Когда нужна генеральная доверенность на квартиру

Генеральная доверенность на недвижимость позволяет доверенному лицу совершать сделки с нею, в том числе обменивать, дарить, продавать, совершать иные действия, необходимые для выполнения поручения. Что представляет собой этот документ, мы расскажем в данной статье.

Генеральная доверенность на квартиру

В соответствии с гражданским законодательством (ст. 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации), нотариального заверения требуют доверенности на заключение сделок, которые требуют нотариальной формы удостоверения, или же действий, которые влекут внесение изменений в государственные реестры. Так как все права на недвижимость фиксируются в государственном реестре прав на недвижимое имущество, рассматриваемая генеральная доверенность должна быть составлена в нотариальной форме.

При составлении такой доверенности доверитель должен понимать последствия своих действий. Выдавая генеральную доверенность на квартиру, вы предоставляете третьему лицу право распоряжаться вашим недвижимым имуществом по своему усмотрению на совершенно законных основаниях.

Единственное ограничение по правам отчуждения — это сделка дарения. Подарить вашу квартиру (или иную недвижимость) можно только в том случае, если вы прямо предусмотрите в доверенности не только право дарения, но и имя одаряемого. Ну и, разумеется, завещать недвижимость от вашего имени доверенное лицо тоже не может, так как завещание всегда составляется в присутствии завещателя и лично им подписывается (за исключением случаев с рукоприкладчиками).

При этом доверенное лицо может обменять, продать, сдать в аренду (наем), заложить, зарегистрировать любые изменения в государственных органах, подписывать все документы, необходимые для совершения таких сделок.

Порядок оформления и отмены доверенности

Для оформления генеральной доверенности доверителю необходимо обратиться к любому нотариусу и при себе иметь паспорт, свидетельство о праве собственности на квартиру (или иную недвижимость), документ, подтверждающий основания перехода к вам права собственности (договор купли-продажи, дарственная, свидетельство о праве на наследство), а также копию паспорта или паспортные данные доверенного лица. Если доверенность будет предусматривать право дарения, то необходимы также паспортные данные и полное имя одаряемого. В зависимости от каждого индивидуального случая, нотариусом могут быть запрошены и иные документы.

Следует также понимать порядок отмены такой доверенности. Дело в том, что в случае отмены доверенности доверитель должен уведомить об этом не только доверенное лицо, но и всех известных ему третьих лиц, которые вступили в правоотношения с представителем. Это условие в случае с генеральной доверенностью соблюсти может быть проблематично.

Нотариусы рекомендуют не выдавать такого рода доверенности. Лучше прямо указывать те права, которые должен совершить доверитель, дабы избежать в будущем неприятных сюрпризов. И как показывает судебная практика, такое мнение небезосновательно.

На какой срок выдается генеральная доверенность

Срок действия генеральной доверенности определяется в соответствии с положениями ст. 186 ГК. Это общая норма, которая регулирует срок действия любой доверенности.

Закон не предусматривает требований к минимальному и максимальному срокам действия документа. Ранее действовавшее ограничение срока доверенности в 3 года было отменено еще в 2013 году законом «О внесении изменений...» от 07.05.2013 № 100-ФЗ.

Оформляя доверенность, указывать срок действия документа необязательно. Если он не указан, доверенность будет действовать ровно 1 год с даты выдачи. Если прямо указать иной срок — больший или меньший, то доверенность будет действовать до момента наступления этого срока.

Важным требованием к доверенности является необходимость указания в ней даты составления. В противном случае документ признается ничтожными не влечет никаких юридических последствий. Указание даты позволяет определить начало действия доверенности.

Примерное содержание доверенности на продажу, сдачу и другие действия с квартирой

Теперь давайте разберем примерную структуру нотариальной доверенности и ее содержание.

