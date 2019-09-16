Как получить кредитную историю в 2019 году

При поддержке экспертов из кредитных бюро портал Zaim.com расскажет, как легко и безопасно получить кредитную историю в 2019 году.

Не секрет, что качество кредитной истории (КИ) является ключевым моментом в получении кредита и займа. Положительная КИ увеличивает шансы клиента на одобрение ипотеки или крупного кредита. Эксперты рекомендуют проверять КИ не реже одного раза в год. «Но если вы ведете активную кредитную жизнь, лучше делать это чаще. Это позволит выявить возможные ошибки в кредитной истории», — отмечает, директор по маркетингу Объединенного кредитного бюро.

С 1 февраля 2019 года бесплатное получение кредитного отчета доступно два раза в год, а за дополнительную плату — неограниченное количество раз. Это можно сделать через кредитную организацию.

Как получить кредитную историю

Есть разные способы получения кредитной истории. До недавних пор наиболее активно использовались такие как:

лично в офисе бюро кредитных историй (БКИ);

телеграммой, заверенной оператором;

почтой — нотариально заверенным заявлением;

по электронной почте заявлением, подписанным усиленной квалифицированной электронной подписью.

, генеральный директор Бюро кредитных историй «Эквифакс», отмечает, что получить кредитную историю в 2019 году стало намного проще. «Появилась возможность подать запрос через кредитную организацию, с которой у заемщика заключен договор дистанционного банковского обслуживания».

Как узнать, где хранится кредитная история

Единой базы кредитных историй не существует. Кредитная история хранится в нескольких БКИ, количество информации может разниться. На Едином портале государственных и муниципальных услуг можно узнать, в каких БКИ хранятся данные клиента:

открыть раздел услуг «Налоги и финансы»;

перейти в подраздел «Сведения о бюро кредитных историй»;

выбрать вид услуги — для физического лица.

Для получения услуги требуется регистрация на портале, а для формирования запроса от физического лица — данные паспорта и СНИЛС. После этого Банк России пришлет в личный кабинет информацию о БКИ, где хранится кредитная история: название, адрес, номер телефона.

«Рекомендуем зайти на сайт каждого бюро и ознакомиться с возможными способами получения кредитной истории, так как они могут различаться. Также обычно на официальных сайтах бюро публикуются списки партнерских организаций, через которые можно получить отчет. Если вы хотите приобрести отчет через какой-то сайт в интернете, сначала проверьте, является ли он официальным партнером БКИ, так как это могут быть просто мошенники, которые получат не только ваши деньги за неоказанную услугу, но и персональные данные», — предупреждает Екатерина Котова.

Таким образом, можно получить кредитную историю через интернет. На Госуслугах используется Единая система идентификации и аутентификации (ЕСИА). Она позволяет использовать учетную запись сайта Госуслуг практически во всех БКИ. «Заемщики, чья кредитная история хранится в Объединенном кредитном бюро, могут направить запрос на получение бесплатного кредитного отчета на портале ucbreport.ru c помощью учетной записи Госуслуг», — уточняет Екатерина Котова.

«Личный кабинет БКИ — наиболее удобный способ получения данных для заемщика, так как позволяет запрашивать и получать отчет в течение нескольких минут 24/7. Кроме того, в сервисе „Кредитная история онлайн“ (личный кабинет БКИ „Эквифакс“) субъект может получать свой скоринговый балл (кредитный рейтинг) ежедневно бесплатно.

Собрать полную картину по своей кредитной истории теперь просто: получить данные по КИ онлайн в личных кабинетах БКИ, используя свой подтвержденный профиль с сайта Госуслуги», — рассказывает Олег Лагуткин и отмечает, что все способы получения КИ предусматривают обязательную идентификацию субъекта КИ (заемщика) и исключают доступ третьих лиц к данным конкретного пользователя.

Как улучшить кредитную историю

Также эксперты указали несколько причин ухудшения кредитной истории:

просрочки;

текущие просроченные задолженности;

продажа долгов коллекторам;

банкротство.

Клиент, в чьей КИ есть вышеперечисленные отметки, теряет доверие кредитной организации и становится высокорисковым, то есть может не вернуть деньги обратно. Улучшить КИ можно только погашением последующих кредитов без просрочек. Сколько новых кредитов нужно выплатить «хорошо» будет зависеть от того, насколько кредитная история испорчена. Качество кредитной истории можно понять из скорингового балла, который, как правило, предоставляется в составе кредитной истории. Чем выше балл, тем лучше кредитная история и тем больше шансов на получение очередного кредита.

Это просто на первый взгляд, но получить «новый» кредит с плохой кредитной историей сложно, а при наличии просроченного долга в момент нового запроса — практически невозможно. «Получение небольшого займа порой остается единственной возможностью для заемщика хоть как-то улучшить свою кредитную историю, но этим не стоит увлекаться. Чрезмерное обращение в кредитные организации за небольшими займами может создать ложный портрет, что у заемщика проблемы с деньгами», — предостерегает Олег Лагуткин.

Однако есть нюанс. «Заемщикам с испорченной кредитной историей проще всего получить кредитную карту: около 8% всех новых кредитных карт приходятся на заемщиков, которые имели в своей КИ запись о просрочках 90 и более дней за последние 3 года. Обращаться за кредитной картой лучше всего в свой „зарплатный“ банк, это повысит шансы на одобрение», — делится лайфхаком Екатерина Котова.

Следует относиться с осторожностью к услугам микрофинансовых организаций по исправлению КИ. Многие кредитные организации научились по ряду признаков распознавать наличие таких займов в КИ и отказывают заемщикам, которые воспользовались этой услугой.

В заключение напоминаем, что эксперты советуют периодически проверять КИ и воспринимать это как проверку налоговой задолженности или оплату коммунальных услуг.

Особенно важно проверить КИ через месяц после погашения кредита, чтобы убедиться в закрытии кредита, отсутствии недоплаченных процентов и передаче данных о закрытии кредита в БКИ. Затем запросить у кредитной организации справку о погашении и отсутствии задолженности. Такой документ пригодится при возникновении спорных ситуаций или ошибках в кредитной истории.

Отслеживание КИ позволит выявить возможные ошибки в кредитной истории, а также своевременно обнаружить возможное кредитное мошенничество с использованием персональных данных, предупреждают эксперты.