возможностью, поинтересуйтесь заранее, поддерживает ли ваш банк такую функцию, как покупка с выдачей (особенно в иностранной валюте)», — советуют в Positive Technologies.

Никогда не отдавайте карты неизвестным

Какие бы ни были обычаи в стране и как бы ни мешал языковой барьер, ни в коем случае нельзя допускать ситуацию, когда ваша банковская карта попадает в чужие руки. Часто бывает так, что, увидев замешательство иностранного гражданина, местные могут предложить свою помощь в оплате покупок или снятии денег в банкомате. «Не прислушивайтесь к советам третьих лиц, а также не принимайте их помощь при проведении операций с банковской картой в банкоматах. Это может быть очень опасно!» — утверждает Павел Фетисов. Ведь, завладев вашей картой, добровольный «помощник» может украсть ее, и не факт, что вы его догоните. А может оказаться более «продвинутым» и скопировать данные карты.

«Одна из главных угроз, которая может подстерегать россиянина за рубежом, — это скиммеры (когда с помощью специальных устройств считываются данные карты и создается ее копия), — говорит технический директор Qrator Labs Артем Гавриченков, отмечая, что в России этот вид мошенничества пока не так распространен. — Поэтому клиентам банков нужно быть очень осторожными и внимательными в отношении того, куда они прикладывают свою карту: подобным способом мошенники могут увести данные платежной карты, а затем и наличные средства».

А иногда люди просто становятся заложниками обычаев той или иной страны. По словам Артема Гавриченкова, человек, приезжающий из России в США, зачастую сталкивается с тем, что правила использования платежных карт в Штатах далеки от идеала. Например, официант не будет приносить клиенту терминал для оплаты. Вместо этого он заберет карту, перепишет ее данные и вернет. Это делается для того, чтобы потом можно было списать чаевые отдельной трансакцией. Для США это абсолютно нормальная политика еще и потому, что в случае проведения подозрительной операции на основе этих данных банк по первому требованию может вернуть деньги. К сожалению, эта сугубо американская история может не сработать в отношении карт российских туристов. Поэтому нашим путешественникам рекомендуется иметь для оплаты в поездках отдельную карту и переводить на нее средства в объеме, достаточном для оплаты всех необходимых счетов, но при этом не слишком большую, чтобы можно было легко пережить ее утрату в случае мошеннических действий.

Остался без связи — остался без денег!

Существует еще одна серьезная угроза при поездках за рубеж. Артем Гавриченков подчеркивает, что, если по какой-то причине у пользователя закончились деньги на счете мобильного телефона, оператор может отключить ему роуминг, и вернуть его без помощи технического специалиста клиент уже не сможет: обычно телефон просто не работает до приезда в какую-то другую страну. Вследствие этого абоненту перестают поступать входящие звонки, но самое главное — не приходят СМС, в том числе сообщения от банка с одноразовыми паролями, подтверждающими трансакцию.

Становится невозможным осуществление онлайн-покупок и любые операции, требующие подтверждения по СМС. Самое неприятное, что если у банка возникнет подозрение на фрод (а подозрительной может считаться, например, операция, проведенная не в стране постоянного пребывания клиента) и связаться с клиентом ему не удастся, то карта будет заблокирована до выяснения причин. Даже если связаться с банком удастся, далеко не факт, что он будет готов отдать управление аккаунтом пользователя звонящему с незнакомого номера.

На этот случай рекомендуется иметь достаточно средств на счете мобильного телефона и определенный запас наличных денег. Независимо от того, есть ли у человека наличные, рекомендуется иметь с собой как минимум две пластиковые карты разных банков

Не все страны одинаково технологичны

Почему-то в нашей стране принято считать, что мы отстаем в плане технологий. Хотя с точки зрения внедрения новых способов оплаты и цифровизации вообще мы впереди многих стран. Поэтому, отправляясь в поездку, следует учитывать особенности страны, где вы планируете побывать. По данным Positive Technologies, продавцы в Японии, принимая к оплате карту, иногда пользуются магнитной полосой, как, впрочем, и в ряде стран Юго-Восточной Азии. В Таиланде, например, продавец может очень удивиться, что карту, оказывается, можно не только провести через считыватель магнитной полосы, но и вставить в другой отсек терминала для считывания информации с чипа.

Если терминал позволяет использовать чип, постарайтесь убедить продавца вставить карту в считыватель. Если не выйдет — пользуйтесь картой с выставленным лимитом. Привычка использовать магнитную полосу для подтверждения платежа пока еще сохранилась и в Канаде, и во многих городах США и Латинской Америки. Если терминал не принимает чип и NFC, всегда поможет Samsung Pay, потому что он эмулирует магнитную полосу и будет работать в большинстве терминалов в этих регионах. Владельцам айфонов в этом смысле не так повезло.

Кстати, о том, как быстро в нашей стране приживаются новые технологии. Россияне давно привыкли к оплате смартфоном — это быстро, удобно и эффективно. Однако во многих странах вас не поймут, если вы потянетесь телефоном к платежному терминалу. В Новом свете все по старинке. Например, в США могут попросить оставить подпись на дисплее платежного терминала в качестве подтверждения оплаты — явление для России практически незнакомое. Эти особенности также стоит учитывать, отправляясь в поездку.