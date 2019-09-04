Убрать переплату, вернуть субсидию и заплатить за обиду: ВС помог пенсионерам

При том, что закон наделяет пенсионеров многими льготами, на деле право на их получение нередко приходится отстаивать в суде. И далеко не всегда удается склонить весы правосудия в свою сторону: судебная практика по социальным спорам очень капризна.

Поэтому нельзя не отметить ряд недавних решений Верховного суда РФ, вынесенных в пользу пенсионеров. Они будут полезны тем, у кого на данный момент имеются схожие проблемы с органами соцзащиты.

Переезд не всегда означает переплату

Право на региональные льготы связано с определенным местом жительства. Поэтому нередко переезд приводит к неприятным последствиям в виде требования возместить переплату (если пенсионер не уведомил орган соцзащиты о смене места жительства).

Но суды не всегда разделяют позицию соцзащиты. И вот свежий пример:

Гражданка, ветеран труда, получая 50%-ную компенсацию на оплату коммунальных услуг, сменила регистрацию и переехала к сыну. При этом у нее остался прежним не только регион, но и город проживания.

Переехав на буквально на соседнюю улицу, женщина даже не подумала, что нужно известить об этом отдел соцзащиты. Но те, узнав о переезде спустя некоторое время, выставили ей задолженность (компенсация за квартплату по новому месту жительства ниже).

Пенсионерка обжаловала решение об удержании у нее переплаты в суд. Верховный суд встал на ее сторону:

перемена места жительства произошла в пределах одного населенного пункта. У органов соцзащиты в рамках межведомственного взаимодействия с МФЦ есть возможность получать информацию о смене регистрации, не дожидаясь обращения гражданина.

Учитывая пожилой возраст гражданки и то, что согласия на удержание переплаты она не давала, суд признал решение соцзащиты незаконным (дело 41-КГ17-45).

Три года могут давно истечь, если правильно посчитать

К требованиям о взыскании переплаты социальных выплат применяется общий срок исковой давности (3 года). Но отсчитываться он должен с того момента, когда орган соцзащиты не узнал фактически, а должен был узнать о переплате.

Так, с января 2010 г. пенсионер получал региональную соцдоплату к пенсии, которая назначается только неработающим. С марта того же года он устроился на работу, а в отдел соцзащиты не сообщил.

В сентябре 2012 г. ему приостановили начисление регдоплаты (получили сведения о трудоустройстве из МФЦ) и запросили копию трудовой книжки. Но копию они получили только в 2016 г., когда пенсионер явился на личный прием в отделение соцзащиты.

С иском о взыскании переплаты обратились в январе 2017 г. Верховный суд признал, что они пропустили 3-летний срок исковой давности: должны были узнать о трудоустройстве пенсионера уже в 2012 г., а иск подали лишь в 2017 г.

Значит, во взыскании переплаты следовало отказать (дело 5-КГ19-32).

Обидеть пенсионера может каждый, но придется заплатить

Центр соцзащиты перестал пенсионеру начислять субсидию на оплату коммунальных услуг, т.к. поступили сведения, что у него долги по взносам на капремонт.

Гражданин обжаловал решение соцзащиты в суд, и там выяснилось, что никакой задолженности нет (он не являлся собственником жилого помещения — значит, платить за капремонт не обязан).

Суд постановил восстановить субсидию. Но взыскать компенсацию морального вреда отказался (не нарушены личные права гражданина — только имущественные).

А Верховный суд РФ признал право пенсионера на компенсацию морального вреда:

социальные права неразрывно связаны с личными правами, т.к. обеспечивают определенный жизненный уровень гражданина.

А значит, направлены на поддержание его здоровья и благосостояния (дело 16-КГ19-2).

Поэтому за нарушение своих социальных прав граждане теперь могут дополнительно требовать в суде компенсацию морального вреда.