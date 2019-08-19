За нарушения в работе водителей компании будут строже наказывать

Что случилось?

Президент России подписал Федеральный закон от 26.07.2019 № 216-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях».

В чем суть документа?

Пересмотрена административная ответственность за перевозку грузов и пассажиров без тахографа, а также за нарушение режима труда и отдыха водителей. В последнем случае решено наказывать не только водителей, но и организации и должностных лиц.

Кому важно знать о поправках?

Поправки затронут не только профессиональных перевозчиков, но и компании, которые используют транспорт для собственных нужд.

Зачем потребовались такие изменения?

Поправки направлены на усиление административной ответственности за управление и эксплуатацию транспортных средств для перевозки грузов и (или) пассажиров без тахографа и (или) с нарушением режима труда и отдыха водителей.

В соответствии с Законом № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» юрлица и ИП, эксплуатирующие транспортные средства, обязаны соблюдать установленный законодательством режим труда и отдыха водителей. Однако в настоящий момент за нарушения в этой сфере предусмотрена административная ответственность только лица, управляющего транспортным средством — водителя. Поправками предусмотрено как увеличение штрафных санкций для водителей, так и установление административной ответственности для должностных и юридических лиц.

Кроме того, увеличение административного штрафа было обусловлено рядом резонансных происшествий на транспорте, а также значительным повышением количества ДТП, в том числе повлекших ранения и гибель людей, на грузовом и пассажирском транспорте.

Как будут штрафовать за нарушение режима труда и отдыха водителей?

За несоблюдение установленных норм времени управления транспортным средством и отдыха для водителя предусмотрен штраф в размере от 1,5 тыс. до 2 тыс. рублей, для должностных лиц — от 7 тыс. до 10 тыс. рублей, для ИП — от 15 тыс. до 25 тыс. рублей, для юрлиц — от 20 тыс. до 50 тыс. рублей.

Как сейчас наказывают за подобные нарушения?

Сейчас за нарушение режима труда и отдыха КоАП РФ предусматривает наказание только для водителей (от 1 до 3 тыс. рублей). Что касается юрлиц, то их, как правило, привлекают к ответственности по общей норме о нарушении трудового законодательства ст. 5.27 КоАП РФ. По ней могут вынести предупреждение или оштрафовать. Размер штрафа для должностных лиц составляет от 1 тыс. до 5 тыс. рублей, для компаний — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

Есть ли у организации возможность избежать штрафа?

Да, в КоАП РФ добавлено примечание, согласно которому юрлица и должностные лица несут ответственность за нарушение режима труда и отдыха водителей в случае, если оно совершено в результате фактического установления ими для таких работников времени управления транспортным средством и отдыха с несоблюдением требований нормативных правовых актов. Иными словами, если водитель переусердствует в управлении автомобилем по собственной инициативе, работодатель оштрафован не будет.

Как изменится ответственность за эксплуатацию ТС без тахографа?

Разграничена ответственность за управление транспортным средством без тахографа, в случае если его наличие обязательно (либо с нарушением требований к его использованию), и за выпуск на линию такого транспортного средства. Водителям грозит штраф в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей. Выпуск на линию транспорта без тахографа (либо с нарушением требований к его использованию) карается штрафом:

для должностных лиц — от 7 тыс. до 10 тыс. рублей;

для ИП — от 15 тыс. до 25 тыс. рублей;

для организаций — от 20 тыс. до 50 тыс. рублей.

В настоящее время в КоАП РФ предусмотрено наказание только для граждан и должностных лиц.

Когда Закон № 216-ФЗ вступает в силу?

Документ вступитв силу 1 ноября 2019 года.