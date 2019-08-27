Клерк.Ру

Какие законы вступают в силу в сентябре: семь нововведений

Как обычно, лето пролетело словно один миг, и желтые листья уже прямо намекают на приближение осени. По традиции, рассмотрим, какие новые правила принесет в нашу жизнь грядущий сентябрь.

Вводятся электронные сообщения о ДТП

При оформлении ДТП без вызова сотрудников ГИБДД («европротоколом») водители должны заполнить извещения и направить их в страховую компанию (в 5-дневный срок).

С 1 сентября, согласно внесенным в Закон об ОСАГО поправкам, эти извещения водители смогут направлять в электронном виде, используя портал Госуслуги. Главное условие для этого: они оба должны быть зарегистрированы на этом портале (т.е. иметь электронную подпись).

Льготный срок перерасчета пенсии истекает

Наверняка многим известно, что с этого года введен новый вид доплаты к пенсии — за сельский стаж.

Неработающим пенсионерам, которые живут в сельской местности и не менее 30 лет проработали в различных отраслях сельского хозяйства (профессии и должности учитываются по перечню, утв. Правительством РФ), назначается дополнительно 25% фиксированной выплаты к пенсии.

До 1 сентября действует льготный период перерасчета:

ПФР назначает доплату без заявления, если материалами пенсионного дела подтверждается выполнение всех условий для ее получения.
Делает он это по своей инициативе только до 1 сентября.

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После этого придется обращаться в ПФР за доплатой самостоятельно, с документами. Но в любом случае, в течение всего этого года доплата назначается «задним числом» — начиная с 1 января.

Билетных перекупщиков ограничат

С 1 сентября вступают в силу новые правила продажи и возврата билетов на различные культурно-зрелищные мероприятия. Билеты запрещено будет продавать по цене, которая выше той, что указана на них.

Распространителям разрешено взимать за свои услуги дополнительную наценку до 10% стоимости билета, выдавая отдельный чек покупателю на оплату своих услуг. Правительство должно разработать порядок и условия возврата купленных билетов.

Судебное заседание запишут

С 1 сентября в гражданском, административном и уголовном процессе будет вестись не только бумажный протокол, но и аудиозапись судебного заседания. Носитель с записью будет приобщаться к делу, стороны вправе ознакомиться с ним и представить свои замечания (как и на протокол).

Глава администрации — без завещания

С сентября сокращается перечень нотариальных действий, которые вправе совершать главы местных администраций, еесли на их территории нет нотариуса.

Теперь они не вправе будут заверять завещания и доверенности на распоряжение недвижимостью. Для этого придется обращаться только к нотариусу. В связи с этим нотариусов обязали ввести специальный график приема граждан из таких поселений.

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Переводы с неидентифицированных банковских карт ограничат

С 15 сентября ограничат денежные переводы и снятие наличных с карт, которые не прошли «упрощенную идентификацию». С анонимной карты нельзя будет снять более 5 000 рублей за сутки и 40 000 рублей за месяц.

Для идентификации карты потребуется представить в банк паспортные данные владельца или СНИЛС.

Земельные участки проверят

С 16 сентября вступает в силу порядок проведения комплексных кадастровых работ.

Их заказчиками выступают органы госвласти и местного самоуправления — для уточнения границ земельных участков, выявления реестровых ошибок, фактов самовольного захвата земель, неучтенных строений и пр.

Полученные данные кадастровые инженеры направляют заказчику и в Росреестр, который включает их в ЕГРН.

Это главные нововведения сентября, которые хотелось бы отметить на сегодня. Лето, до свидания! Здравствуй, золотая осень!

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