Скачать образец доверенности

В самом верху указывается наименование документа («Доверенность»), место его выдачи и дата. Кстати, дата выдачи доверенности является обязательным условием ее действительности. Далее следуют фамилия, имя и отчество доверителя, указание гражданства, даты и места рождения, его полные паспортные данные, информация об органе, выдавшем документ, адрес места жительства. После чего следуют данные о вашем недвижимом имуществе. Например, адрес места нахождения квартиры, ее площадь, номер и дата выдачи свидетельства о праве собственности, основание приобретения права. Ниже указывается аналогичная информация о доверенном лице. Важно сказать, что одна доверенность может содержать указание на нескольких представителей. При этом каждому могут быть предоставлены как индивидуальный объем прав, так и все права, указанные в доверенности. Далее следует информация о том поручении, которое вы доверяете совершить от вашего имени. В нашем случае это совершение любых сделок с указанным недвижимым имуществом, включая отчуждение любым незапрещенным законом способом и сдачу в наём. Для этого представителю делегируются полномочия для подачи и получения любых документов, в том числе справок, выписок, заявлений, пояснений, и подписи всех документов, необходимых для надлежащего исполнения указанного поручения. А также представление ваших интересов во всех государственных и негосударственных органах или перед физическими лицами по вопросам, относящимся к поручению. Ниже указываются: срок действия доверенности, указание на возможность передоверия (или отсутствие такой возможности), и вы подтверждаете, что вам разъяснены последствия выдачи доверенности и положения законодательства о доверенностях. Затем ставится личная подпись лица, выдавшего доверенность. После всего вышеизложенного указываются данные нотариуса и ставится его личная подпись. Своей подписью нотариус подтверждает, что доверенность была совершена в его присутствии, он проверил вашу личность и дееспособность. Также указывается номер доверенности в реестре и сведения о взысканной за услуги сумме.

Какие риски несет гендоверенность для сторон

Генеральная или общая доверенность на недвижимость закрепляет за доверенным лицом максимальное количество прав, в частности право распоряжения недвижимым имуществом, принадлежащим доверителю. На практике это означает, что представитель в любой момент (в период действия доверенности) может совершить от имени собственника практически любую сделку.

Заключение сделок по генеральной доверенности несет определенные риски как для собственника имущества, так и для второй стороны:

Представитель может совершить действия с недвижимостью представляемого, о которых последний может не знать и даже не предполагать возможность их совершения. Заключенные представителем сделки придется оспаривать, а это приводит к проблемам как у человека, выдавшего доверенность, так и у нового собственника имущества. Поэтому не стоит выдавать генеральные доверенности малознакомым либо не вызывающим доверия людям. В случае отзыва доверенности представитель не имеет права на совершение сделок с имуществом бывшего представляемого. Однако бывают ситуации, когда добросовестная сторона сделки не знает о том, что доверенность прекратила свое действие. Если такая сделка совершена, она может быть признана недействительной. Поэтому, если представитель продавца при заключении сделки действует на основании гендоверенности, покупателю лучше удостовериться у любого нотариуса, что документ не был отозван. Признание сделки недействительной влечет возвращение сторон к первоначальному положению — продавец должен вернуть деньги, а покупатель лишается прав на недвижимость. Однако если продавец отказывается вернуть деньги, то взыскать их с него будет проблематично. Представитель может совершить сделку на условиях, не выгодных представляемому. В генеральной доверенности, как правило, не указываются конкретные условия распоряжения недвижимостью, что может способствовать этому. Например, представитель продает объект за меньшую сумму, чем хотел собственник при оформлении доверенности. Не гарантировано выполнение доверенным лицом и иных оговоренных устно (либо не оговоренных вообще) условий. Чтобы не столкнуться с подобными проблемами, предпочтительнее указывать в документе перечень конкретных действий, которые вправе совершать представитель от имени доверителя.

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Таким образом, генеральную доверенность можно оформлять только тогда, когда собственник имущества хорошо знает представителя и доверяет ему. В противном случае лучше оформить доверенность только на совершение конкретных действий, например на продажу определенной квартиры за заранее оговоренную цену.