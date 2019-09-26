Версии «1С:Бухгалтерии»: обзор

Смотрите по всем телеканалам страны: Железый занавес. Возрождение....
Можно, если ККТ куплена(ы) до 1 июля, и остались "хвосты" для возмещения....
А другой нет. Мы выбрали эту.
а вот мама у меня периодически расплатиться ей не может этой картой, ей в банке говорят, а вы чип...
Я не поняла-разве вычет за 3 квартал можно получить???
Не знаю как у Вас, но я без проблем оплачивал товары на алиэкспресс последние 2 года....
Я так понял, что в строке 050 Раздела 4 Вы указываете не всю сумму затрат на ККТ (к примеру-1800...
Скорее всего, Вы реально не видели настоящую ж...у мира! И дай Бог Вам её не увидеть!...
Никто ничего запрещать не будет, у козыревского мида запрещалка не то чтобы не выросла, ее и не б...
Абсолютно согласна. Раньше государство обеспечивало инвалидов работой в соответствующих кооперати...
Действительно!! а вас же приковывают к монитору, включают этот проклятый ютуб и под угрозой расст...
Ну на алиэкспрессе с них оплату не принимают, например. На других площадках тоже, видимо....
Да ладно, пчелы против меда? Не верю!
Это не единственный косяк. Очень часто возникают проблемы с обработкой платежей в процессинговых ...
Главное - чтобы мест в тюрьмах и на кладбищах всем хватило. Ну и денег в казне, чтобы все это воп...
А перед пенсией скажут: "Ой, Вашу электронную книжку съел вирус, извините, нет стажа - нет пенсии...
С квартиры 33 кв.м. и с 333 кв.м одинаковая сумма? да опять на квадратные метры пересчитают и ...
Это точно, был такой случай у меня, директор уже несколько месяцев как умер, а отчётность принима...
этот банк аферисты, брал как то у них кредит так они при возврате платежи специально долго зачисл...
Какой дебилизм и пустая трата денег, можно подумать, кто-то из обучившихся устроится на работу, н...
По моему все компьютерные программы фискальных органов - орудие преступления. Особенно налог...
Лизинг никуда не исчезнет, потому что он про писан в Гражданском кодексе и никак от ФСБУ не завис...
Понятие "лизинга" исчезает получается,это ж финансовая аренда...К чему такой огород?!((((( ...
Не понятно, каким образом Сергеев-Градский хочет отменить эту чужую лотерею для своих холопов? Ло...
А чем отличается от трех окладов при увольнении?
Банки вон давно сами уже решают, куда и сколько вы должны денег потратить и в какие сроки, и скол...
Сроки рассмотрения дел увеличили, сроки обжалования сократили. Кассацию в другой регион. Как гов...
Конечно, с нашего же счета
И деньги с минусом видела, и финвложения, и основные. Последствия поголовной автоматизации отч...
Думаю что он уже сюда не придет:) Но правильно делать один чек коррекции а внутри чека заводить О...
Ещё как подписывают. Приходят люди, сдают два-три квартала отчётность за контору. А директор семь...
Может, они сразу и налоги за нас заплатят в бюджет? :)
Кошмар! Доверить козлу капусту??