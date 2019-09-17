Ценники на товар: четыре ошибки оформления, за которые штрафуют

Магазины часто используют неправильные ценники. Мелкие ритейлеры ограничиваются ценой. Супермаркеты применяют по три маркетинговых приема на ценник: цена по акции, стоимость для постоянных покупателей, желтый цвет. Все они нарушают правила оформления и рискуют получить штраф до 500 000 Р. Рассказываем, как правильно оформить и напечатать ценник и избежать дорогих ошибок.

Как выглядят правильные ценники

Ценник ставят и клеят на витрину у каждого товара. Правительство России определило правила, по которым оформляют ценники.

Один товар — один ценник. Магазин размещает ценник у каждого товара. Нельзя просто выложить продукты на витрину и называть цену, когда покупатель попросит. Это будет нарушением прав потребителей.

Сотрудники супермаркета не поставили ценник на пудинг. Большинство покупателей уточнит цену у продавца, но кто-то может пожаловаться в Роспотребнадзор. Тогда магазин оштрафуют

Правила разрешают не показывать цену только при разностной торговле. Когда продавец идет по вагону поезда с тележкой или стоит с лотками овощей у метро, ценники на товаре не нужны. У него должен быть прайс-лист — список товаров с ценами, с подписью и датой. Его показывают по первой просьбе покупателя.

Один ценник — одна цена. Стоимость на ценнике должна быть только одна. Магазины часто добавляют две — старую и акционную, общую и специальную, для владельцев карт лояльности. Это незаконно.

Левый ценник нарушает правила: на нем указали старую цену до акции. Справа цена одна — это по правилам

Единый стиль. Ценники оформляют в одном стиле. Это значит, что у них должны совпадать:

размер и форма;

цвет. Может быть желтым или красным, но одним для всех ценников;

шрифт. Одинаковый размер, начертание и способ записи — ручкой или на принтере;

материал.

Необязательно печатать ценники на бумаге. Информацию можно написать на другом носителе:

электронное табло,

грифельная доска,

информационный стенд.

Разница между ценниками в одном магазине допустима только в цене и названии.

Акционный ценник привлекает внимание, но нарушает правила единообразия и одной цены

Обязательная информация. На каждом ценнике указывают:

наименование товара;

сорт. Нужен, когда один и тот же товар имеет разные виды;

цену в рублях за вес или единицу. Например, за бутылку или 100 гр.

Для отдельных товаров нужны этикетки с подробной информацией. Для продуктов это состав, пищевая ценность, вес, объем, условия хранения и дата изготовления.

Раньше в правилах было требование ставить на каждый ценник печать организации, подпись сотрудника магазина и дату. Теперь это не нужно. В дополнение к обязательной информации магазин может разместить любую другую: название бренда, дату печати, штрихкод.

Такой ценник можно настроить и напечатать в сервисе Дримкас Учет

Ошибка 1. Товары без ценников −10 000 Р

Бывает, что магазин не размещает ценники на витрине. Или ценник есть, но на нем не хватает информации, она неверная. Все это нарушает права потребителя.

За такое нарушение магазин в лучшем случае отделается предупреждением, в худшем — директора оштрафуют на 500–1000 Р, компанию — на 5 000–10 000 Р.

Отключить рекламу В Ямало-Ненецком автономном округе покупатель пожаловался в Роспотребнадзор на магазин, который принадлежит индивидуальному предпринимателю. На товарах не было ценников. Проверяющий орган провел проверку и выдал предписание добавить ценники. Директора магазина оштрафовали на минимальную сумму — 500 Р.

Ошибка 2. Нет единого стиля −30 000 Р

Крупные магазины часто нарочно делают ценники разными. Так они сообщают о скидках, новинках. Фон красят в красный и желтый. Добавляют вторую цену — по карте лояльного покупателя. Все это помогает управлять вниманием покупателя и увеличивать прибыль.

За разнобой в оформлении ценников директора оштрафуют на 1 000-3 000 Р, компанию — на 10 000-30 000 Р.

В Республике Марий Эл Роспотребнадзор проверил парфюмерный магазин. На духи и туалетную воду не оформили единообразные ценники с наименованием и ценой. Компанию оштрафовали на минимальную сумму — 10 000 Р. Отключить рекламу

Ошибка 3. Цена на кассе и в чеке не совпадает −50 000 Р

Бывает, что на ценнике указано 99 Р, а в чеке после покупки цена оказывается 150 Р. Покупатель возмутится и попросит пробить товар по заявленной цене. Продавец не может оправдаться тем, что цены поменяли в начале смены, а ценники обновить не успели. Недовольный покупатель обратится с жалобой в Роспотребнадзор.

За обсчет потребителей директор магазина заплатит штраф 10 000–30 000 Р, компания — 20 000–50 000 Р.

Отключить рекламу На Алтае покупатель пожаловался в Роспотребнадзор на торговую сеть. На ценнике сотрудники магазина указали стоимость со скидкой по акции «2 1». Покупатель пытался купить товар по акции дважды. В первый раз скидка составила 33% вместо 33,3%, во второй — товар продали по полной цене, хотя акция еще действовала. Покупатель приложил к жалобе чеки. Управляющий магазина объяснил ошибку техническим сбоем на кассе. Проверяющие не приняли объяснение и оштрафовали магазин на 20 000 Р.

Ошибка 4. Неверная информация −500 000 Р

Магазины не всегда верно указывают наименование товара, сорт и информацию на этикетке. Часто путают дату изготовления, состав продукции.

Если продавец не сообщил покупателю потребительские свойства и качества товара, директора магазина оштрафуют на 1 200-2 000 Р, компанию — на 100 000-500 000 Р.

В Москве Роспотребнадзор проверил сетевой магазин и выявил нарушение. Дата изготовления на этикетке цыпленка-гриль не соответствовала дате в бракеражном журнале готовой продукции. За это компании назначали штраф 300 000 Р. Магазин обжаловал штраф в арбитражном суде, но суд встал на сторону Роспотребнадзора. Штраф пришлось заплатить. Отключить рекламу

Печатайте ценники по правилам



В Кабинете Дримкас пользователь печатает ценники сразу после приемки товара или в любой другой момент.



В сервисе настраивается размер ценника, отображение дополнительных атрибутов, таких как название магазина и штрихкод.



ПОДРОБНЕЕ

В Кабинете Дримкас пользователь печатает ценники сразу после приемки товара или в любой другой момент.В сервисе настраивается размер ценника, отображение дополнительных атрибутов, таких как название магазина и штрихкод.

Как штрафуют

Проверка. За ошибки в ценниках штрафуют после жалобы покупателя. Сотрудники Роспотребнадзора получают письменное обращение и проводят внеплановую проверку. Обычно проверяют не только ценники, но и медкнижки, информацию на этикетках, соответствие товаров сроку годности и другие возможные нарушения.

Штраф. После проверки директору магазина выносят предписание и возбуждают дело об административном правонарушении — квалифицируют нарушение и назначают штраф.

Если нарушений несколько, штрафы суммируются. Допустим, в магазине на одних товарах нет ценника, на других — ценники отличаются по цвету. Тогда компанию могут оштрафовать на 10 000 Р по статье 14.8 КоАП и 30 000 Р — по 14.15 КоАП. В сумме штраф составит 40 000 Р.

Суд. Магазин может оспорить штраф в суде или смягчить наказание. Но это требует расходов на юристов и часто не приносит результата.

Рекомендуем оформлять и печатать ценники сразу на все товары после приемки и назначения розничной цены. Если в ценнике ошибка, лучше признать ее и договориться с покупателем разрешить спор на месте.

Что нужно знать об оформлении ценников