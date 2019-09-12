ФНС рассказала, что делать при рейдерском захвате компании

Как известно, попытки рейдерский захват бизнеса происходят в России повсеместно. Налоговая служба России решила не оставаться в стороне и в 2019 году дала свои рекомендации (отдельным документом не оформлены — Прим.) владельцам компаний, как противостоять подобным процессам в рамках действующих правил регистрации и постановки на учет.

Понятие

Сначала разберёмся, что это — рейдерский захват простыми словами. ФНС даёт ему следующее определение: это незаконные действия третьих лиц по смене директора или собственника компании, в том числе с использованием электронной подписи .

Если руководитель или участник юридического лица узнает, что с использованием незаконно изготовленной на его имя, но без его ведома электронной подписи, поступили в налоговую документы для государственной регистрации юрлица, в котором он осуществляет права участника или полномочия руководителя, то на практике возможны 2 ситуации.

И вот что делать при рейдерском захвате.

Ситуация № 1: решение о госрегистрации ещё не принято

Когда решение о государственной регистрации не принято (сведения о поступлении и рассмотрении документов для госрегистрации ФНС размещает в сервисе «Проверьте, не рискует ли Ваш бизнес») необходимо:

Шаг Действие 1 Незамедлительно представить в регистрирующий налоговый орган документ под названием «Возражение заинтересованного лица относительно предстоящей государственной регистрации изменений устава юридического лица или предстоящего внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц » по форме № Р38001 (утв. приказом ФНС от 11.02.2016 № ММВ-7-14/72, Приложение № 2). Возражение по форме № Р38001 можно направить в регистрирующий налоговый орган следующими способами: почтовым отправлением с объявленной ценностью при пересылке с описью вложения, в котором подлинность подписи заинтересованного физлица должна быть засвидетельствована нотариально;

непосредственно в регистрирующий налоговый орган (одновременно нужно предъявить документ, удостоверяющий личность — тогда нотариальное удостоверение подписи не требуется);

в форме электронного документа, подписанного электронной подписью , с использованием ТКС, Интернета . 2 При возможности прибыть лично в регистрирующий налоговый орган на личный прием, в ходе которого изложить все обстоятельства, подтверждающие незаконность использования электронной подписи. 3 Изложить все обстоятельства, подтверждающие незаконность использования электронной подписи, в письменном обращении. Его можно подать в регистрирующий орган в ходе личного приема.

Ситуация № 2: решение о госрегистрации уже принято

Когда решение о государственной регистрации уже принято, по мнению ФНС , следует:

Шаг Действие 1 Сообщить о данном факте в обслуживающую кредитную организацию (банк) 2 Представить в регистрирующий орган «Заявление физического лица о недостоверности сведений о нем в Едином государственном реестре юридических лиц» по форме № Р34002 (утв. приказом ФНС от 11.02.2016 № ММВ-7-14/72) 3 Запросить в регистрирующем налоговом органе сведения об удостоверяющем центе, незаконно изготовившем сертификат ключа электронной подписи. Информация о реквизитах и адресе удостоверяющих центров доступна на официальном сайте Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации www.digital.gov.ru 4 Обратиться в удостоверяющий центр, выдавший сертификат ключа электронной подписи, с заявлением об отзыве электронной подписи. Запросить в удостоверяющем центре копии документов, на основании которых был выдан сертификат ключа электронной подписи и сведения о лице, получившем его. 5 Обжаловать решение о госрегистрации в вышестоящий регистрирующий орган — соответствующее Управление ФНС России по региону с приложением документального подтверждения всех обстоятельств, свидетельствующих о том, что электронная подпись заявителя была использована третьими лицами без его ведома и вопреки его воле. 6 Внимательно отслеживать все последующие попытки представления подложных документов на сайте ФНС в сервисе «Проверьте, не рискует ли Ваш бизнес». 7 Обратиться с заявлением о преступлении в уполномоченные правоохранительные органы.

Правовое регулирование

Чтобы не произошло рейдерского захвата компании (ООО и др.), необходимо руководствоваться:

Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О госрегистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;

приказом ФНС от 11.02.2016 № ММВ-7-14/72 «Об утверждении оснований, условий и способов проведения указанных в п. 4.2 ст. 9 ФЗ „О госрегистрации юрлиц и ИП“ мероприятий, порядка использования результатов этих мероприятий, формы письменного возражения относительно предстоящей государственной регистрации изменений устава юридического лица или предстоящего внесения сведений в ЕГРЮЛ, формы заявления физического лица о недостоверности сведений о нем в ЕГРЮЛ».

Источник: сайт ФНС.