Правила пожарной безопасности изменили

Что случилось?

В чем суть документа?

Скорректированы требования, в первую очередь, к пожарной безопасности торговых и медицинских организаций, а также культурно-просветительных и зрелищных учреждений. Для первых двух правила упрощаются, а у организаций культуры появится обязанность оповещать зрителей о том, как действовать при пожаре. Кроме того, некоторые требования пожарной безопасности смягчены, а некоторые, наоборот, ужесточены.

Какие изменения затронули торговые объекты?

Для объектов торговли смягчён запрет на загрузку (выгрузку) в рабочее время товаров и тары по путям, являющимся эвакуационными. Он будет касаться только путей, связанных с эвакуационными выходами, предназначенными для покупателей. Сейчас правила запрещают выгружать и загружать товары в рабочее время на любых эвакуационных путях.

Кроме того, в «ночных» торговых объектах не потребуется круглосуточное дежурство обслуживающего персонала.

Как организациям культуры оповещать зрителей?

Они обязаны будут информировать зрителей о правилах пожарной безопасности путем трансляции речевого сообщения либо демонстрации перед началом сеансов в кинозалах видеосюжетов о порядке действий при пожаре, о направлениях эвакуационных путей и выходов, а также о расположении первичных средств пожаротушения. Обеспечить такое информирование должен руководитель организации.

Что поменялось для медорганизаций?

В новой редакции правил любой медорганизации будет запрещено иметь в подвальных и цокольных этажах склады, кладовые, мастерские только в том случае, если они не предусмотрены проектной документацией.

Сейчас правила запрещают такое размещение в лечебных учреждениях в принципе. Из-за этого нередко больницы, которые, например, хранят в подвальном помещении архив, получают претензии от органов пожарного надзора.

Какие ещё появились послабления?

Установлено, что если производственное или складское помещение относится к категории Д (пониженная пожароопасность), то на его двери не нужно указывать категорию и класс пожароопасной и взрывоопасной зоны.

Кроме того, поправками уточнено, что курение на территории и в помещениях складов и баз, хлебоприёмных пунктов, в злаковых массивах и на сенокосных угодьях, на объектах защиты торговли, добычи, переработки и хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и горючих газов, на объектах защиты производства всех видов взрывчатых веществ, на пожаровзрывоопасных и пожароопасных участках допускается в специально отведённых местах (сейчас никаких исключений из запрета на курение в перечисленных местах Правила не содержат).

Что запретили?

Поправками в Правилах закреплён прямой запрет на использование открытого огня на балконах (лоджиях) квартир, жилых комнат общежитий и номеров гостиниц.

Когда Постановление вступает в силу?

Документ вступает в силу 3 октября 2019 года.