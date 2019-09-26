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Версии «1С:Бухгалтерии»: обзор

Последовательно пробежимся по всем версиям «1С:Бухгалтерии». Кому какая версия подойдет и как сэкономить. 

Другие инструкции по настройке и использованию 1С — в нашей специальной рубрике.

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