Новые правила примирения сторон в суде

Что случилось?

Президент России подписал 26 июля 2019 года Федеральные законы № 197-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», № 198-ФЗ «О внесении изменений в статью 333.40 части второй Налогового кодекса Российской Федерации в связи с совершенствованием примирительных процедур» и Федеральный конституционный закон № 3-ФКЗ «О внесении изменения в статью 5 Федерального конституционного закона „О Верховном Суде Российской Федерации“ в связи с совершенствованием примирительных процедур».

В чём суть нововведений?

В процессуальном законодательстве (АПК РФ, ГПК РФ и КАС РФ) закреплены порядок и сроки проведения примирительных процедур. Список примирительных процедур расширится, но останется открытым. Помимо уже известной процедуры медиации, к видам примирительных процедур отнесены переговоры и судебное примирение.

Предусмотрены требования к форме и содержанию мирового соглашения, процедура его утверждения судом и порядок исполнения.

Кроме того, дополнены основания для частичного возврата госпошлины при рассмотрении дел в суде и определены полномочия Пленума Верховного Суда РФ в части проведения судебного примирения.

Зачем потребовались такие поправки?

Поправки призваны внедрить в систему правосудия способы урегулирования споров посредством использования примирительных процедур, в том числе процедуры судебного примирения при содействии судебного примирителя. Также планируется дополнительно стимулировать стороны к использованию примирительных процедур в рамках гражданского, административного судопроизводства и в арбитражном процессе.

Развитие альтернативных методов разрешения споров является действенным способом оптимизации судебной нагрузки посредством уменьшения количества дел в судах, что в свою очередь позволит повысить качество правосудия и обеспечить надежные гарантии прав граждан на судебную защиту.

Как сторонам спора показать, что они пытались примириться?

Если стороны пытались примириться, то при подаче иска нужно будет указать, что именно в этом плане ими было предпринято. К иску потребуется приложить документы, подтверждающие примирительные действия, если конечно такие документы имеются в наличии.

Если примирительные действия совершал ответчик, их нужно будет обозначить в отзыве на иск, приложив подтверждающие документы (при наличии). В отзыве также потребуется изложить мнение о том, могут ли стороны примириться.

Сейчас согласно позиции Пленума ВАС РФ судья при подготовке дела к разбирательству только предлагает участникам дела сообщить о предпринятых примирительных действиях и представить соответствующие документы.

Каков порядок примирительной процедуры?

Суд сможет вынести определение о проведении примирительной процедуры. Это произойдет, если, например, стороны согласились с предложением суда провести данную процедуру или тот удовлетворил ходатайство о ней.

В определении суд укажет среди прочего срок, в течение которого должна быть завершена примирительная процедура. Стороны смогут ходатайствовать о его продлении.

Если до обращения в суд с требованиями об оспаривании, например, решений органов власти стороны не использовали досудебное урегулирование спора, будет работать следующее правило. Суд сможет при согласии юрлица, ИП или гражданина отложить разбирательство и провести примирительную процедуру.

Каким образом будет проходить судебное примирение?

Судебное примирение будет проводиться с участием судебного примирителя. Им станет судья в отставке. Эту процедуру можно будет применить на любой стадии производства. Порядок проведения судебного примирения и требования к судебному примирителю определит регламент, который утвердит Пленум ВС РФ.

Отметим, примиритель не сможет совершать действия, которые повлекут возникновение, изменение или прекращение прав и обязанностей участников процесса.

Результатом судебного примирения может стать мировое соглашение, частичный или полный отказ от иска.

Что должно стать итогом примирительных процедур?

В процессуальных кодексах установлены схожие результаты примирительных процедур. К примеру, в АПК РФ введён открытый перечень результатов примирения участников дела, в частности:

мировое соглашение;

частичный или полный отказ от иска;

частичное или полное признание иска;

частичный или полный отказ от апелляционной, кассационной, надзорной жалобы.

Также предусмотрен открытый список результатов примирения по спорам, вытекающим из административных и публичных правоотношений.

Полагается ли возврат госпошлины в случае примирения?

Да, соответствующие изменения внесены в НК РФ. Поправками установлено, что при заключении мирового соглашения (соглашения о примирении), отказе истца от иска, признании иска ответчиком до принятия решения судом первой инстанции истцу будут возвращать 70% суммы уплаченной им госпошлины, на стадии апелляции — 50%, на стадии кассации, надзора — 30%.

Сейчас при заключении мирового соглашения до принятия решения ВС РФ, арбитражными судами истцу возвращают 50% госпошлины. Это положение не применяется, если мировое соглашение заключено в процессе исполнения судебного акта.

Что ещё поменялось?

Уточнён ряд норм, посвящённых мировому соглашению. В частности, установлено, что третьи лица, заявляющие самостоятельные требования относительно предмета спора, вправе участвовать в заключении мирового соглашения в качестве стороны. Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований, вправе выступать участниками мирового соглашения в случаях, если по условиям этого соглашения они приобретают права либо на них возлагаются обязанности.

Когда документы вступают в силу?

Новые положения заработают 25 октября 2019 года.