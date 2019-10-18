Надеемся, на сегодняшний день у собственников бизнеса не осталось иллюзии, что они отвечают по обязательствам своей компании только в пределах вклада в её уставный капитал. Это уже давно не так.

Специалисты TaxCoach напоминают, что и личное банкротство физического лица не позволит избавиться от всех долгов. В том числе и субсидиарных.

Действительно, по общему правилу после завершения расчетов с кредиторами гражданин, признанный банкротом, освобождается от дальнейшего исполнения требований.

После завершения расчетов с кредиторами гражданин, признанный банкротом, освобождается от дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных при введении реструктуризации долгов гражданина или реализации имущества гражданина (п. 3 ст. 213.28 Федерального закона от 26.10.2002г № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Однако можно выделить несколько групп обязательств и обстоятельств, при наличии которых долги в итоге не будут «прощены».

Суд не освободит гражданина от непогашенных долгов при наличии следующих обстоятельств:

(А) Должник привлечен к уголовной или административной ответственности за неправомерные действия при своем банкротстве ( Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 13 июня 2018 г. по делу № А43-26339/2016 ) либо за своё преднамеренное или фиктивное банкротство;

(Б) Должник не предоставил необходимые сведения своему финансовому управляющему или суду, либо представленные сведения были недостоверны; (Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 15 августа 2018 г. по делу № А12-10172/2016)

(В) Сами требования к должнику возникли в результате совершения им незаконных действий (мошенничество, злостное уклонение от погашения задолженности, уклонение от уплаты налогов, предоставление заведомо ложных сведений при получении кредита, сокрытие или уничтожение своего имущества). (Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 18 января 2019 г. по делу № А32-37686/2015)

Поэтому получение кредитов по ложным сведениям, оптимизация НДС либо дарение имущества родственнику в целях недопущения обращения на него взысканий обеспечат сохранение обязательств до полного расчета с кредиторами.

Примечательным здесь является недавнее определение Верховного суда РФ, которым суд защитил интересы обычного физического лица-должника:

Заемщик взял кредит, не сумев адекватно рассчитать свои финансовые возможности, что впоследствии привело его к долгам. (Определение Верховного Суда РФ от 03.06.2019г № 305-ЭС18-26429 по делу № А41-20557/2016). Практика по этим делам складывалась не в пользу должников, такие долги не списывались, поскольку подобное поведение считалось недобросовестным. (Определение Верховного Суда РФ от 02.02.2017г по делу № А45-24580/2015, постановление Арбитражного суда Центрального округа от 28.11.2018г по делу № А36-7440/2017). Верховный Суд РФ же предложил отличать недобросовестное поведение от неразумного:

в первом случае (недобросовестность) человек заведомо понимает, что не сможет вернуть долги, при этом утаивает от кредитора информацию о своем финансовом состоянии (например, о наличии нескольких кредитов или иных долгов в момент получения очередного кредита);

во втором случае (неразумность) человек не осознает последствия своих действий, по тем или иным причинам не может адекватно оценить ситуацию и последствия. О наличии нескольких кредитов он знает, но не говорит, так как его не спрашивали.

В целом же, злонамеренно «кинуть» своих кредиторов действующее законодательство и практика теперь не позволяют.

Отдельно закон (Ст. 123.28) выделяет категории обязательств, которые «не прощаются» независимо от поведения должника

Текущие платежи (обязательства, возникшие после принятия судом заявления о банкротстве); Обязательства перед физическими лицами, работавшими у должника по трудовому договору; Неразрывно связанные с личностью должника (алименты, возмещение вреда жизни или здоровью, о выплате заработной платы и выходного пособия, о возмещении морального вреда и т.п.) обязательства, в том числе которые в банкротстве не заявлялись; Возмещение ущерба имуществу (причиненного умышленно или по грубой неосторожности); Обязательства по применению последствий недействительных сделок. Если суд признал сделку недействительной, то должник в любом случае должен будет исполнить возникшие в этой связи обязательства (возвратить полученное по такой сделке и т.п.); Обязательства субсидиарной ответственности физического лица по долгам компании-банкрота; Возмещение убытков, причиненных юридическому лицу должником, в качестве его участника, руководителя или арбитражного управляющего (ст. 53.1 ГК РФ).

