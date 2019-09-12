ФНС рассказала, что делать при рейдерском захвате компании

Как известно, попытки рейдерский захват бизнеса происходят в России повсеместно. Налоговая служба России решила не оставаться в стороне и в 2019 году дала свои рекомендации (отдельным документом не оформлены — Прим.) владельцам компаний, как противостоять подобным процессам в рамках действующих правил регистрации и постановки на учет.
Понятие
Сначала разберёмся, что это — рейдерский захват простыми словами. ФНС даёт ему следующее определение: это незаконные действия третьих лиц по смене директора или собственника компании, в том числе с использованием
Если руководитель или участник юридического лица узнает, что с использованием незаконно изготовленной на его имя, но без его ведома электронной подписи, поступили в налоговую документы для государственной регистрации юрлица, в котором он осуществляет права участника или полномочия руководителя, то на практике возможны 2 ситуации.
И вот что делать при рейдерском захвате.
Ситуация № 1: решение о госрегистрации ещё не принято
Когда решение о государственной регистрации не принято (сведения о поступлении и рассмотрении документов для госрегистрации ФНС размещает в сервисе «Проверьте, не рискует ли Ваш бизнес») необходимо:
Шаг
Действие
|1
|
Незамедлительно представить в регистрирующий налоговый орган документ под названием «Возражение заинтересованного лица относительно предстоящей государственной регистрации изменений устава юридического лица или предстоящего внесения сведений в
Возражение по форме № Р38001 можно направить в регистрирующий налоговый орган следующими способами:
|2
|При возможности прибыть лично в регистрирующий налоговый орган на личный прием, в ходе которого изложить все обстоятельства, подтверждающие незаконность использования электронной подписи.
|3
|Изложить все обстоятельства, подтверждающие незаконность использования электронной подписи, в письменном обращении. Его можно подать в регистрирующий орган в ходе личного приема.
Ситуация № 2: решение о госрегистрации уже принято
Когда решение о государственной регистрации уже принято, по мнению
Шаг
Действие
|1
|Сообщить о данном факте в обслуживающую кредитную организацию (банк)
|2
|Представить в регистрирующий орган «Заявление физического лица о недостоверности сведений о нем в Едином государственном реестре юридических лиц» по форме № Р34002 (утв. приказом ФНС от 11.02.2016 № ММВ-7-14/72)
|3
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Запросить в регистрирующем налоговом органе сведения об удостоверяющем центе, незаконно изготовившем сертификат ключа электронной подписи.
|4
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Обратиться в удостоверяющий центр, выдавший сертификат ключа электронной подписи, с заявлением об отзыве электронной подписи.
Запросить в удостоверяющем центре копии документов, на основании которых был выдан сертификат ключа электронной подписи и сведения о лице, получившем его.
|5
|Обжаловать решение о госрегистрации в вышестоящий регистрирующий орган — соответствующее Управление ФНС России по региону с приложением документального подтверждения всех обстоятельств, свидетельствующих о том, что электронная подпись заявителя была использована третьими лицами без его ведома и вопреки его воле.
|6
|Внимательно отслеживать все последующие попытки представления подложных документов на сайте ФНС в сервисе «Проверьте, не рискует ли Ваш бизнес».
|7
|Обратиться с заявлением о преступлении в уполномоченные правоохранительные органы.
Правовое регулирование
Чтобы не произошло рейдерского захвата компании (ООО и др.), необходимо руководствоваться:
- Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О госрегистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;
- приказом ФНС от 11.02.2016 № ММВ-7-14/72 «Об утверждении оснований, условий и способов проведения указанных в п. 4.2 ст. 9 ФЗ „О госрегистрации юрлиц и ИП“ мероприятий, порядка использования результатов этих мероприятий, формы письменного возражения относительно предстоящей государственной регистрации изменений устава юридического лица или предстоящего внесения сведений в ЕГРЮЛ, формы заявления физического лица о недостоверности сведений о нем в ЕГРЮЛ».
Источник: сайт ФНС.