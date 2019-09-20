Доходы будущих периодов: как не ошибиться в учете

Об учете доходов будущих периодов говорят в том случае, когда доход де-юре не относится к периоду, когда он фактически получен либо начислен. То есть относится к некому будущему периоду. Рассказываем о бухгалтерском учете доходов будущих периодов.

Сначала о доходах будущих периодов и что к ним относится. Согласно приказу Минфина России от 31.10.2000 № 94н, которым утвержден План счетов финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкция по его применению, доходы будущих периодов — это:

доходы, полученные (начисленные) в отчетном периоде, но относящиеся к будущим отчетным периодам;

предстоящие поступления задолженности по недостачам, выявленным в отчетном периоде за прошлые годы;

разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и стоимостью ценностей, принятой к бухучету при выявлении недостачи и порчи.

В отношении доходов будущих периодов проводки делают с использованием одноимённого счета 98. Он пассивный (остаток только по кредиту) и синтетический.

Детально доходы будущих периодов отражают, например, на следующих субсчетах:

98-1 « Доходы , полученные в счет будущих периодов»;

, полученные в счет будущих периодов»; 98-2 «Безвозмездные поступления»;

98-3 «Предстоящие поступления задолженности по недостачам, выявленным за прошлые годы»;

98-4 «Разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и балансовой стоимостью по недостачам ценностей» и др.

В бухгалтерском балансе кредитовое сальдо счета 98 на отчетную дату отражают по строке 1530.

Особо актуально отражение доходов будущих периодов для:

учета безвозмездно полученных ОС и иного имущества (МПЗ);

учета бюджетных средств;

ожидаемых поступлений по договору лизинга.

Бухучет безвозмездно полученных ОС и иного имущества

Объекты основных средств, полученные организацией по договору дарения (безвозмездно), отражают по рыночной стоимости в момент принятия к учету в составе вложений во внеоборотные активы как доходы будущих периодов. Об этом говорит Минфин России в п. 29 приказа от 13.10.2003 № 91н, приказе от 31.10.2000 № 94н.

Проводка начисления доходов будущих периодов этого вида такая:

Дт 08 «Вложения во внеоборотные активы» — Кт 98

В течение срока полезного использования полученного объекта доходы будущих периодов относят на прочие доходы текущего периода:

Дт 98 — Кт 91 «Прочие доходы и расходы»

Кстати, в бухгалтерской учетной политике можно прописать, что в доходах будущих периодов можно отражать поступление и иного безвозмездно полученного имущества (например, материально-производственных запасов).

Учет бюджетных денег

Бюджетные средства на финансирование капитальных расходов при вводе объектов внеоборотных активов в эксплуатацию тоже показывают в составе доходов будущих периодов (п. 9 ПБУ 13/2000).

Тогда отражают учет доходов будущих периодов проводкой:

Дт 86 «Целевое финансирование» — Кт 98

Когда деньги из бюджета получены на финансирование текущих расходов, то эту проводку делают, к примеру, в момент принятия к бухучету МПЗ.

Затем в течение срока полезного использования внеоборотных активов доходы будущих периодов признают прочими доходами:

Дт 98 — Кт 91 «Прочие доходы и расходы»

Уже при отпуске ценностей в производство или на иные цели доходы будущих периодов списываются этой проводкой.

Предстоящие доходы по договору лизинга

Когда по условиям лизингового договора имущество учитывают на балансе лизингополучателя, разницу между общей суммой лизинговых платежей и стоимостью лизингового имущества в учете лизингодателя отражают так (п. 4 Приложения № 1 к приказу Минфина от 17.02.1997 № 15):

Дт 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» — Кт 98

В момент поступления лизингового платежа производят списание доходов будущих периодов. А именно — приходящуюся на него часть доходов этих периодов (п. 6 Приложения № 1 к приказу Минфина от 17.02.1997 № 15):

Дт 98 — Кт 90 «Продажи»

Какая корреспонденция счетов с доходами будущих периодов

Согласно правилам Минфина, доходы будущих периодов корреспондируют со следующими счетами: