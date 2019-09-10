Три основания для привлечения пенсионера к уголовке

С сожалением стоит признать, что российское правосудие в некоторых случаях бывает так же несправедливо, как и отечественная пенсионная система.

Из-за того, что на мизерный доход в виде пенсии прожить крайне сложно, лишь часть достигнувших пенсионного возраста граждан уходит отдыхать, а остальные, осознавая перспективы, решают продолжить трудовую деятельность и обменять индексацию и дополнительные социальные выплаты на заработную плату.

При этом пожилой работник зачастую сам обязан уведомлять Пенсионный фонд о продолжении или возобновлении трудовой деятельности. Иначе при обнаружении факта работы ПФР может потребовать возврата переплаты, которая была начислена гражданину за период работы.

И, что еще хуже, пенсионер может быть обвинен в совершении уголовного преступления. В данной публикации мы рассмотрим три примера, когда такое может произойти.

Основания для привлечения к уголовной ответственности

Если действия работающего пенсионера будут расценены как намеренное сокрытие факта трудоустройства, ему может грозить ответственность в соответствии со ст. 159.2 Уголовного кодекса РФ (мошенничество при получении выплат).

Данная статья предусматривает наказание в виде крупного штрафа, ограничения свободы, исправительных работ или ареста.

Далее мы рассмотрим три примера.

Досрочный выход на пенсию без уведомления ПФР

Гражданка осталась без работы незадолго до пенсии. После целого ряда безуспешных попыток вновь найти работу она использовала свое право выйти на пенсию досрочно.

Вскоре после оформления процедуры знакомая посоветовала ей место для трудоустройства. Поскольку пенсия была назначена небольшая, гражданка с радостью ухватилась за такую возможность и заключила трудовой договор. Об этом ей следовало оповестить ПФР, который в свою очередь прекратил бы начисление пенсии, но гражданка не знала этого требования закона.

Таким образом, она на протяжении нескольких месяцев получала досрочные пенсионные выплаты незаконно. Когда это вскрылось, было заведено уголовное дело. В результате тяга к труду обернулась для пенсионерки исправительными работами и обязанностью возместить незаконно полученные выплаты.

Незаконное получение социальных доплат

В данном случае получателем пенсии был достигнут установленный законом пенсионный возраст, но выплаты не достигали положенного по закону минимума. Поэтому он получал социальную доплату и должен был лишиться ее в случае трудоустройства.

Но мужчина решил утаить о Пенсионного фонда новую работу и продолжил получать доплату. В итоге ущерб из-за непредставленных в ПФР сведений составил 7000 рублей, гражданину пришлось возместить эту сумму и заплатить штраф в размере 5500 рублей.

Незаконное получение пенсии

Гражданка находилась на пенсии по потере кормильца, поскольку была признана нетрудоспособной, и на ее иждивении находилось два ребенка — 10 и 13 лет. Как и в предыдущих случаях, она решила улучшить свое материальное положение при помощи трудоустройства, но забыла, что сотрудники ПФР сообщали ей об обязанности проинформировать фонд в случае трудоустройства.

Ущерб превысил 50 000 рублей, а гражданка была приговорена к полугоду исправительных работ и была вынуждена искать средства для возмещения Пенсионному фонду указанной суммы.

Для того чтобы трудоустройство на пенсии не привело на скамью подсудимых, следует помнить про случаи, когда гражданин обязан сообщать в ПФР о трудоустройстве.

А как вы считаете, можно ли назвать лиц из приведенных выше примеров мошенниками?