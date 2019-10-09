Чек-лист льгот многодетным семьям

Согласно статистическим данным примерно треть многодетных семей не знают, что могут бесплатно посещать различные музеи, парки и выставки. А значительная доля многодетных семей вообще не получает никаких льгот. Основная причина это, конечно же, плохая информированность граждан об их возможностях и правах. Сегодня подготовила для вас полезный чек-лист, содержащий перечень основных льгот, на которые могут рассчитывать многодетные семьи.
Итак, если в вашей семье растут и воспитываются 3 и более детей вы имеете право:
- бесплатный проезд на общественном транспорте;
- бесплатная парковка;
- бесплатное посещение зоопарка, льготы на оплату билетов в музеи, парки, на выставки, право на посещение музеев и стадионов бесплатно один раз в месяц;
- право на получение садового участка;
- льготы на оплату коммунальных услуг;
- бесплатное содержание детей в гос. детских садах.
Помимо перечисленного семьи с 3 и более детьми имеют право на разного рода выплаты и пособия, например:Если же в семье более 10 детей, то помимо вышеуказанного такая семья будет получать дополнительные денежные выплаты:
- выплата на возмещение расходом, связанных с рождением троих или более детей одновременно;
- денежная выплата на возмещение расходов в связи с ростом стоимости жизни;
- компенсационная выплата на возмещение за пользованием телефоном;
- компенсационная выплата на возмещение расходов, касающихся оплаты жилого помещения;
- выплата на приобретение одежды детям на посещение учебного заведения.
- семьям с 10 и более детьми;
- ко дню семьи;
- ко дню знаний;
- выплата матерям, родившим 10 или более детей и получающим пенсию.
Как и где получить оформить льготы, получить выплаты?Для того, чтобы оформить ежемесячные и ежегодные выплаты, потребуется собрать ряд документов и необходимых справок, перечень которых может варьироваться. Подробнее информацию о списке документов можно посмотреть на сайте mos.ru.
Заявление на оформление ряда выплат нужно подавать либо в онлайн формате на портале мос.ру. Для некоторых категорий выплат предусмотрена личная подача заявления в МФЦ.
Трудовые проверки становятся новыми налоговыми. Ошиблись в кадровом документе? Оштрафуют, умножив на количество сотрудников.
Станьте гуру кадрового учета. Сейчас наш мега-популярный онлайн-курс по заполнению кадровых документов со скидкой 50 %.
Куча образцов документов и советов от практиков. Обучение полностью дистанционно, выдаем сертификат. Успейте купить (у нас еще пять курсов со скидкой).