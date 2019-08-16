Примеры основных бухзаписей: ликбез для новичков

На практике примеров бухгалтерских проводок может быть огромное разнообразие. Однако всегда присутствует более-менее их стандартный набор, с которым наиболее часто приходится сталкиваться каждому бухгалтеру.
Общий подход к бухгалтерским записям в учете
Основная особенность бухгалтерского учета — отражение хозяйственных операций (как внутренних, так и внешних) в системе корреспондирующих между собой счетов в виде бухгалтерских проводок.
В свою очередь, при решении вопроса — какой бухгалтерской записью оформить операцию, нужно иметь в виду, что проводки делают по методу двойной записи путем отражения соответствующих сумм по дебету (Дт) и кредиту (Кт) взаимосвязанных счетов в соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета. Он утверждён приказом Минфина России от 31.10.2000 № 94н.
При этом ведение бухгалтерских записей по операциям предполагает их хронологию и систематизацию:
- хронологическая запись — это отражение хозяйственных операций в последовательности их совершения за отчетный период в журнале их учета;
- систематическая запись — это отражение операций путем их группировки по счетам с учетом однородности операций (например, систематизированные записи отражают в регистрах, которые называются главная книга или оборотно-сальдовая ведомость).
Правильность отражения хозяйственных операций в регистрах обеспечивают лица, которые их составили и подписали.
Какие основные бухгалтерские записи могут быть
В упомянутом Плане счетов сами счета сгруппированы в традиционные 8 разделов. Далее приводим стандартные примеры проводок с бухгалтерскими счетами с учётом их градации Минфином.
Таблица примеров проводок в бухгалтерском учете
Раздел I. Внеоборотные активы
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Дебет счета 01 «Основные средства» — Кредит счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» (принят к учету объект основных средств)
Дт 05 «
Раздел II. Производственные запасы
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Дт 10 «Материалы» — Кт 19 «
Дт 10 — Кт 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» (оприходованы поступившие материалы по учетным ценам)
Раздел III. Затраты на производство
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Дт 28 «Брак в производстве» — Кт 20 «Основное производство» (выявлен брак в производстве)
Дт 20 — Кт 25 «Общепроизводственные расходы» (списаны общецеховые затраты на расходы основного производства)
Раздел IV. Готовая продукция и товары
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Дт 41 «Товары» — Кт 42 «Торговая наценка» (отражена торговая наценка)
Дт 45 «Товары отгруженные» — Кт 43 «Готовая продукция» (отгружена готовая продукция покупателям)
Раздел V. Денежные средства
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Дт 50 «Касса» — Кт 51 «Расчетные счета» (сняты наличные денежные средства с расчетного счета в кассу по чеку)
Дт 58 «
Раздел VI. Расчеты
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Дт 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» — Кт 68 «Расчеты по налогам и сборам» (удержание НДФЛ из заработной платы работников)
Операции по учету внутрихозяйственных расчетов:
Раздел VII.
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Дт 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» — Кт 82 «Резервный капитал» (отражено формирование резервного капитала)
Дт 80 «Уставный капитал» — Кт 81 «Собственные акции (доли)» (аннулированы собственные акции, выкупленные у акционеров)
Раздел VIII. Финансовые результаты
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Дт 98 «Доходы будущих периодов» — Кт 90 «Продажи» (признаны доходы будущих периодов в качестве выручки текущего периода)
Дт 91 «Прочие доходы и расходы» — Кт 99 «Прибыли и убытки» (отражена прибыль от прочих операций по итогам месяца)