Обобрать старика. Самые жадные и бессовестные пенсфонды России

Копить на пенсию надо смолоду, не устают повторять чиновники Центробанка и Минфина. До недавнего времени заставить копить на старость россиян планировали даже силой, через «автоподписку» на «Индивидуальный пенсионный капитал». Работать эта схема должна была так: с вашей зарплаты автоматически отчисляют до 6% в негосударственные пенсионные фонды, и при выходе на пенсию вы будете получать пенсию как от государства, так и от НПФ.

Впрочем, и без этой очередной реформы, миллионы россиян уже являются клиентами НПФ. Кто-то добровольно перевел в них свои пенсионные накопления, у кого-то их перевели обманом, обещая золотые горы, а третьи стали клиентами этих НПФ после того, как дельцы подделали подписи будущих пенсионеров на заявлениях и с помощью такой фальсификации перевели их накопительную часть пенсии из государственного ПФР «профессиональным участникам рынка».

И как же работают эти профи? Смогут ли их клиенты рассчитывать на действительно достойную прибавку к пенсиям?

Увы, даже поверхностный анализ деятельности негосударственных пенсфондов наводит на печальные мысли: в некоторых негосударственных НПФ, похоже, идет разворовывание активов, и ко времени выхода на пенсию их клиенты получат копейки — только застрахованную сумму накоплений, изрядно обесценившуюся за счет роста цен.

Так, из 33 фондов, занимающихся обязательным пенсстрахованием, сразу 7 зафиксировали по итогам прошлом года громадный (от 10% до 20%!) убыток от инвестиций — как им это удалось сделать на растущем рынке, когда индекс Московской биржи едва ли не каждый месяц обновляет исторические максимумы — загадка. Но хуже того: несмотря на убытки, руководители этих фондов не постеснялись начислить себе многомиллионные вознаграждения, фактически отобрав их из будущих пенсий своих клиентов.

Как обобрать пенсионера

По-научному это вознаграждение называется «management fee» — плата за управление вашими деньгами. В самом факте начисления этого «fee» нет ничего незаконного, однако, исходя из пункта 15 статьи 25 закона о НПФ, в случае, если деньги пенсионеров были вложены не в самые доходные активы, НПФ обязан за счет своих средств компенсировать убыток, нанесенный своим клиентам. Правда, не сразу: по закону, у НПФ есть четыре года, чтобы эти убытки компенсировать.

Только тем, кого перевели в этот фонд обманом, обязаны компенсировать убыток сразу. Но в любом случае, обязанности выплачивать себе доход за счет клиентов у менеджеров нет. Более того, раньше, если у фондов был отрицательный результат, расходы по содержанию их персонала несли акционеры из своего кармана. А потом добрый регулятор, Центробанк, пролоббировал поправки, которые переложили эти расходы на застрахованных лиц — будущих пенсионеров.

Сумму вознаграждения эти фонды раскрывать не торопятся. Однако ее не сложно подсчитать и самому, исходя из отчетности на сайте ЦБ, сравнивая доходность фондов до и после выплаты «management fee». Есть и более простой способ: по закону этот показатель не должен быть выше 0,75% от суммы пенсионных накоплений на конец года.

Поэтому я составила рейтинг из этих самых бессовестных Негосударственных фондов России — тех, что за счет своих клиентов обеспечили себе максимальное вознаграждение несмотря на то, что и так обеспечили их убытками. Как следует обобрать пенсионера, даже будущего, — милое дело.

Расчеты блога «Адские бабки»

На первом месте — ожидаемо НПФ «Открытие». Почему ожидаемо? А потому что фонд приходится «внучкой» Центральному банку — его владелец одноименный банк, который санируется регулятором. И именно поэтому, как мне кажется, глава Центробанка Эльвира Набиуллина разрешает убыточным НПФ игнорировать закон: если требовать от других компенсации убытков за свой счет, придется и «своим» пенсионерам все компенсировать по закону. А что касается суммы «вознаграждения за труды», так это вообще свойственно всем чиновникам — получать то, что они не заработали.

На втором и третьем местах — фонды «Будущее» и «Сафмар» (НПФ Будущее" фактически является банкротом — его санирует группа «Регион»). Но при этом они тоже оценили свой «профессионализм» в миллионы рублей, вычтя свое «вознаграждение» из ваших пенсий. Но интереснее другое: все эти фонды объединяет то, что на все из них есть многочисленные жалобы клиентов о незаконном переводе в эти фонды пенсионных накоплений.

Вам — убыток и обещание хороших пенсий когда-нибудь, «управленцам» — живые деньги прямо сейчас. И понятно, для чего Центробанк так активно лоббировал автоподписку «Индивидуального пенсионного капитала» — многие из убыточных фондов могут выжить только в том случае, если останется постоянный приток новых клиентов и денег. А так как «накопительная часть» пенсий, похоже, уже никогда не будет разморожена, нужны вот такие новые решения.

Что останется от ваших денег через 10-20 лет при таком «качественном» управлении и жадности управленцев? Правильно, ничего. Вернее, только застрахованная государством сумма. С учетом инфляции — копейки. Кстати, проверьте: возможно, вы тоже уже клиент этих замечательных «профи». Закажите на сайте Госуслуг или ПФР выписку с индивидуального лицевого счета и проверьте, в каком НПФ вы сейчас обслуживаетесь. Если ВЭБ — то все в порядке, это государственная управляющая компания для «молчунов». Если же иная, а вы сами заявлений не подписывали — то скорее всего, вас перевели вот такие вот «управленцы», с помощью подделки вашей подписи.

Что делать? Бегите

Все убыточные фонды как один заявляют, что вот-вот компенсируют убыток прошлого года. Не верьте. Даже если они покажут доходность в 10-11%, то в лучшем случае за два года выйдут в ноль. Моя рекомендация — бежать из таких фондов. Если вас перевели насильно, подделав подпись — то необходимо восстановить справедливость с помощью суда.

В этом случае вы не только вернете свои деньги и потерянный при насильственном переводе доход, но и сможете получить компенсацию с недобросовестного фонда за пользование вашими деньгами. Вот образец иска. Не позволяйте недобросовестным компаниям наживаться на ваших пенсиях.