У бизнеса будет новая возможность пожаловаться на полицию прокурорам

Что случилось?Генпрокуратура России выпустила Приказ от 19.09.2019 № 665 «Об утверждении Регламента рассмотрения обращений субъектов предпринимательской деятельности в связи с оказанием на них давления со стороны правоохранительных органов, поступающих посредством цифровой платформы для приёма таких обращений».
В чем суть документа?Поправками утверждён регламент рассмотрения прокуратурой обращений бизнеса о давлении со стороны правоохранительных органов. Определены порядок регистрации обращений, сроки и процедура их рассмотрения, основания для продления сроков, порядок направления ответов.
Что такое обращение бизнеса?Обращения предпринимателей о давлении правоохранительных органов — это заявление или жалоба, содержащие доводы о давлении правоохранительных органов и поступившие от субъектов предпринимательской деятельности.
Как должны поступать жалобы?Речь идёт о заявлениях и жалобах, направленных через специально созданную цифровую платформу.
Как будут регистрироваться заявления и жалобы?Ответственные лица будут ежедневно проверять поступление обращений предпринимателей о давлении правоохранительных органов. В течение 1 дня полученные обращения зарегистрируют в АИК «Надзор».
Не позднее 1 рабочего дня с момента регистрации обращений в зависимости от содержащихся в них доводов ответственные исполнители их предварительно рассмотрят и передадут для рассмотрения и организации проведения проверок в соответствующие подразделения Генпрокуратуры.
Сколько рассматривают жалобы?По общему правилу рассматривать обращение будут максимум 14 рабочих дней с момента его регистрации. Если потребуются дополнительные проверки, срок смогут продлить до 30 дней, а в исключительных случаях еще на 30 дней. О продлении срока заявителя известят.
Какие жалобы не рассматриваются?Определено, что не подлежат рассмотрению обращения, которые не содержат доводов о нарушениях прав предпринимателей, связанных с оказанием на них давления со стороны правоохранительных органов.
Когда Приказ вступает в силу?Приказ и утверждённый Регламент рассмотрения обращений вступают в силу со дня ввода в эксплуатацию цифровой платформы для приёма обращений субъектов предпринимательской деятельности в связи с оказанием на них давления со стороны правоохранительных органов.
Такую платформу должны запустить в пилотном режиме не позднее 15 декабря.
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