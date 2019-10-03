Правила пожарной безопасности изменили

Что случилось?Правительство России выпустило Постановление от 20.09.2019 № 1216 «О внесении изменений в Правила противопожарного режима в Российской Федерации».
В чем суть документа?Скорректированы требования, в первую очередь, к пожарной безопасности торговых и медицинских организаций, а также культурно-просветительных и зрелищных учреждений. Для первых двух правила упрощаются, а у организаций культуры появится обязанность оповещать зрителей о том, как действовать при пожаре. Кроме того, некоторые требования пожарной безопасности смягчены, а некоторые, наоборот, ужесточены.
Какие изменения затронули торговые объекты?Для объектов торговли смягчён запрет на загрузку (выгрузку) в рабочее время товаров и тары по путям, являющимся эвакуационными. Он будет касаться только путей, связанных с эвакуационными выходами, предназначенными для покупателей. Сейчас правила запрещают выгружать и загружать товары в рабочее время на любых эвакуационных путях.
Кроме того, в «ночных» торговых объектах не потребуется круглосуточное дежурство обслуживающего персонала.
Как организациям культуры оповещать зрителей?Они обязаны будут информировать зрителей о правилах пожарной безопасности путем трансляции речевого сообщения либо демонстрации перед началом сеансов в кинозалах видеосюжетов о порядке действий при пожаре, о направлениях эвакуационных путей и выходов, а также о расположении первичных средств пожаротушения. Обеспечить такое информирование должен руководитель организации.
Что поменялось для медорганизаций?В новой редакции правил любой медорганизации будет запрещено иметь в подвальных и цокольных этажах склады, кладовые, мастерские только в том случае, если они не предусмотрены проектной документацией.
Сейчас правила запрещают такое размещение в лечебных учреждениях в принципе. Из-за этого нередко больницы, которые, например, хранят в подвальном помещении архив, получают претензии от органов пожарного надзора.
Какие ещё появились послабления?Установлено, что если производственное или складское помещение относится к категории Д (пониженная пожароопасность), то на его двери не нужно указывать категорию и класс пожароопасной и взрывоопасной зоны.
Кроме того, поправками уточнено, что курение на территории и в помещениях складов и баз, хлебоприёмных пунктов, в злаковых массивах и на сенокосных угодьях, на объектах защиты торговли, добычи, переработки и хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и горючих газов, на объектах защиты производства всех видов взрывчатых веществ, на пожаровзрывоопасных и пожароопасных участках допускается в специально отведённых местах (сейчас никаких исключений из запрета на курение в перечисленных местах Правила не содержат).
Что запретили?Поправками в Правилах закреплён прямой запрет на использование открытого огня на балконах (лоджиях) квартир, жилых комнат общежитий и номеров гостиниц.
Когда Постановление вступает в силу?Документ вступает в силу 3 октября 2019 года.
Защитите себя от налоговых проверок. Онлайн-курс от бывшего сотрудника ОБЭП, а ныне известного налогового консультанта сейчас со скидкой 50 %. Сейчас всего за 2750 руб.
Вы научитесь противостоять давлению налоговиков, грамотно вести себя на допросах и выемке, защищать себя от уголовки и субсидиарки.
Куча практических советов и минимум теории. Обучение полностью дистанционно, выдаем сертификат. Успейте купить (у нас еще пять курсов со скидкой).