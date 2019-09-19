Деньги или льготы: осталось две недели, чтобы сделать выбор

Деньги или льготы? Каждый год федеральные льготники задумываются над этим вопросом в поиске наиболее выгодного для себя решения. В их число входят:

граждане с инвалидностью (всех групп, в т.ч. дети-инвалиды),

«чернобыльцы», «семипалатинцы» и прочие категории граждан, пострадавших в результате катастроф радиационного и техногенного характера,

ветераны, инвалиды и участники Великой Отечественной войны, участники боевых действий и члены их семьи,

Герои России, СССР, а также награжденные орденом Славы, члены их семьи и пр.

Все они получают ежемесячную денежную выплату (ЕДВ). Размеры ее различаются в зависимости от основания, по которому гражданин получает льготы.

Но при этом все они получают равный набор социальных услуг (НСУ), куда входят:

обеспечение бесплатными лекарствами,

предоставление бесплатной путевки на санаторно-курортное лечение,

бесплатный проездной на пригородные электрички, а также оплата проезда на междугороднем транспорте к месту лечения и обратно.

Получатели ЕДВ могут пользоваться всеми перечисленными льготами, либо отказаться от них полностью или частично в пользу денежной компенсации. На данный момент НСУ «оценивается» в 1 121 рубль 42 копейки, из них:

лекарственное обеспечение — 863,75 рублей,

санаторно-курортное лечение — 133,62 рубля,

бесплатный проезд — 124,05 рублей.

Размеры ЕДВ и НСУ ежегодно индексируются в соответствии с официальным курсом инфляции по итогам предыдущего года.

Сейчас Правительство прогнозирует, что за 2019 год инфляция составит 3,8% (по сообщению первого вице-премьера Т.А. Голиковой). Значит, примерно такое повышение ЕДВ и НСУ следует ожидать с февраля 2020 года.

Чтобы определиться с выбором (деньги или льготы) на будущий год, нужно уже в этом, до 1 октября, обратиться в ПФР с заявлением. Сделать это можно как лично, так и по электронной связи (через Госуслуги или Личный кабинет пенсионера на сайте ПФР).

30 сентября в этом году — последний день, после этого выбор принимается только на 2021 год. Осталось уже несколько дней!

Ну а если вы уже давно сделали выбор и не собираетесь снова менять деньги на льготы или наоборот, заявление подавать не нужно: по умолчанию действует статус-кво.