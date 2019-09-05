Какие законы вступают в силу в сентябре

Извещение о ДТП в электронной форме, борьба с «билетной мафией», компенсации и другие нововведения первого месяца осени — в нашем материале.

Извещение о ДТП в электронной форме

водители, попавшие в ДТП, смогут оформлять европротокол онлайн через портал госуслуг. Для этого у участников происшествия должно быть мобильное приложение.

Нововведение облегчит взаимодействие между страховыми компаниями и их клиентами, а также снизит количество пробок на дорогах изза мелких происшествий.

Заканчивается срок перерасчета пенсий работников села

истекает срок, в течение которого ПФР должен пересчитать размер фиксированной выплаты к пенсиям работников сельского хозяйства.

Проработавшим не менее 30 лет в сельском хозяйстве с 1 января 2019 года полагается 25-процентная надбавка к фиксированной части пенсии. Она делается автоматически при наличии в выплатном деле необходимой информации.

Борьба с «билетной мафией»

Запрещается cпродавать билеты в театры, цирки, музеи и на концерты по цене выше той, что указана на самом билете. Стоимость дополнительных услуг, например доставки, должна быть менее 10% цены билетов.Также вводятся новые условия их возврата.

Компенсации для журналистов в горячих точках

Журналист, работающий в горячей точке, ссможет получить компенсацию от редакции в случае причинения вреда здоровью. При этом у него должен быть трудовой договор с редакцией. В случае гибели компенсацию получит его семья.

Срок выплаты — 30 дней с даты представления необходимых документов.

Повышение открытости судебной системы

На заседаниях по гражданским и уголовным делам в судах первой и апелляционной инстанций сбудет обязательно вестись аудиозапись. Ее неточность можно будет оспорить. Это не касается заседаний суда в закрытом режиме.

Состав суда при рассмотрении гражданских, административных и арбитражных дел будет формироваться автоматизированно.

Нотариальные услуги будут доступнее в отдаленных районах

Органы местного самоуправления городских и муниципальных округов ссмогут оказывать нотариальные услуги, например удостоверение доверенностей, свидетельствование верности копий документов. Заниматься вопросами распоряжения наследством и имуществом они не будут, чтобы исключить злоупотребления.

Нововведение коснется населенных пунктов, где нет своего нотариуса.

Призывники смогут отказаться от отсрочки от службы в армии

Граждане, имеющие право на освобождение или отсрочку от призыва на военную службу, смогут сотказаться от этого права. Достаточно подать заявление в призывную комиссию.

У призванных на службу до 1 сентября 2019 года появилась возможность уволиться досрочно, если основания для этого возникли в период прохождения службы — например, родился второй ребенок.

Участники специальных инвестконтрактов получат льготы

появится новая категория налогоплательщиков — участники специальных инвестиционных контрактов. Это инвесторы, которые заключают спецсоглашение с государством. В нем фиксируются обязательства инициатора проекта, а также гарантии поддержки от государства.

Такие инвесторы смогут получить льготы по налогу на прибыль в течение всего срока действия контракта.

Переводы и выдача наличных с анонимных электронных средств

Клиент сможет с 15 сентября снять наличные с помощью анонимных электронных средств платежа (например, электронного кошелька), если он прошел процедуру упрощенной идентификации, и при этом общая сумма выдаваемых наличных денежных средств не превышает 5 тыс. рублей в день и 40 тыс. рублей в месяц.

Кроме того, клиент может таким же образом перевести деньги на банковский счет в пользу юрлиц и ИП, если остаток средств в любой момент составляет не более 60 тыс. рублей, а общая сумма перевода не превышает 200 тыс. рублей в месяц.

Россиянам будет проще оформить излишки используемой земли

С 16 сентября упрощается проведение комплексных кадастровых работ. В частности, если во время проведения этих работ выясняется, что гражданин использует большую площадь, чем по документам, он сможет оформить эти излишки земли.

Закон также регламентирует выполнение комплексных кадастровых работ в зависимости от особенностей расположения на земельных участках различных объектов: улиц, скверов, многоквартирных домов, садоводческих и огороднических хозяйств, линейных объектов, лесов и т. д.

Все опасные отходы будут утилизированы

Создается федеральная система обращения с отходами I и II классов опасности. ИП и юрлица с 25 сентября смогут накапливать отходы, обрабатывать, утилизировать и т. д. самостоятельно либо передавать их федеральному оператору (Росатом).

Нововведения — это гарантия того, что все опасные отходы будут обязательно утилизированы.