Клерк.Ру

Налоговый кодекс перекроили

Дайджест поправок.

Что случилось?

Президент России подписал Федеральный закон от 29.09.2019 № 325-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации».

В чем суть документа?

Новшества затрагивают как часть первую Налогового кодекса, так и положения об отдельных налогах. Они касаются, например, НДС, налога на прибыль, НДФЛ, налога на имущество организаций.

Зачем потребовались такие поправки?

Поправки подготовлены в целях реализации отдельных положений Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 20 февраля 2019 г. и основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики Российской Федерации на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов. Изменения призваны оптимизировать налоговое администрирование, реализовать План по противодействию размыванию налогооблагаемой базы и выводу прибыли из-под налогообложения, также поправки уточняют отдельные положения Налогового кодекса, затрагивающие различные налоги.

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Что изменилось в общей части НК РФ?

Введены новые правила принятия решения о взыскании задолженности, направления требования об уплате недоимки. В частности, если общая сумма задолженности превышает 3000 рублей, инспекция следует общему правилу, действующему сейчас: 2 месяца от срока требования для принятия решения о взыскании и 6 месяцев для обращения в суд.

А вот если недоимка по одному требованию меньше, то решение о взыскании будет приниматься в течение двух месяцев от момента, который наступил раньше:

  • сумма долга по разным требованиям превысила 3000 рублей;
  • прошло 3 года с момента самого раннего неисполненного требования.
Следует иметь в виду, что при недоимке до 3000 рублей срок, в который инспекция должна направить требование, будет составлять 1 год с момента её выявления. Исключение будет составлять требование по задолженности, выявленной в ходе проверки.

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Кроме того, скорректированы правила зачёта или возврата налоговой переплаты: убрано ограничение, по которому переплату разрешается зачесть только в счёт налога того же вида: федеральный в счёт федерального, региональный — регионального, местный — местного.

С этим связана и другая поправка: возврат налога будет возможен, если нет недоимки по любому налогу и соответствующим пеням и штрафам. На данный момент недоимки не должно быть по налогу того же вида.

Кроме того, если проводится камеральная проверка, то срок принятия решения о зачёте или возврате переплаты теперь будет зависеть от срока её окончания либо вступления в силу решения по ней. Указанный срок будет начинаться:

  • по истечении 10 дней со дня, следующего за днём завершения «камералки» (дня, когда она должна была закончиться);
  • со дня, следующего за днём вступления в силу решения по проверке, в ходе которой были выявлены нарушения.

Какие появились новые возможности взаимодействия с ИФНС?

Вводится возможность представления физлицами в налоговые органы и получения от них документов через МФЦ.

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Налоговым органам предоставлено право информировать налогоплательщиков (с их согласия) о наличии недоимки и (или) задолженности посредством СМС-сообщений, электронной почты или иными способами.

С 2021 года у организаций появится новая обязанность: они должны будут информировать инспекцию о транспортных средствах и земельных участках, которые являются объектами налогообложения и не подпадают под льготу, если никогда не получали по ним сообщения об исчисленной сумме налога. Вместе с данными о том, что есть объект налогообложения, нужно направить в инспекцию по своему выбору копии документов, которые подтверждают госрегистрацию транспорта или права на участок. Сделать это нужно однократно до 31 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом.

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Поправка связана с тем, что декларации за 2019 год по транспортному и земельному налогу будут последними. За 2020 год налоговики уже сами будут присылать сообщения об исчисленном налоге. Таким образом, если организация в 2020 году приобретет транспортное средство или участок земли и в 2021 году не получит от инспекции сообщения о налоге, нужно будет до 31 декабря 2021 года уведомить налоговиков о приобретении.

Если организация не выполнит это требование, ей будет грозить штраф в размере 20% от неуплаченной суммы налога.

Что ещё нового в части I НК?

Инспекция будет размещать на своем сайте в том числе решения о принятии обеспечительных мер в виде запрета на отчуждение имущества. Опубликуют и информацию об отмене таких решений.

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Сведения будут размещаться в течение трёх дней с даты принятия решения, но не ранее вступления в силу решения о привлечении (отказе в привлечении) к ответственности. На сайте станут указывать имущество, в отношении которого действует запрет. Какие именно это будут сведения, должна утвердить ФНС.

Как поменяется НДС?

После реорганизации правопреемники должны будут восстановить НДС, который принял к вычету их правопредшественник, если начнут использовать товары (в том числе основные средства и нематериальные активы), работы, услуги, имущественные права в деятельности, не облагаемой НДС, или перейдут на УСН, ЕНВД.

Сейчас вопрос о том, восстанавливать ли НДС в такой ситуации, остаётся спорным.

Кроме того, закреплён порядок восстановления правопреемниками НДС, принятого к вычету правопредшественником при перечислении предоплаты, а также при уменьшении стоимости отгруженных товаров, работ, услуг, имущественных прав.

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Какие поправки приняты по НДФЛ?

От обложения НДФЛ освобождаются единовременные компенсации педработникам, полученные в рамках госпрограммы. Необлагаемая сумма ограничена 1 млн руб. Ранее подобная льгота действовала только для медработников.

Кроме того, установлена возможность проведения камеральной налоговой проверки в случае, если физлицом не представлена налоговая декларация по НДФЛ в отношении доходов, полученных от продажи или дарения недвижимого имущества. Камеральная налоговая проверка будет проводиться на основе имеющихся у налоговых органов документов (информации) о таком налогоплательщике и об указанных доходах.

