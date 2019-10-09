Клерк.Ру

Чек-лист льгот многодетным семьям

Согласно статистическим данным примерно треть многодетных семей не знают, что могут бесплатно посещать различные музеи, парки и выставки. А значительная доля многодетных семей вообще не получает никаких льгот. Основная причина это, конечно же, плохая информированность граждан об их возможностях и правах. Сегодня подготовила для вас полезный чек-лист, содержащий перечень основных льгот, на которые могут рассчитывать многодетные семьи.

Итак, если в вашей семье растут и воспитываются 3 и более детей вы имеете право:

  • бесплатный проезд на общественном транспорте;
  • бесплатная парковка;
  • бесплатное посещение зоопарка, льготы на оплату билетов в музеи, парки, на выставки, право на посещение музеев и стадионов бесплатно один раз в месяц;
  • право на получение садового участка;
  • льготы на оплату коммунальных услуг;
  • бесплатное содержание детей в гос. детских садах.
Помимо перечисленного семьи с 3 и более детьми имеют право на разного рода выплаты и пособия, например:

  • выплата на возмещение расходом, связанных с рождением троих или более детей одновременно;
  • денежная выплата на возмещение расходов в связи с ростом стоимости жизни;
  • компенсационная выплата на возмещение за пользованием телефоном;
  • компенсационная выплата на возмещение расходов, касающихся оплаты жилого помещения;
  • выплата на приобретение одежды детям на посещение учебного заведения.
Если же в семье более 10 детей, то помимо вышеуказанного такая семья будет получать дополнительные денежные выплаты:

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  • семьям с 10 и более детьми;
  • ко дню семьи;
  • ко дню знаний;
  • выплата матерям, родившим 10 или более детей и получающим пенсию.

Как и где получить оформить льготы, получить выплаты?

Для того, чтобы оформить ежемесячные и ежегодные выплаты, потребуется собрать ряд документов и необходимых справок, перечень которых может варьироваться. Подробнее информацию о списке документов можно посмотреть на сайте mos.ru.

Заявление на оформление ряда выплат нужно подавать либо в онлайн формате на портале мос.ру. Для некоторых категорий выплат предусмотрена личная подача заявления в МФЦ.

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