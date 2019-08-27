Какие законы вступают в силу в сентябре: семь нововведений

Как обычно, лето пролетело словно один миг, и желтые листья уже прямо намекают на приближение осени. По традиции, рассмотрим, какие новые правила принесет в нашу жизнь грядущий сентябрь.
Вводятся электронные сообщения о ДТППри оформлении ДТП без вызова сотрудников ГИБДД («европротоколом») водители должны заполнить извещения и направить их в страховую компанию (в 5-дневный срок).
С 1 сентября, согласно внесенным в Закон об ОСАГО поправкам, эти извещения водители смогут направлять в электронном виде, используя портал Госуслуги. Главное условие для этого: они оба должны быть зарегистрированы на этом портале (т.е. иметь электронную подпись).
Льготный срок перерасчета пенсии истекаетНаверняка многим известно, что с этого года введен новый вид доплаты к пенсии — за сельский стаж.
Неработающим пенсионерам, которые живут в сельской местности и не менее 30 лет проработали в различных отраслях сельского хозяйства (профессии и должности учитываются по перечню, утв. Правительством РФ), назначается дополнительно 25% фиксированной выплаты к пенсии.
До 1 сентября действует льготный период перерасчета:
ПФР назначает доплату без заявления, если материалами пенсионного дела подтверждается выполнение всех условий для ее получения.Делает он это по своей инициативе только до 1 сентября.
После этого придется обращаться в ПФР за доплатой самостоятельно, с документами. Но в любом случае, в течение всего этого года доплата назначается «задним числом» — начиная с 1 января.
Билетных перекупщиков ограничатС 1 сентября вступают в силу новые правила продажи и возврата билетов на различные культурно-зрелищные мероприятия. Билеты запрещено будет продавать по цене, которая выше той, что указана на них.
Распространителям разрешено взимать за свои услуги дополнительную наценку до 10% стоимости билета, выдавая отдельный чек покупателю на оплату своих услуг. Правительство должно разработать порядок и условия возврата купленных билетов.
Судебное заседание запишутС 1 сентября в гражданском, административном и уголовном процессе будет вестись не только бумажный протокол, но и аудиозапись судебного заседания. Носитель с записью будет приобщаться к делу, стороны вправе ознакомиться с ним и представить свои замечания (как и на протокол).
Глава администрации — без завещанияС сентября сокращается перечень нотариальных действий, которые вправе совершать главы местных администраций, еесли на их территории нет нотариуса.
Теперь они не вправе будут заверять завещания и доверенности на распоряжение недвижимостью. Для этого придется обращаться только к нотариусу. В связи с этим нотариусов обязали ввести специальный график приема граждан из таких поселений.
Переводы с неидентифицированных банковских карт ограничатС 15 сентября ограничат денежные переводы и снятие наличных с карт, которые не прошли «упрощенную идентификацию». С анонимной карты нельзя будет снять более 5 000 рублей за сутки и 40 000 рублей за месяц.
Для идентификации карты потребуется представить в банк паспортные данные владельца или СНИЛС.
Земельные участки проверятС 16 сентября вступает в силу порядок проведения комплексных кадастровых работ.
Их заказчиками выступают органы госвласти и местного самоуправления — для уточнения границ земельных участков, выявления реестровых ошибок, фактов самовольного захвата земель, неучтенных строений и пр.
Полученные данные кадастровые инженеры направляют заказчику и в Росреестр, который включает их в ЕГРН.
Это главные нововведения сентября, которые хотелось бы отметить на сегодня. Лето, до свидания! Здравствуй, золотая осень!