Ценники на товар: четыре ошибки оформления, за которые штрафуют

Магазины часто используют неправильные ценники. Мелкие ритейлеры ограничиваются ценой. Супермаркеты применяют по три маркетинговых приема на ценник: цена по акции, стоимость для постоянных покупателей, желтый цвет. Все они нарушают правила оформления и рискуют получить штраф до 500 000 Р. Рассказываем, как правильно оформить и напечатать ценник и избежать дорогих ошибок.
Как выглядят правильные ценникиЦенник ставят и клеят на витрину у каждого товара. Правительство России определило правила, по которым оформляют ценники.
Один товар — один ценник. Магазин размещает ценник у каждого товара. Нельзя просто выложить продукты на витрину и называть цену, когда покупатель попросит. Это будет нарушением прав потребителей.
Сотрудники супермаркета не поставили ценник на пудинг. Большинство покупателей уточнит цену у продавца, но кто-то может пожаловаться в Роспотребнадзор. Тогда магазин оштрафуют
Правила разрешают не показывать цену только при разностной торговле. Когда продавец идет по вагону поезда с тележкой или стоит с лотками овощей у метро, ценники на товаре не нужны. У него должен быть прайс-лист — список товаров с ценами, с подписью и датой. Его показывают по первой просьбе покупателя.
Один ценник — одна цена. Стоимость на ценнике должна быть только одна. Магазины часто добавляют две — старую и акционную, общую и специальную, для владельцев карт лояльности. Это незаконно.
Левый ценник нарушает правила: на нем указали старую цену до акции. Справа цена одна — это по правилам
Единый стиль. Ценники оформляют в одном стиле. Это значит, что у них должны совпадать:
- размер и форма;
- цвет. Может быть желтым или красным, но одним для всех ценников;
- шрифт. Одинаковый размер, начертание и способ записи — ручкой или на принтере;
- материал.
- электронное табло,
- грифельная доска,
- информационный стенд.
Акционный ценник привлекает внимание, но нарушает правила единообразия и одной цены
Обязательная информация. На каждом ценнике указывают:
- наименование товара;
- сорт. Нужен, когда один и тот же товар имеет разные виды;
- цену в рублях за вес или единицу. Например, за бутылку или 100 гр.
Раньше в правилах было требование ставить на каждый ценник печать организации, подпись сотрудника магазина и дату. Теперь это не нужно. В дополнение к обязательной информации магазин может разместить любую другую: название бренда, дату печати, штрихкод.
Такой ценник можно настроить и напечатать в сервисе Дримкас Учет
Ошибка 1. Товары без ценников −10 000 РБывает, что магазин не размещает ценники на витрине. Или ценник есть, но на нем не хватает информации, она неверная. Все это нарушает права потребителя.
За такое нарушение магазин в лучшем случае отделается предупреждением, в худшем — директора оштрафуют на 500–1000 Р, компанию — на 5 000–10 000 Р.
Проверяющий орган провел проверку и выдал предписание добавить ценники. Директора магазина оштрафовали на минимальную сумму — 500 Р.
Ошибка 2. Нет единого стиля −30 000 РКрупные магазины часто нарочно делают ценники разными. Так они сообщают о скидках, новинках. Фон красят в красный и желтый. Добавляют вторую цену — по карте лояльного покупателя. Все это помогает управлять вниманием покупателя и увеличивать прибыль.
За разнобой в оформлении ценников директора оштрафуют на 1 000-3 000 Р, компанию — на 10 000-30 000 Р.
Компанию оштрафовали на минимальную сумму — 10 000 Р.
Ошибка 3. Цена на кассе и в чеке не совпадает −50 000 РБывает, что на ценнике указано 99 Р, а в чеке после покупки цена оказывается 150 Р. Покупатель возмутится и попросит пробить товар по заявленной цене. Продавец не может оправдаться тем, что цены поменяли в начале смены, а ценники обновить не успели. Недовольный покупатель обратится с жалобой в Роспотребнадзор.
За обсчет потребителей директор магазина заплатит штраф 10 000–30 000 Р, компания — 20 000–50 000 Р.
Управляющий магазина объяснил ошибку техническим сбоем на кассе. Проверяющие не приняли объяснение и оштрафовали магазин на 20 000 Р.
Ошибка 4. Неверная информация −500 000 РМагазины не всегда верно указывают наименование товара, сорт и информацию на этикетке. Часто путают дату изготовления, состав продукции.
Если продавец не сообщил покупателю потребительские свойства и качества товара, директора магазина оштрафуют на 1 200-2 000 Р, компанию — на 100 000-500 000 Р.
Магазин обжаловал штраф в арбитражном суде, но суд встал на сторону Роспотребнадзора. Штраф пришлось заплатить.
В Кабинете Дримкас пользователь печатает ценники сразу после приемки товара или в любой другой момент.
В сервисе настраивается размер ценника, отображение дополнительных атрибутов, таких как название магазина и штрихкод.
Как штрафуютПроверка. За ошибки в ценниках штрафуют после жалобы покупателя. Сотрудники Роспотребнадзора получают письменное обращение и проводят внеплановую проверку. Обычно проверяют не только ценники, но и медкнижки, информацию на этикетках, соответствие товаров сроку годности и другие возможные нарушения.
Штраф. После проверки директору магазина выносят предписание и возбуждают дело об административном правонарушении — квалифицируют нарушение и назначают штраф.
Если нарушений несколько, штрафы суммируются. Допустим, в магазине на одних товарах нет ценника, на других — ценники отличаются по цвету. Тогда компанию могут оштрафовать на 10 000 Р по статье 14.8 КоАП и 30 000 Р — по 14.15 КоАП. В сумме штраф составит 40 000 Р.
Суд. Магазин может оспорить штраф в суде или смягчить наказание. Но это требует расходов на юристов и часто не приносит результата.
Рекомендуем оформлять и печатать ценники сразу на все товары после приемки и назначения розничной цены. Если в ценнике ошибка, лучше признать ее и договориться с покупателем разрешить спор на месте.
Что нужно знать об оформлении ценников
- Ценники ставят на витрину у каждого товара, без них нельзя.
- При разносной торговле используют прайс-лист.
- Ценники по правилам оформляют в едином стиле. На бумаге, электронном табло, грифельной доске или информационном стенде.
- Цена на кассе и в ценнике должна совпадать.
- В ценнике указывают название, сорт товара. Если нужно, клеят на продукты этикетки с подробной информацией.