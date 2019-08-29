Что нового в документам по акционерным обществам

Акционерные общества должны предоставлять документы своим акционерам по новым правилам.

Что случилось?

Банк России 28 июня 2019 года выпустил Указание № 5182-У «О дополнительных требованиях к процедурам предоставления акционерными обществами документов или копий документов в соответствии со статьёй 91 Федерального закона «Об акционерных обществах». (Зарегистрировано в Минюсте России 09.08.2019)

В чем суть документа?

В новом Указании регулятора установлены дополнительные требования к процедурам предоставления акционерными обществами документов или их копий в соответствии со ст. 91 Закона об АО. Документом, в частности, установлены: срок предоставления доступа к документам АО; содержание требования о предоставлении доступа к документам, направляемого в АО (далее — Требование); порядок подписания Требования; перечень способов, которыми Требование может быть предъявлено АО; особенности предъявления Требования в отдельных случаях; порядок определения даты предъявления Требования; порядок ознакомления с документами; порядок исполнения Требования о предоставлении копий документов и др.

Кроме того, в новом Указании учтено, что в предусмотренных законом случаях в требовании акционера о предоставлении доступа к документам общества нужно указывать деловую цель, с которой запрашиваются документы.

Чем раньше регулировались такие вопросы?

Утратившим силу признается Указание Банка России от 22.09.2014 № 3388-У, которым были установлены ранее действовавшие требования к порядку предоставления акционерными обществами документов по требованию своих акционеров.

Почему обновлены требования?

Необходимость в обновлении дополнительных требований обусловлена произошедшими изменениями законодательства в этой сфере. В частности, в новом Указании Банком России учтены поправки, внесённые в Закон об акционерных обществах Федеральным законом от 29.07.2017 № 233-ФЗ., в части регулирования порядка предоставления обществами информации (документов) акционерам по их требованию. Упомянутым законом был изменён перечень документов, которые АО предоставляет акционерам по их требованию, предусмотрены условия, при которых АО вправе отказать акционерам в доступе к документам и информации, внесён целый ряд иных изменений в порядок предоставления акционерным обществом информации акционерам.

Какую информацию акционеры вправе запрашивать?

Перечень информации и документов, к которым АО обязаны обеспечить доступ акционерам по их требованию, указан в п. 1 ст. 91 Закона об АО. К ним относятся, в частности:

устав, внесённые в него изменения и дополнения;

документ, подтверждающий госрегистрацию общества;

утверждённые общим собранием акционеров внутренние документы общества, регулирующие деятельность его органов;

положение о филиале или представительстве;

годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность и аудиторское заключение о ней;

отчёты оценщиков в случаях выкупа акций обществом по требованию акционера;

протоколы общих собраний;

списки аффилированных лиц общества;

заключения ревизионной комиссии и другие.

Появился ли новый способ запроса документов?

Да, среди способов подачи требования о предоставлении доступа к документам АО появится ещё один — запрос документов через номинального держателя акций. Подобное сообщение должно содержать:

дату его направления;

количество акций каждой категории (типа), принадлежащих акционеру;

дату, на которую обозначается их количество.

Датой предъявления требования будет день, когда регистратор общества получит электронный документ номинального держателя с указанным сообщением.

Могут ли несколько акционеров запросить документы совместно?

Да, несколько акционеров могут предъявить требование, направив или вручив:

один документ с подписями всех акционеров, которые действуют совместно; несколько документов, каждый из которых подписан одним или несколькими такими акционерами.

Кроме того, группа акционеров сможет поручить номинальным держателям отправку сообщений в АО. В любом случае в направляемом документе нужно указать всех акционеров, которые действуют совместно.

Каков порядок запроса документов о прежних периодах работы АО?

При запросе документов, которые не относятся к текущему периоду или уже не действуют, следует приложить к требованию одну из следующих справок:

по лицевому счёту, открытому в реестре акционеров;

счёту депо, открытому в депозитарии.

Можно приложить аналогичный документ иностранного номинального держателя или иностранной организации, которая может по её личному закону учитывать и передавать права на ценные бумаги. Справка должна подтверждать количество акций, принадлежащих акционеру за период, к которому относится запрашиваемый документ. Правила не коснутся запроса информации о сделках, которые исполняются во время владения акциями.

В какой срок копии документов должны быть переданы акционеру?

Если АО получило надлежаще оформленное требование (направленное в установленном порядке и содержащее все необходимые сведения, с подтверждением полномочий обращающегося лица) и оснований для отказа нет, оно обязано предоставить доступ к запрашиваемой информации в течение 7 рабочих дней с даты предъявления требования.

Если запрошено значительное количество копий, срок исполнения требования может быть продлен не более чем на 20 рабочих дней. О продлении срока и причинах необходимо уведомить в пределах первоначального срока. Копии нужно представлять по мере изготовления.

Кроме того, поправками установлено правило о том, как отсчитывать 7 рабочих дней на передачу копий документов, если за их изготовление и (или) пересылку компании нужна предоплата. Этот срок исчисляется с момента полной оплаты расходов.

Необходимость аванса должен предусматривать устав или внутренний документ общества.

Как предоставить копии документов?

Порядок предоставления копий документов урегулирован п. п. 24 — 28 Указания Банка России от 28.06.2019 № 5182-У. При получении такого требования по умолчанию копии предоставляются без удостоверения. Если в требовании указано на необходимость их заверить, на копиях ставятся подпись уполномоченного лица и печать общества (при наличии). Если уполномоченным на заверение копий является лицо, не занимающее должность (не осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа общества, то к копиям документов прилагается документ (его копия), подтверждающий полномочия уполномоченного лица на заверение копий документов общества.

Когда можно отказать в предоставлении информации?

Акционеру можно отказать в доступе к документам и информации в следующих случаях:

лицо, обратившееся с требованием, не обладает правом доступа к запрашиваемым документам в соответствии с установленными условиями;

электронная версия запрашиваемого документа доступна на сайте общества или раскрыта в порядке, предусмотренном законодательством РФ о ценных бумагах;

документ запрашивается повторно в течение трёх лет и доступ к нему уже предоставлялся;

документ относится к прошлым периодам деятельности общества (более трёх лет до момента обращения с требованием), за исключением информации о сделках, которые исполняются на момент обращения;

в требовании не указана деловая цель (если она должна быть отражена), либо она не является разумной, либо состав и содержание запрошенных документов явно не соответствуют такой цели и другие.

Если компания отказалась давать акционеру доступ к документам, потребуется письменно сообщить ему об этом. Уведомить нужно будет способом связи, указанным в требовании акционера. Срок — 7 рабочих дней со дня его предъявления.

Предусмотрена ли ответственность за отказ в предоставлении документов?

Да, за неправомерный отказ в предоставлении информации могут привлечь к административной ответственности, в частности по ч. 1 ст. 15.19 КоАП РФ (для должностных лиц — штраф от 20 тыс. до 30 тыс. рублей или дисквалификация на срок до одного года, для юридических лиц — штраф от 500 тыс. до 700 тыс. рублей).

Что ещё нового?

Закреплено, что если в устав непубличного АО по решению, принятому общим собранием акционеров единогласно всеми акционерами, включены положения, предусматривающие отличные от установленных Указанием № 5182-У условия и (или) порядок предоставления акционерам доступа к документам непубличного АО, в том числе сроки и минимальное количество акций, необходимое для получения всех или определённой категории документов непубличного АО, применяются положения устава.

Когда Указание вступает в силу?

Документ начал применяться с 24 августа 2019 года.