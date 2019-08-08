Чем опасна биометрия и почему ее не рекомендуют сдавать

Atis Им же всегда мало...дай волю то осадки и температуру воздуха с солнечным светом налогом обложили... Объем серых зарплат превысил 13 трлн

natalisa52 Ну да! Если бы за тортики налог заплатили- экономика сразу бы поправилась....... Объем серых зарплат превысил 13 трлн

natalisa52 Я раз спросила у министерства финансов , куда идёт налог на недвижимость с физ лиц, если при ЧС н... Объем серых зарплат превысил 13 трлн

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