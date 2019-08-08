Чем опасна биометрия и почему ее не рекомендуют сдавать

Им же всегда мало...дай волю то осадки и температуру воздуха с солнечным светом налогом обложили...
Ну да! Если бы за тортики налог заплатили- экономика сразу бы поправилась.......
Я раз спросила у министерства финансов , куда идёт налог на недвижимость с физ лиц, если при ЧС н...
А что это за бесплатная моменталка? Где почитать?
Пишут, что с 20 года какие-то коды в платёжке будут, з\пл отдельно, пособия отдельно....
А где видно, где не видно? Вообще не понимаю, как бухгалтер это должен угадать....
Все верно. И накипело уже у всех. И риторический, конечно, вопрос- куда девается это охренительно...
такие "умные" там сидят я смотрю.Совместителей берут на работу,потому что у работодателя нет возм...
Ну да, а сколько таких талантливых не пробились из-за нищеты? А сколько бестолковых недорослей из...
Жесть....Нет работы-налог на тунеядство, и пофиг что нет денег-приставы найдут с чего взыскать, н...
И в чем смысл?!! ИП на УСНО не освобождается от НДФЛ в случаях, предусмотренных ст. 226 НК РФ. ИП...
Я пока нехочу влазить в дела виновных в разграблении СССР , но это какоето продолжение по заметан...
Хуже. Там воспитывают сектантов, аферистов и трутней, паразитирующих на обществе....
А у нас в школе, например, все кто не нанимал репититоров сдали ЕГЭ отвратительно и пошли к то на...
в идеале - да...но, для углеводородных экономик - население есть обуза......
Всё верно. Ещё добавлю что автор предыдущего поста не уточнил(а) свой возраст и мы не можем понят...
Прям в точку! И в городах таких выше крыши.
Был бы человек, а статья найдется...
Всё верно. Бесплатное образование стало формальным и знаний не даёт. За реальные знания надо плат...
Без пилотного проекта - не выплачивает.
Да как банк заблокирует то? Если все это перечисляется вместе с з/п. Там одни деньги от других ни...
Чтобы платить налоги нормально, и не прятать всю зарплату я должен понимать какая мне польза буде...
Если все налоги платить то и жить не на что будет...толку от отчислений на ОМС например, если тол...
Т.е. пособие с 1,5 продлят до 3-х лет только на первого и второго ребенка? А если третий, четверт...
А как быть с негласным товариществом?Или налоговка сделает его гласным принудительно? :-)...
Карты лояльности сюда же добавим, в анкете на получение которых указаны ФИО, телефон, мыло....
Наличие управляющего в доме, как следствие: няня, повар, водитель и т.д. - прислуги вообщем....
Прежде чем называть что-то бредом, стоит иногда вдумчиво прочитать. И если не понятно, то прочита...
Добрый день!Ниже слова разработчиков типовой конфигурации по Вашему вопросуВ следующей версии доб...
Кто с руками - у того своё хозяйство (огород, куры, овцы и т.д.) - от дохода это не зависит. Да -...
Пособия выплачивает государство, оно и устанавливает правила )))...
Спросила сегодня на работе кто что думает об аудиторах-психологах. Предложили отдохнуть. А о трен...
Бред какой. Я из многодетной семьи. Родители обыкновенные рабочие. Это дало мне стимул жить лучше...
Это государство в лице своих госдум(р) призывает
Очень много талантливых людей выходцы из простых и небогатых семей, у абсолютного большинства бог...