Как теперь в ФСС будут принимать документы от компаний

Что случилось?

Фонд социального страхования России выпустил Приказ от 22.05.2019 № 265 «Об утверждении Административного регламента Фонда социального страхования Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по приёму документов, служащих основаниями для исчисления и уплаты (перечисления) страховых взносов, а также документов, подтверждающих правильность исчисления и своевременность уплаты (перечисления) страховых взносов».

Зарегистрирован в Минюсте России 28.08.2019.

В чем суть документа?

В новом приказе чиновники определили стандарты, сроки и последовательность административных процедур, которые выполняют территориальные органы соцстраха, основания для отказа в госуслуге, процедуру обжалования действий (бездействия) и решений ответственных должностных лиц. Также в документе приведён порядок взаимодействия ФСС с работодателями и порядок предоставления документов.

Раньше подобного документа не было?

Был, это Приказ Минтруда России от 05.11.2013 № 658н, утвердивший ранее применявшийся административный регламент. Теперь документ признан утратившим силу.

На что нужно обратить внимание в новом регламенте?

Теперь государственная услуга предоставляется территориальными органами ФСС на основании заявления. Помимо документов, которые страхователь подаёт в фонд как подтверждение расчётов и уплаты взносов на травматизм, нужно также представить заявление по форме, утверждённой приложением к регламенту. В заявлении нужно указать сведения о страхователе, а также количество листов, которые подаются в ФСС.

Кому следует подавать заявление?

Заявителями на предоставление государственной услуги являются страхователи по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Куда подавать документы?

Документы можно подавать в любой территориальный орган ФСС независимо от места регистрации. Кроме того, отчётность можно представить через МФЦ, направить в электронном виде с помощью Единого портала госуслуг или переслать по почте. Порядок для госуслуг и МФЦ прописали отдельно и подробно.

В какие сроки ФСС осуществляет приём документов?

Приём документов, поступивших в ФСС на личном приёме, осуществляется в день их поступления. Приём поступивших в ФСС документов вне зависимости от способа их предоставления осуществляется в срок не позднее 1 рабочего дня, следующего за днём их поступления. Приём документов, поступивших в выходной или нерабочий праздничный день, осуществляется в первый следующий за ним рабочий день.

Когда Приказ вступает в силу?

Документ вступил в силу 8 сентября 2019 года.