На двух последних остановимся подробнее.

1. Нельзя списать долг физического лица в рамках его субсидиарной ответственности (СО) по долгам организации, в отношении которой он признан контролирующим должника лицом (КДЛ)

Субсидиарная ответственность по долгам контролируемой организации является пожизненной, то есть долги компании будут взыскиваться с гражданина пожизненно.

В одном из дел физическое лицо привлекли к СО по долгам предприятия. В суде должник ссылался на то, что был освобожден от обязательств перед кредиторами по другому судебному делу (о своем личном банкротстве). Однако суд, рассматривавший спор о банкротстве юридического лица, со ссылкой на п 6 ст 213.28 Закона о банкротстве указал, что это не исключает его вины как КДЛ в банкротстве юрлица и не освобождает от требований к нему. (Постановление 15-го ААС от 20 сентября 2019 года по делу № А53-22198/2014).

В другом деле в отношении физического лица — руководителя общества после завершения процедуры его личного банкротства и освобождения судом от всех долгов остались неисполненными налоговые требования контролируемой им компании перед ФНС, которые налоговый орган взыскал с этого бывшего директора в порядке его субсидиарной ответственности. (Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 01.06.2018г по делу № А74-4677/2016).

Попытки избежать оплаты по долгам юридического лица остались без результата.

2. Не прощается долг физического лица в виде причиненных им компании убытков

В данном случае речь идет об ответственности руководителей, собственников компании по основаниям п. 1 ст 53.1 ГК РФ: заключение руководителем заведомо убыточных сделок, фиктивных договоров, случаи доначисления компании налогов, штрафов и пеней по вине руководителя, выплата им себе повышенных премий и т.д.В п.2 Постановления Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 г. № 62 указано, что недобросовестность действий (бездействия) директора считается доказанной, в частности, когда директор знал или должен был знать о том, что его действия (бездействие) на момент их совершения не отвечали интересам компании, например, совершил сделку (голосовал за ее одобрение) на заведомо невыгодных для юридического лица условиях. Нередко именно таким видом ответственности заменяют субсидиарную в рамках процедуры банкротства организации.

В одном из дел новый конкурсный управляющий компании-банкрота обратился с иском к бывшему конкурсному управляющему (КУ) о взыскании убытков в сумме 2 млн. руб., причиненных обществу его действиями. (Постановление 17 ААС от 20.12.2017г по делу № А50-5545/2015). На тот момент бывший КУ уже был признан банкротом как физическое лицо, проведена процедура реструктуризации его долгов, дело о банкротстве гражданина завершено. В качестве убытка заявитель посчитал необоснованно выплаченную премию работникам, которых бывшему конкурсному управляющему следовало уволить. Суд указал, что поскольку на КУ были возложены полномочия руководителя должника, то на него распространяются все требования к руководителям. Предъявленные требования были непосредственно связаны с делом о банкротстве юрлица. С прежнего конкурсного управляющего взыскали 2 млн. руб убытков уже после окончания процедуры его личного банкротства.

Учитывая рост случаев и объем ответственности граждан за их компании, возникает закономерный вопрос: может быть проще вести деятельность в статусе индивидуального предпринимателя? Ведь у ИП не может быть субсидиарной ответственности за самого себя... В каких-то случаях может быть и проще, и выгоднее. Тем более, что в соответствии со ст. 59 НК РФ признание гражданина банкротом и непогашение налоговых долгов по итогам реализации его имущества является основанием для признания оставшихся сумм безнадежными ко взысканию.

Однако, агрессивная налоговая оптимизация, вывод активов, недобросовестное поведение в отношении кредиторов не позволят"списать" оставшуюся задолженность и у гражданина. Поэтому при недобросовестном поведении разницы между ООО и ИП может и не быть вовсе. Рассчитывать на списание долгов в банкротстве не стоит. О чем действительно нужно подумать заранее, так о создании сбалансированной модели бизнеса, снижающей риски личной ответственности.