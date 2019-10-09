Различие поставок 1С: базовая, ПРОФ, КОРП, МСФО

Изменения в 54-ФЗ были известны далеко "заранее", но вон до сих пор колбасит его. Так что не силь...
Меньше Покупать <> перестанут покупать. Ну будет не 4 аптеки на одной улицы, а одна госапте...
Один пашет, семеро машут.
Значит, запретить установку банкоматов в жилых домах надо. А то грабители весь дом обрушить могут...
Не МРОТ, а прожиточный минимум освобождать он налогов надо....
Нууу. Процедура таки не одна. Совсем она не скучная. Возможно в 2013 году имело смысл собирать ра...
"Если отнестись буквально и серьезно к этому письму", ответ такой: Требование (№ ДАТА) наруша...
Много юристов, а юристов нет, много бухгалтеров, а бухгалтеров нет, много экспертов, а экспертов ...
Да ладно, из название статьи было маме понятно))
А вы официально заявляете
ПСН никто не собирается отменять. А перейти сможете, если вы ИП и подходите по условиям применени...
Подскажите пжл, значит с ЕНВД мы слетаем в конце 2020 года, а на патент-то сможем перейти, или и ...
Несколько лет пользуюсь Бухсофт Упрощенная система. Как посмотреть новую программу и можно перене...
написано "скачайте", а скачайте нет - осадочек написано "выслали", а выслали нет - ещё осадочек в...
В Открытии платежи только до 17.00 уходят.
так на директора? или нулевую?
Видимо страховать свои сбережения и кред карты до 50 тысяч сбербанк специально придумал? ...
И пф надо на директора сзвм нулевую каждый месяц сдавать,,,,...
Не понимаю, как бросить?За несданные нулёвки то же штрафов накопится за 5 лет много?...
К кому сходи? Разве этим вопросом в территориальной занимаются? Да и там уж много лет все обезлич...
Абсолютно - выписку регулярно беру.
Дедушка исходит из ошибочной предпосылки, что основное место работы - это восьмичасовой рабочий д...
Самое главное что все ЕНВД, УСН и прочие работающие на патентах , а также просто физлица без пате...
Это сильно... НДПИ платится по месту нахождения участка недр, где ведется добыча полезных ископае...
Поэтому самые лучшие работники - это пенсионеры. И уволить их можно не переживая, что попадешь по...
НДПИ и НДС в первую очередь
А какие "все", расскажите?
ага, а потом принесут на возврат шнурки , а туфли в подарок себе оставят :)...
Не дописали, что он сказал что всё уходит в Москву, а назад возвращаются копейки.Все конторы добы...
90 % !? Мировой опыт показывает, что при 30% прекращаются инвестиции, при 40% предпринимательст...
Накопительную пенсию без оснований "заморозили", а теперь будут гарантировать....
я думаю тут вопрос не только в размерах украденного , но и в скорости поиска. у обычных людей так...
Доставка пиццы с ананасами в Краснодаре
Пить и есть не перестанут, только покупать будут самое дешевое. А вы правда думаете, что весь мал...
Але Клерк, вы опять желтуху в заголовок пишите? Какая нафиг отставка если он как был госчиновнико...