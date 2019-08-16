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Примеры основных бухзаписей: ликбез для новичков

Иллюстрация: Борис Мальцев/Клерк

На практике примеров бухгалтерских проводок может быть огромное разнообразие. Однако всегда присутствует более-менее их стандартный набор, с которым наиболее часто приходится сталкиваться каждому бухгалтеру.

Общий подход к бухгалтерским записям в учете

Основная особенность бухгалтерского учета — отражение хозяйственных операций (как внутренних, так и внешних) в системе корреспондирующих между собой счетов в виде бухгалтерских проводок.

В свою очередь, при решении вопроса — какой бухгалтерской записью оформить операцию, нужно иметь в виду, что проводки делают по методу двойной записи путем отражения соответствующих сумм по дебету (Дт) и кредиту (Кт) взаимосвязанных счетов в соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета. Он утверждён приказом Минфина России от 31.10.2000 № 94н.

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При этом ведение бухгалтерских записей по операциям предполагает их хронологию и систематизацию:

  • хронологическая запись — это отражение хозяйственных операций в последовательности их совершения за отчетный период в журнале их учета;
  • систематическая запись — это отражение операций путем их группировки по счетам с учетом однородности операций (например, систематизированные записи отражают в регистрах, которые называются главная книга или оборотно-сальдовая ведомость).

Правильность отражения хозяйственных операций в регистрах обеспечивают лица, которые их составили и подписали.

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Какие основные бухгалтерские записи могут быть

В упомянутом Плане счетов сами счета сгруппированы в традиционные 8 разделов. Далее приводим стандартные примеры проводок с бухгалтерскими счетами с учётом их градации Минфином.

Таблица примеров проводок в бухгалтерском учете

Раздел I. Внеоборотные активы

Дебет счета 01 «Основные средства» — Кредит счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» (принят к учету объект основных средств)

 

Дт 05 «Амортизация нематериальных активов» — Кт 04 «Нематериальные активы» (списана амортизация по выбывающему объекту нематериальных активов)

Раздел II. Производственные запасы

Дт 10 «Материалы» — Кт 19 «НДС по приобретенным ценностям» (включен НДС в стоимость материалов)

 

Дт 10 — Кт 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» (оприходованы поступившие материалы по учетным ценам)

Раздел III. Затраты на производство

Дт 28 «Брак в производстве» — Кт 20 «Основное производство» (выявлен брак в производстве)

 

Дт 20 — Кт 25 «Общепроизводственные расходы» (списаны общецеховые затраты на расходы основного производства)

Раздел IV. Готовая продукция и товары

Дт 41 «Товары» — Кт 42 «Торговая наценка» (отражена торговая наценка)

 

Дт 45 «Товары отгруженные» — Кт 43 «Готовая продукция» (отгружена готовая продукция покупателям)

Раздел V. Денежные средства

Дт 50 «Касса» — Кт 51 «Расчетные счета» (сняты наличные денежные средства с расчетного счета в кассу по чеку)

 

Дт 58 «Финансовые вложения» — Кт 51 (предоставлен процентный заем)

Раздел VI. Расчеты

Дт 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» — Кт 68 «Расчеты по налогам и сборам» (удержание НДФЛ из заработной платы работников)

 

Операции по учету внутрихозяйственных расчетов:

  • Дт 79 «Внутрихозяйственные расчеты» — Кт 01 (передан объект ОС обособленному подразделению, выделенному на отдельный баланс);
  • Дт 79 — Кт 58 (переданы в доверительное управление объекты финансовых вложений).

Раздел VII. Капитал

Дт 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» — Кт 82 «Резервный капитал» (отражено формирование резервного капитала)

 

Дт 80 «Уставный капитал» — Кт 81 «Собственные акции (доли)» (аннулированы собственные акции, выкупленные у акционеров)

Раздел VIII. Финансовые результаты

Дт 98 «Доходы будущих периодов» — Кт 90 «Продажи» (признаны доходы будущих периодов в качестве выручки текущего периода)

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Дт 91 «Прочие доходы и расходы» — Кт 99 «Прибыли и убытки» (отражена прибыль от прочих операций по итогам месяца)

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