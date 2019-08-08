Клерк.Ру

Чем опасна биометрия и почему ее не рекомендуют сдавать

Многие меня спрашивают: банки настойчиво требуют сдавать биометрические данные, насколько это опасно? Какие есть подводные камни?

Сразу скажу: я не рекомендую сдавать биометрию. Получаемые возможные выгоды не покрывают реальных рисков.

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