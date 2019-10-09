Клерк.Ру

Различие поставок 1С: базовая, ПРОФ, КОРП, МСФО

Смотрите краткий обзор.

Инструкции по настройке и использованию 1С — в нашей специальной рубрике.

Трудовые проверки становятся новыми налоговыми. Ошиблись в кадровом документе? Оштрафуют, умножив на количество сотрудников. 

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