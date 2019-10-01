У бизнеса будет новая возможность пожаловаться на полицию прокурорам

Что случилось?

В чем суть документа?

Поправками утверждён регламент рассмотрения прокуратурой обращений бизнеса о давлении со стороны правоохранительных органов. Определены порядок регистрации обращений, сроки и процедура их рассмотрения, основания для продления сроков, порядок направления ответов.

Что такое обращение бизнеса?

Обращения предпринимателей о давлении правоохранительных органов — это заявление или жалоба, содержащие доводы о давлении правоохранительных органов и поступившие от субъектов предпринимательской деятельности.

Как должны поступать жалобы?

Речь идёт о заявлениях и жалобах, направленных через специально созданную цифровую платформу.

Как будут регистрироваться заявления и жалобы?

Ответственные лица будут ежедневно проверять поступление обращений предпринимателей о давлении правоохранительных органов. В течение 1 дня полученные обращения зарегистрируют в АИК «Надзор».

Не позднее 1 рабочего дня с момента регистрации обращений в зависимости от содержащихся в них доводов ответственные исполнители их предварительно рассмотрят и передадут для рассмотрения и организации проведения проверок в соответствующие подразделения Генпрокуратуры.

Сколько рассматривают жалобы?

По общему правилу рассматривать обращение будут максимум 14 рабочих дней с момента его регистрации. Если потребуются дополнительные проверки, срок смогут продлить до 30 дней, а в исключительных случаях еще на 30 дней. О продлении срока заявителя известят.

Какие жалобы не рассматриваются?

Определено, что не подлежат рассмотрению обращения, которые не содержат доводов о нарушениях прав предпринимателей, связанных с оказанием на них давления со стороны правоохранительных органов.

Когда Приказ вступает в силу?

Приказ и утверждённый Регламент рассмотрения обращений вступают в силу со дня ввода в эксплуатацию цифровой платформы для приёма обращений субъектов предпринимательской деятельности в связи с оказанием на них давления со стороны правоохранительных органов.

Такую платформу должны запустить в пилотном режиме не позднее 15 декабря.