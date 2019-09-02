Почему Сбербанк предлагает низкие ставки в Европе и высокие в России

Наверняка многие слышали, что крупнейший банк нашей страны предлагает более низкие процентные ставки за пределами РФ. Например, в Чехии Сбербанк предлагает оформить кредит под 3 процента годовых, в то время как в России процентная ставка составляет от 13 процентов и выше. Не удивительно, что такая новость вызвала огромную волну негодования у россиян. В итоге, руководителям Сбербанка пришлось объясняться, почему так происходит. Аргументы по этому поводу привел первый заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хасис.

Как Сбербанк объясняет разницу в ставках

Сбербанк имеет свои страницы в социальных сетях и каналы в различных интернет-платформах. Любые важные новости, которые касаются крупнейшего банка нашей страны, практически никогда не остаются незамеченными. Не осталась незамеченной новость и о том, что Сбербанк предлагает достаточно выгодные условия кредитования гражданам европейских стран. Гражданин Чехии или, например, Хорватии может получить кредит по процентной ставки в 4-5 раз ниже, нежели гражданин РФ.

Вот как эту ситуацию прокомментировал Сбербанк.

Во-первых, в этих государствах работает не совсем Сбербанк. То есть в той же Чехии работает Sberbank CZ, который отличается от Сбербанка России. И эти две структуры работают в разных странах с разной экономикой. Во-вторых, в наших странах разный уровень инфляции. Если в той же Чехии инфляция за последние несколько лет составила 1,5 процента, то в России в среднем 7,2 процента за последние 5 лет. А поскольку на уровне инфляции завязана ключевая ставка, то в Чехии она намного ниже и составляет 1,75 процента, а в России ключевая ставка равняется 7,25 процентам. Т.е. практически в 4 раза выше.

Также Сбербанк приводит пример, что на самом деле разницы большой нет. Ведь ипотеку в Чехии можно взять под 3,3 процента, а в России процентная ставка начинается от 7,6 процента. То есть разница чуть больше, чем в 2 раза. Еще одним важным аргументом Сбербанка является то, что доход по вкладам в России выше. Если в Чехии на вкладе можно заработать лишь 1,8 процента в год, то в России ставка по вкладам составляет 6,3 процента. И последнее, на что обращает внимание Сбербанк, если экономика России будет стабильной, как в Чехии, то ставки будут точно такими же.

Все ли досказал Сбербанк

С одной стороны, достаточно убедительно. Но все-равно Сбербанк не договаривает. Все прекрасно знают, что Сбербанк пользуется доминирующим положением на российском рынке. А за счет этого банк получает достаточно большую прибыль. Большинство людей хранят свои денежные средства в Сбербанке, а их зарплатные карты достаточно популярны. Таким образом, Сбербанку ничто не мешает снизить ставки по кредиту и сделать их более доступными для наших граждан.

Например, если снизить процентную ставку хотя бы в 1,5 раза, то уже будет намного легче. Да, прибыль Сбербанка станет ниже, но все равно прибыль будет значительной. Возьмем для примера официальные цифры. За 2018 года чистая прибыль Сбербанка составила 831 миллиард рублей. А процентный доход по кредитам около 2 триллионов рублей. Из расчета получается, что средняя процентная ставка составляет 10,5 процента.

Если же уменьшить процентную ставку хотя бы до 7 процентов, то процентный доход уменьшиться до 1,3 триллиона рублей, т.е. примерно на 700 миллиардов рублей. Но Сбербанк будет все равно в прибыли, только сумма прибыли составит 131 миллиард рублей. Возникает вопрос, зачем Сбербанку такие сверхдоходы?

Но, видимо, из-за того, что более 45 процентов акций Сбербанка вообще принадлежат не резидентам РФ, можно сделать вывод, что основные акционеры ставят перед собой цель получить как можно больше денег. Тем более, сложно представить, какие суммы утекают за пределы РФ. А гражданам остается брать кредиты по тем процентным ставкам, которые предлагаются. В России Сбербанк имеет огромное значение, особенно в небольших городах и поселках, а Европе это обычный банк, который должен бороться за свое место на рынке банковских услуг.