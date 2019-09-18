Два неожиданно простых вопроса, оставляющих клиентов Сбербанка без денег

Порой утечка даже самых безобидных данных может грозить огромными неприятностями. Один из подписчиков поделился своей историей и просил написать об этом. На одном из сайтов бесплатных объявлений он выкладывает объявления по продаже породистых котов стоимостью от 15 тысяч рублей выше. До одного момента проблем не было, покупатели по-разному себя вели, бывало даже, перечисляли предоплату, а потом приезжали забирать, поскольку порода популярная и разбирают их достаточно быстро.

И вот в один прекрасный момент, после нескольких месяцев своей деятельности он стал жертвой обмана и потерял около 49 тысяч рублей. При этом мошенники действовали нестандартно, не выясняли никакой важной информации, а задали два простых, и, казалось бы, безобидных вопроса. Рассмотрим ситуацию подробнее.

Те самые вопросы

Пользователь уже несколько лет пользуется мобильным банком Сбербанка, поскольку это очень удобно. Возникает много вопросов, почему именно клиенты Сбербанка подвержены особому риску стать объектом мошенников. На самом деле все просто. Во-первых, использование мобильного банка Сбербанка достаточно простое, можно моментально совершить платежи или переводы на крупные суммы, при этом даже не обязательно знать данные самой карты. Во-вторых, мобильный банк Сбербанка достаточно распространен, его активно навязывают клиентам, а бывают случаи, когда подключают без предварительного уведомления. Наш случай так же не является исключением.

Итак, пользователю позвонил потенциальный покупатель и начал расспрашивать про котят, которые есть в наличии. Тот ответил, что в наличии осталось две кошки разных окрасов. Покупатель спросил, если завтра он подъедет, не будут ли они проданы, на что продавец сказал, что гарантировать этого не может. В итоге, покупатель предложил внести предоплату 1000 рублей, чтобы котята гарантированно не были проданы, а завтра он уже подъедет и заберет, отдав остальные деньги наличными. Поскольку это было не в первый раз, продавец ничуть не смутился и согласился на такие условия. В итоге покупатель задал те самые два вопроса:

1. Скажите, пожалуйста, какой у вас номер карты? Вполне естественный вопрос, эти данные нужны для того, чтобы перевести деньги.

2. Скажите, а у вас карта привязана к этому номеру? Якобы покупатель не успел записать номер и уточнил, не привязана ли она к номеру телефона, ему тогда будет удобнее просто по номеру телефона сделать перевод. Для Сбербанка это вполне нормально, поэтому в этом вопросе тоже ничего особенного не было.

После получения необходимой информации по карте, разговор был окончен. Но предоплата так и не поступила.

Что случилось дальше

Через несколько часов пользователю поступил звонок от службы безопасности Сбербанка. Они сообщили, что были выявлены подозрительные платежи, при этом первый платеж в 19 тысяч рублей прошел, второй платеж в 30 тысяч рублей так же прошел, а третий платеж в 50 000 рублей Сбербанк приостановил и временно заблокировал карту, так как ему операция показалась подозрительной. Странным был тот факт, что никаких смс о списаниях не приходило. Однако, услуга «смс-информирование» была подключена.

В итоге, пользователь обратился в отделение Сбербанка, где ему сообщили, что через мобильный банк прошли две операции на общую сумму 49 000 рублей. Было бы больше, если бы не заблокировали третий платеж. А всего на карте у него было более 200 000 рублей. Сразу стало понятно, что тот звонок был от мошенников. Заявление в банк и в полицию было написано, но пока результата по поиску мошенников нет.

Как это могло произойти

Специалисты Сбербанка пишут, что, возможно, мошенники находятся в сговоре с операторами сотовой связи и имеют возможность получить дубликат сим-карты, после чего методом подбора определить дату окончания действия карты и получить доступ в мобильный банк, после чего начать выводить оттуда деньги. При этом, деньги, как правило, переводятся на банковские карты, которые зарегистрированы в других государствах.

Таким образом, чтобы не попасть в такую ситуацию, лучше использовать номер телефона, к которому нет привязки банковских карт. А при переводе сообщать только номер банковской карты и ни в коем случае не сообщать номер телефона, к которому привязана карта, если только хорошим знакомым.