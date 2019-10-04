Три шага к передаче бизнеса по наследству

23 августа 2019 года Дэвид Кох, американский миллиардер и совладелец корпорации Koch Industries, ушел из жизни в возрасте 79 лет. В рейтинге Forbes он делил с братом Чарльзом 11-е место с оценкой состояния в $42,4 млрд.

В ближайшее время его наследникам предстоит процедура оформления наследственных прав. У Дэвида кроме Чарльза, с которым они были партнерами в Koch Industries, есть два брата, с которыми они судились за право руководить компанией и были вынуждены заплатить отступные более $1 млрд, а еще есть жена Джулия, два сына и дочь, так что дележ наследства может оказаться тяжелым.

Наследственный вопрос всегда оказывается сложным и болезненным, особенно когда он касается передачи бизнеса. Однако существует способ передачи активов без лишней головной боли для наследников и без потерь для бизнеса — наследственное планирование. Отсутствие же защиты бизнес-активов при наследовании может привести к «неизгладимым» последствиям: «парализация» активов на период оформления наследства (по закону 6 месяцев), конфликты между наследниками и, как итог, — потеря бизнеса. Чтобы избежать такого сценария, необходимо заранее продумать наследственную стратегию. Пошагово действия владельца крупного состояния, заинтересованного в сохранении своего капитала после ухода из жизни, должны выглядеть так.

Шаг 1. Подготовка наследника

Прежде чем приступить к планированию наследства, необходимо продумать стратегию по передаче бизнеса правопреемнику. Определитесь с тем, кто встанет у руля компании, а кому стоит передать только пассивную долю бизнеса с ежегодной прибылью. Возможно, один из ваших наследников имеет задатки бизнесмена и руководителя, получил соответствующее образование и имеет интерес к вашему делу, а другой далек от финансового мира. Решение, конечно же, за вами, но процветать бизнес будет только в руках того, кто сможет заниматься им качественно.

Начните уже сейчас вовлекать преемника в свое дело — так он будет готов в сложной ситуации принять на себя управление корпорацией. Вы можете поделиться с ним всеми насущными знаниями, направить на правильный курс.

Важно, чтобы бизнес-преемник не только понимал суть вашего дела, но и структуру ваших активов в целом.

Какие компании, в том числе офшорные, находятся в вашей собственности, а также их взаимодействие между собой. Здесь необходимо учитывать, что офшорные структуры могут быть самостоятельным способом передачи бизнеса по наследству, не входить в наследственную массу в России и иметь свою концепцию передачи следующему поколению. Сложность заключается в том, что наследнику, не знающему о существовании этих структур, придется потратить немало времени и сил на их поиск. Позаботьтесь заранее, чтобы ваши наследники имели перед глазами исчерпывающую карту семейных активов.

Шаг 2. Обсудите с партнерами

Бизнес — это не только управление активами, но и, чаще всего, наработанные связи между деловыми партнерами, которые по наследству не передать.

Если вы ведёте бизнес с партнерами, стоит проговорить с ними, как будет функционировать бизнес после ухода любого из вас, кому достанутся доли и право решающего голоса. Продумайте механизмы защиты интересов бизнеса на период «заморозки» активов при наследовании. Разработайте инструкции и структуру передачи полномочий преемнику. Познакомьте его с партнерами заранее — они должны видеть в его лице достойного компаньона и не откажутся принимать неопытного наследника в состав учредителей компании.

Для каждого бизнес-актива должен быть разработан план на случай критической ситуации так, чтобы дело продолжило эффективную работу, а не разорилось в период «парализации». Найдите душеприказчика в помощь наследникам для поддержания бизнеса на плаву, пока наследники будут проходить процедуру оформления документов.

Шаг 3. Оформите документально

Выбрав одного-двух правопреемников бизнеса, остальных наследников достаточно просто обеспечить средствами к существованию. При разумном планировании вам удастся избежать конфликта между наследниками, а также дробления активов на маленькие доли и выделения супружеской или обязательных долей. Распределите остальные активы между наследниками по своему усмотрению, выделив каждому определенный актив или процентный доход от бизнеса без права вмешиваться в дела компании.

Проработав на стадии планирования вопрос, кто как станет управлять компанией в период 6-месячного оформления наследства, обсудив договоренности с партнерами и начав подготовку правопреемника к его будущим обязанностям, необходимо заняться юридическим оформлением наследства. Возможно, необходимо реструктуризировать собственность при помощи иностранных механизмов (трасты, фонды). Во-первых, потому что они действуют в рамках другого законодательства, что позволяет минимизировать налоги для бизнеса. Во-вторых, они помогают облегчить передачу наследства и ускорить процесс получения активов, не дожидаясь истечения полугодового срока. В-третьих, они более гибкие, чем механизмы в российском праве.

Например, если в офшорную компанию вы вложили бизнес, недвижимость, ценные бумаги и т.д., то при наследовании будут передаваться только акции офшорной компании, все, что принадлежит такой компании перейдет наследникам вместе с этой компанией и отдельного оформления каждого актива не потребуется. А если речь идет о фондах, то данный актив вообще исключается из наследственной массы и наследуется согласно документам фонда.

Все договоренности о наследстве и управлении бизнеса в критических ситуациях стоит оформить юридически, так как устные распоряжения по наследству не передаются. При этом важно не только привести в порядок документы по бизнесу, но и нотариально оформить завещание с указанием всех распоряжений относительно наследства. В случае смерти владельца состояния происходит кардинальное изменение за короткий промежуток времени, и все это сопровождается неблагоприятным состоянием семьи, когда людям сложно взять себя в руки. Обдумывать в такой напряженный момент правильность бизнес-решений нет возможности, поэтому, если вы хотите обезопасить свой бизнес и свою семью, задуматься о наследственном планировании необходимо уже сейчас.