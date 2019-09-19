Деньги или льготы: осталось две недели, чтобы сделать выбор

Деньги или льготы? Каждый год федеральные льготники задумываются над этим вопросом в поиске наиболее выгодного для себя решения. В их число входят:
- граждане с инвалидностью (всех групп, в т.ч. дети-инвалиды),
- «чернобыльцы», «семипалатинцы» и прочие категории граждан, пострадавших в результате катастроф радиационного и техногенного характера,
- ветераны, инвалиды и участники Великой Отечественной войны, участники боевых действий и члены их семьи,
- Герои России, СССР, а также награжденные орденом Славы, члены их семьи и пр.
Но при этом все они получают равный набор социальных услуг (НСУ), куда входят:
- обеспечение бесплатными лекарствами,
- предоставление бесплатной путевки на санаторно-курортное лечение,
- бесплатный проездной на пригородные электрички, а также оплата проезда на междугороднем транспорте к месту лечения и обратно.
- лекарственное обеспечение — 863,75 рублей,
- санаторно-курортное лечение — 133,62 рубля,
- бесплатный проезд — 124,05 рублей.
Сейчас Правительство прогнозирует, что за 2019 год инфляция составит 3,8% (по сообщению первого вице-премьера Т.А. Голиковой). Значит, примерно такое повышение ЕДВ и НСУ следует ожидать с февраля 2020 года.
Чтобы определиться с выбором (деньги или льготы) на будущий год, нужно уже в этом, до 1 октября, обратиться в ПФР с заявлением. Сделать это можно как лично, так и по электронной связи (через Госуслуги или Личный кабинет пенсионера на сайте ПФР).
30 сентября в этом году — последний день, после этого выбор принимается только на 2021 год. Осталось уже несколько дней!Ну а если вы уже давно сделали выбор и не собираетесь снова менять деньги на льготы или наоборот, заявление подавать не нужно: по умолчанию действует статус-кво.