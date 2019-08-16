Примеры основных бухзаписей: ликбез для новичков

На практике примеров бухгалтерских проводок может быть огромное разнообразие. Однако всегда присутствует более-менее их стандартный набор, с которым наиболее часто приходится сталкиваться каждому бухгалтеру.

Общий подход к бухгалтерским записям в учете

Основная особенность бухгалтерского учета — отражение хозяйственных операций (как внутренних, так и внешних) в системе корреспондирующих между собой счетов в виде бухгалтерских проводок.

В свою очередь, при решении вопроса — какой бухгалтерской записью оформить операцию, нужно иметь в виду, что проводки делают по методу двойной записи путем отражения соответствующих сумм по дебету (Дт) и кредиту (Кт) взаимосвязанных счетов в соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета. Он утверждён приказом Минфина России от 31.10.2000 № 94н.

При этом ведение бухгалтерских записей по операциям предполагает их хронологию и систематизацию:

хронологическая запись — это отражение хозяйственных операций в последовательности их совершения за отчетный период в журнале их учета;

систематическая запись — это отражение операций путем их группировки по счетам с учетом однородности операций (например, систематизированные записи отражают в регистрах, которые называются главная книга или оборотно-сальдовая ведомость).

Правильность отражения хозяйственных операций в регистрах обеспечивают лица, которые их составили и подписали. Отключить рекламу

Какие основные бухгалтерские записи могут быть

В упомянутом Плане счетов сами счета сгруппированы в традиционные 8 разделов. Далее приводим стандартные примеры проводок с бухгалтерскими счетами с учётом их градации Минфином.

Таблица примеров проводок в бухгалтерском учете