Как сдавать отчётность по НДФЛ?

Предельный срок представления налоговыми агентами расчёта 6-НДФЛ и справки 2-НДФЛ перенесён с 1 апреля на 1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом. Такая поправка начнет действовать с 1 января 2020 года.

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Поскольку в следующем году 1 марта — это воскресенье, то с учётом переноса сдать документы нужно будет не позднее 2 марта 2020 года. При этом в электронном виде нужно будет отчитываться по НДФЛ тем, у кого 10 и более работников. Право подавать документы на бумаге оставили работодателям с меньшим числом сотрудников. Сейчас порог до 25 человек.

Похожая поправка касается и РСВ.

Кроме того, начиная с отчёта за 2021 год сведения о доходах физлица будут подаваться в составе расчёта 6-НДФЛ, что, по сути, означает объединение 2-НДФЛ и 6-НДФЛ.

При наличии обособленных подразделений юрлицам, головная организация которых расположена в одном муниципалитете, а обособленные подразделения — в другом, предоставлено право выбрать одну инспекцию в муниципальном образовании, куда они будут сдавать отчётность по «обособкам». Если же и головное, и обособленные подразделения находятся в одном муниципалитете, то отчитываться можно по месту учёта головного. Чтобы воспользоваться таким правом, нужно будет уведомить все налоговые органы, где стоят на учёте «обособки», о своём выборе не позднее 1-го числа налогового периода. Передумать в течение года нельзя. То же самое касается уплаты НДФЛ.

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Что поменяется по налогу на прибыль?

Ограничат возможность переходить с линейного метода на нелинейный. Менять метод начисления амортизации можно будет только один раз в 5 лет. Сейчас подобное ограничение действует только при переходе с нелинейного метода на линейный.

Результаты интеллектуальной деятельности и иные объекты интеллектуальной собственности первоначальной стоимостью не более 100 тыс. рублей не будут относить к амортизируемому имуществу. Сейчас вопрос о необходимости учитывать стоимость объекта чётко не урегулирован.

Ограничение, касающееся уменьшения налоговой базы по налогу на прибыль организаций на сумму убытков предыдущих периодов в размере не более чем на 50%, продлено по 31 декабря 2021 года.

Предусмотрены поправки в части доходов акционеров иностранных компаний: к дивидендам, а значит, к облагаемым доходам будут относить те выплаты, которые иностранная организация производит российской компании — акционеру или участнику при распределении прибыли после налогообложения.

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Какие появились изменения по налогу на имущество организаций?

Во-первых, теперь по кадастровой стоимости налогом будут облагаться в том числе те объекты, которые принадлежат организации на праве хозяйственного ведения.

Во-вторых, скорректирован перечень недвижимости, которая облагается налогом по кадастровой стоимости. Так, организации должны будут платить налог с недвижимости, которая признаётся объектом обложения налогом на имущество физлиц. Получается, что по кадастровой стоимости организации должны будут платить налог за:

  • жилые дома;
  • квартиры, комнаты;
  • гаражи и машино-места;
  • единые недвижимые комплексы;
  • объекты незавершенного строительства;
  • иные здания, строения, сооружения, помещения. По сути, перечень открытый.
Получается, что все объекты, по которым определена кадастровая стоимость, будут теперь облагаться повышенным налогом.

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Предусмотрены ли поправки по транспортному и земельному налогам?

Да, установлен единый срок уплаты транспортного и земельного налогов на федеральном уровне. Юрлица должны будут перечислять эти налоги не позднее 1 марта следующего года, а авансовые платежи — не позднее последнего числа месяца, следующего за отчётным периодом.

Что ещё принёс новый закон?

При наличии обособленного подразделения сообщать о наделении полномочиями начислять и выплачивать зарплату или о лишении таких полномочий нужно будет, только если у филиала или другого обособленного подразделения есть счёт в банке. Сейчас, если у подразделения нет расчётного счёта, платить взносы нужно по месту нахождения головного офиса. Неважно, где начисляют выплаты.

Также введены особенности уплаты торгового сбора при осуществлении деятельности в соответствии с договором простого товарищества, посредническими договорами, договором доверительного управления.

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Кроме того, благодаря поправкам можно будет вернуть госпошлину, если орган или должностное лицо возвратит без рассмотрения заявление о совершении юридически значимого действия или другие документы. Сейчас такого основания для возврата денег нет.

Какие документы понадобятся для возврата госпошлины?

Теперь к заявлению о возврате госпошлины понадобится прилагать подлинники платёжных документов в случае, если её внесли наличными, а если уплатили в безналичном порядке — достаточно копий. Сейчас этот вопрос НК РФ решает по-другому: если возвращается вся сумма, прилагаются подлинники, а если её часть — копии. Платёжки не потребуются, если в ГИС ГМП будет информация об уплате госпошлины.

Когда Закон № 325-ФЗ вступает в силу?

Документ вступил в силу 29 сентября 2019 года, за исключением отдельных положений, вступающих в силу в иные сроки. Срок вступления в силу поправок разный, но большинство самых массовых из них начнут действовать с 2020 года. Например, поправки, касающиеся обособленных подразделений должны заработать уже 1 января 2020 года. Изменения в части зачёта и возврата переплаты по налогам вступят в силу с 1 октября 2020 года, а в части НДС — с 1 января 2020 года.

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