Появятся новые суды

Стала известна дата начала деятельности новых кассационных и апелляционных судов общей юрисдикции.

Что случилось?

В чем суть документа?

Пленум ВС указал, что с 1 октября 2019 года начнут действовать новые кассационные и апелляционные суды общей юрисдикции. Это значит, что с указанной даты фактически вступают в силу Федеральный конституционный закон от 29.07.2018 № 1-ФКЗ, которым введены новые СОЮ, и Федеральный закон от 28.11.2018 № 451-ФЗ , которым внесены масштабные поправки в ГПК РФ, АПК РФ и КАС РФ.

Зачем образованы новые суды, и почему необходимо менять процессуальное законодательство?

Необходимость создания в России структурно самостоятельных кассационных и апелляционных судов общей юрисдикции обусловлена потребностью обеспечения беспристрастности, независимости при рассмотрении жалоб на судебные акты нижестоящих инстанций. Нововведения призваны исключить ситуацию, когда проверка судебного акта осуществляется в том же суде, которым дело рассматривалось в качестве суда первой инстанции. Так, к примеру, частная жалоба, представление на определение краевого, областного суда, суда города федерального значения, вынесенное им по первой инстанции по гражданскому или административному делу до принятия поправок также подлежало рассмотрению апелляционной инстанцией этого же суда. Изменения позволят усовершенствовать систему судов общей юрисдикции и оптимизировать судебную нагрузку.

Процессуальные изменения направлены на оптимизацию судопроизводства путём унификации норм законодательства, регулирующих порядок и особенности рассмотрения гражданских и административных дел в судах общей юрисдикции и арбитражных судах. Отдельные нормы направлены на дальнейшее развитие в судах общей юрисдикции и арбитражных судах упрощённых процедур судопроизводства, положительно зарекомендовавших себя на практике.

Где расположены новые суды?

Законом определены места их постоянного пребывания. Так, кассационные суды разместят в Саратове, Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Пятигорске, Самаре, Челябинске, Кемерове и Владивостоке.

Апелляционные суды закрепятся в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Нижнем Новгороде и Новосибирске.

Перед подачей жалобы следует уточнить место пребывания суда общей юрисдикции, чтобы оценить временные и денежные затраты на участие в заседаниях по делу. Например, обжаловать в кассационном порядке судебные акты, принятые судами Московской области, нужно в Первом кассационном суде общей юрисдикции, который расположен в Саратове.

Кто сможет быть представителем в спорах?

Только профессионалы — лица с высшим юридическим образованием или учёной степенью по юридической специальности. Исключение: патентные поверенные по спорам об охране результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, арбитражные управляющие в делах о банкротстве.

В гражданском процессе профессиональный ценз обойдёт стороной дела, которые рассматривают мировые судьи и районные суды.

Кроме того, правило не затронет законных представителей. Например, гендиректору общества не потребуется специально получать юробразование или степень, чтобы представлять интересы своей компании в суде.

Какова компетенция новых апелляционных судов?

Апелляционные суды общей юрисдикции во второй инстанции будут рассматривать дела по жалобам и представлениям на не вступившие в силу акты областных и равных им судов, принятые ими в качестве суда первой инстанции, а также дела по новым или вновь открывшимся обстоятельствам.

При этом за областными и равными им судами останется апелляционное рассмотрение не вступивших в силу решений районных судов, принятых в первой инстанции. То же самое касается рассмотрения дел по новым или вновь открывшимся обстоятельствам в отношении вступивших в силу решений судебных коллегий областных и равных им судов.

Какие дела будут рассматривать кассационные суды?

В кассационные суды общей юрисдикции можно будет обжаловать вступившие в силу:

судебные приказы, решения и определения районных судов и мировых судей;

решения и определения областных и равных им судов, принятые ими по первой инстанции;

апелляционные и иные определения районных судов, областных и равных им судов, апелляционных СОЮ, принятые ими в качестве суда второй инстанции.

Эти суды являются вышестоящей судебной инстанцией по отношению к действующим на территории соответствующего судебного кассационного округа федеральным судам общей юрисдикции и мировым судьям.

Жалобу нужно будет подавать в кассационный СОЮ через суд первой инстанции. Сейчас жалобу подают непосредственно в кассацию.

Что теперь будет с делами, поданными по ошибке не в тот суд?

В случае если в ходе рассмотрения дела арбитражным судом выяснится, что спор подлежит рассмотрению судом общей юрисдикции, арбитражный суд направит дело в областной или равный ему суд того же субъекта РФ. Затем дело направят в СОЮ по подсудности.

При ошибочной подаче иска в СОЮ дело передадут сразу в арбитражный суд, к подсудности которого оно отнесено.

Что изменится в правилах подачи иска?

В иске как в арбитражном, так и в гражданском процессе нужно будет указывать больше информации об ответчике. Например, при подаче иска, ответчиком по которому выступает физическое лицо, нужно будет указать ФИО, место жительства, а также дату, место рождения, место работы, если эти сведения известны. Но, кроме того, нужно будет указать один из следующих идентификаторов:

СНИЛС;

ИНН;

серия и номер документа, удостоверяющего личность;

регистрационный номер ИП;

серия и номер водительского удостоверения;

серия и номер свидетельства о регистрации транспортного средства.

При каких критериях можно применять упрощённое производство?

Увеличится предельное значение денежных сумм, требования о взыскании которых рассматриваются арбитражным судом в порядке упрощённого производства:

до 800 тыс. рублей для юрлиц (сейчас — 500 тыс. рублей);

до 400 тыс. рублей для ИП (сейчас — 250 тыс. рублей).

Предельное значение для приказного производства повышено до 500 тыс. рублей (сейчас — 400 тыс. рублей). Аналогичный ценовой порог в настоящее время уже предусмотрен ГПК РФ.

Как изменятся процессуальные сроки?

Некоторые из них будут скорректированы, например: срок на подачу заявления о взыскании судебных расходов составит 3 месяца со дня вступления в силу последнего судебного акта по итогам рассмотрения дела по существу. Сейчас по АПК РФ такой срок — 6 месяцев со дня вступления в силу последнего судебного акта, а в ГПК РФ и КАС РФ специальный срок не установлен и применяется общий срок исковой давности — 3 года.

Другой пример: срок на рассмотрение дела арбитражным судом первой инстанции составит не больше 6 месяцев со дня поступления заявления в суд и этот срок могут продлить до 9 месяцев. Сейчас — не больше 3 месяцев со дня поступления заявления в суд с возможностью продления до 6 месяцев.

Чтобы подать жалобу в кассационный СОЮ, потребуется уложиться в 3 месяца со дня вступления в силу оспариваемого судебного акта. Сейчас подать кассационную жалобу можно в течение 6 месяцев с того же дня.

Увеличится срок подачи замечаний на протокол и аудиозапись заседания в АПК — срок составит пять дней вместо трёх.

Что поменяется в порядке выдачи исполнительного листа?

В гражданских и арбитражных делах исполнительные листы будут выдаваться только по ходатайству/заявлению взыскателя. Исключение — взыскание денежных средств в доход бюджета. Аналогичное правило применительно к рассмотрению административных дел в настоящее время уже содержится в КАС РФ.