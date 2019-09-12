Трудовой стаж для пенсии: частые вопросы

Стаж работы для выхода на пенсию — это количество лет, которые человек должен отработать официально, чтобы получать минимальное пенсионное обеспечение. В 2019 году это 9 лет, в будущем его увеличат до 15.

О чем идет речь

При определении суммы пособия по старости трудовой стаж для начисления пенсии (ТС) является наиболее важным критерием, поскольку чем он больше, тем выше размер этой выплаты. Главным документом о продолжительности профессиональной деятельности является трудовая книжка, форма которой определена в Постановлении Правительства РФ от 16.04.2003 № 225.

Пенсионный стаж бывает общим (сейчас его называют страховым) и специальным. Страховой стаж (СС) — это учитываемое при назначении трудовой пенсии общее время работы без учета перерывов в ней, когда в Пенсионный фонд РФ поступали страховые взносы, плюс другие периоды, которые перечислены в ст. 11 ФЗ от 17.12.2001 № 173.

Специальным стажем является суммарное время трудовой практики (без учета перерывов в ней):

на отдельных должностях (например, педагогам в детских учреждениях для получения выплат от государства нужна минимальная выработка 25 лет; медикам, работающим на селе, — 25, и 30 — для тех, кто трудится в городе);

в конкретных отраслях (у военнослужащих — 25 лет, иногда используют смешанный стаж для пенсии в МВД);

в специфических условиях — опасных или вредных (например, на судах Морфлота рыбной промышленности мужчинам — 25, женщинам — 20);

в установленных местностях (на Крайнем Севере — 15 лет).

Отдельный вид специального ТС — это выслуга лет — установленная продолжительность труда, достижение которой позволяет получать пенсионные выплаты при увольнении с работы независимо от возраста. Выслугой пользуются, например, трудящиеся в летном составе гражданской авиации мужчины и женщины, для которых она равна 25 и 20 годам соответственно.

Как и где посчитать трудовой стаж

При подсчете того, какой стаж необходим для начисления пенсии как для граждан России, так и иностранцев, постоянно проживающих в РФ, которым положены выплаты по старости, необходимо учитывать подтверждение времени их работы на территории РФ и за ее пределами. Последнее реально проделать при условии, что эта норма прописана в законодательстве или международном договоре РФ либо в ПФ РФ поступали страховые взносы.

Важно! Исключения для не граждан России устанавливаются ФЗ или международными договорами. В такую выработку входят еще и сроки из указанной выше ст. 11. Эти периоды до регистрации лица в системе обязательного пенсионного страхования, в соответствии с ФЗ от 01.04.1996 № 27, доказываются трудовой книжкой или другими документами, перечисленными в ст. 62 ТК. Если они утеряны и восстановить их невозможно, помогут показания минимум двух свидетелей. Характер работы этим способом подтвердить не удастся.

После регистрации в системе удостоверение нужных периодов происходит через сведения персонального учета.

Режим вычисления и обоснования стажа, включая применение для этого цифровой информации, свидетельских показаний, прописан в Постановлении Правительства РФ от 02.10.2014 № 1015.

Расчеты, сколько лет стажа нужно для пенсии, происходят в календарном порядке из целого года (12 месяцев). Каждые 30 дней такой выработки сводятся в месяцы, а каждые 12 месяцев — в полные годы. Когда несколько периодов совмещаются по времени, то учитывают один из них по выбору обратившегося или используют более выигрышный период.

Продолжительность каждого срока определяют через вычитание из даты его окончания даты его начала плюс день.

Соответствующие периоды включаются в выработку по день, предшествующий дню обращения за определением пенсии, исключая случаи, обозначенные в частях 5 и 6 ст. 22 ФЗ от 28.12.2013 № 400. В этих случаях используется дата, предшествующая дню назначения страховой пенсии.

Для граждан разработан специальный сервис, объясняющий, как узнать пенсионный стаж через госуслуги. Зарегистрированные пользователи для этого заказывают выписку о состоянии лицевого счета в ПФР.

Сколько необходимо отработать для страховой пенсии

Страховая пенсия по старости устанавливается и платится при следующих условиях:

Достижение мужчинами возраста 60, женщинами — 55 лет. Отдельные категории граждан вправе претендовать на досрочные пенсионные выплаты (некоторые из них приведены выше). Мужчинам, находящимся на госслужбе, сейчас повысили возраст до 61 года, женщинам — до 56 лет. В дальнейшем следует повышение возраста каждые 12 месяцев (до 2032 г.) до достижения 65 (у мужчин) и 63 лет (у женщин). Наличие СС в текущие 12 месяцев — минимум девять лет с последующим увеличением каждые 12 месяцев до 15 лет в 2024 г. Величина индивидуального пенсионного коэффициента в 2019 г. — минимум 16,2 с последующим увеличением каждые 12 месяцев до 30 баллов в 2025 г.

Детальнее об условиях назначения таких выплат стоит прочитать в ст. 8, 35 ФЗ от 28.12.2013 № 400.

Для расчета указанной выплаты проще всего применить соответствующие онлайн-калькуляторы на официальном сайте ПФР и на госуслугах. Расчетная формула приведена в ст. 15 ФЗ от 28.12.2013 № 400.

Дата выхода на пенсию Минимальный стаж Минимальное количество баллов 2019 10 16,2 2020 11 18,6 2021 12 21 2022 13 23,4 2023 14 25,8 2024 15 28,2 2025 15 30

Что делать, если стажа не хватает

Если минимальный трудовой стаж для выхода на пенсию (баллы) отсутствует, выплаты не будут назначены. Одновременно число баллов, которое есть на момент достижения пенсионного возраста, закрепляется. Это позволяет продолжить труд с условием страховых выплат в ПФ РФ и докопить необходимые (до 16,2 в настоящий момент) баллы. Иной вариант — ожидание социальной пенсии в 65 — для женщин и 70 лет — для мужчин.

Иностранцам учтут весь стаж

Работники — выходцы из стран ЕАЭС смогут претендовать на расчет и получение пенсии в России с учетом периода работы на родине. Как сообщил Президент Владимир Путин, соответствующее соглашение практически подготовлено Евразийской комиссией.

Из проекта документа, опубликованного на официальном сайте Евразийского экономического союза, следует, что гражданин сможет обращаться за пенсией при наступлении возраста выхода на заслуженный отдых как в стране своего проживания, так и в государстве, где он трудится. Получать деньги он сможет от обоих государств за фактически отработанное время. То есть стаж, полученный за время работы в Российской Федерации, учитывается ПФР, а период, когда у него шел трудовой стаж для пенсии на родине, учтут компетентные органы в сфере пенсионного обеспечения другой страны.

Интересно, что в Российской Федерации для расчета индивидуального пенсионного коэффициента гражданина готовы учитывать стаж работы, приобретенный не только на территории РФ, но и на территории государств бывшего Союза Советских Республик. А если и этого окажется мало, то зачтут периоды работы на территории стран ЕАЭС. То есть речь идет фактически о суммировании трудового стажа при наличии у гражданина подтверждающих документов. Вероятно, власти готовы и на пересчет пенсии за стаж более 40 лет.

Планируется, что размер пенсии и правила ее установления будут определяться национальным законодательством. Но отказать в назначении выплат по причине отсутствия гражданства или иного места проживания иностранному гражданину, имеющему возможность претендовать на пенсию по старости, инвалидности либо за выслугу, больше не смогут.

В Евразийской комиссии договорились, что государства подготовятся к подписанию соглашения о пенсионном обеспечении трудящихся до конца 2019 г. Сам документ, вероятно, вступит в силу уже со следующего года.

Напомним, сейчас в состав ЕАЭС входят Россия, Беларусь, Казахстан, Армения и Кыргызстан. По некоторым оценкам, из соседних стран на работу в РФ приехало не менее половины всех трудовых мигрантов. После подписания соглашения о пенсионном обеспечении они будут заинтересованы в получении официальной работы и белой заработной платы, чтобы впоследствии получать хорошую пенсию. Как это отразится на работодателях, скоро увидим.