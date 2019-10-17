Вся правда о бесконтактных платежах

Удобство или риск?

Для чего вообще придумали бесконтактные платежи?

В первую очередь — для удобства плательщика и реализации мобильных платежей. Высокая скорость обмена данными карты и терминала через радиоинтерфейс, а также отсутствие необходимости вставлять карту в ридер терминала позволяют реализовать удобный для держателя карты режим «дотронулся и пошел» (tap & go). Также платежи размером ниже определенного лимита не требуют проведения верификации держателя карты (например, ввода ПИН-кода), что тоже удобно и ускоряет выполнение операции.

Ну и возможно, самое главное: без бесконтактных платежей не реализовать мобильные платежи — телефон ведь в ридер терминала не вставишь.

Напомним, лимит на сумму покупки без верификации держателя карты (например, ввода ПИНа) зависит от правил платежной системы, на базе которой выпущена карта. Например, по картам «Мир» он составляет до 1 тыс. рублей, по Visa — до 3 тыс. Поскольку карта и терминал взаимодействуют бесконтактным способом, минимизирована возможность физического повреждения карты. Поэтому такие карты можно выпускать с увеличенным сроком действия.

Что происходит между картой и терминалом при бесконтактной оплате?

«Когда мы прикладываем карту к терминалу на расстояние до четырех сантиметров, карта попадает в переменное магнитное поле терминала, и в ней, по закону Фарадея, возникает индукционный ток. Меняя напряженность магнитного поля терминала, можно передавать сигналы, кодирующие команды, направляемые карте. Наоборот, используя нагрузочную модуляцию на стороне карты, можно менять напряженность поля на терминале. В результате меняется напряжение на антенне ридера.

Таким способом с карты передаются ответы на команды терминала. Кроме того, энергия магнитного поля терминала накапливается в конденсаторе колебательного контура карты и используется чипом карты для реализации логики платежного приложения карты», — рассказывает директор департамента инноваций и главный архитектор НСПК (оператора платежной системы «Мир») Игорь Голдовский.

Чем бесконтактный платеж отличается от контактного?

В чипе бесконтактной карты установлено платежное приложение, которое может работать как по контактному, так и по бесконтактному интерфейсу. Карта и терминал до начала выполнения трансакции уже «понимают», через какой интерфейс они будут взаимодействовать.

В зависимости от используемого интерфейса трансакция обслуживается по правилам, отвечающим этому интерфейсу.

Терминал выбирает соответствующее программное обеспечение на своей стороне, а платежное приложение карты — соответствующий профиль выполнения бесконтактной операции: отдельные лимиты на использование карты, параметры управления рисками, списки верификации держателя карты и тому подобное. Различие между бесконтактной и контактной модами платежного приложения всегда присутствует. Например, в бесконтактных платежах вообще не используется проверка ПИН-офлайн, не читается параметр «имя держателя карты» и так далее.

Возможность украсть деньги с карты с помощью фальшивого терминала — она существует?

В разных СМИ время от времени всплывают истории об опасности того, что мошенники с фальшивыми терминалами могут бесконтактным способом похищать у людей деньги с карт. Игорь Голдовский уверен, что мошенникам мало интересен такой способ.

«С расстояния 40—50 сантиметров при определенной модернизации терминала возможно инициировать операцию по бесконтактной карте без авторизации ее держателя. Но важно понимать, что сам терминал, с помощью которого мошенники собираются похищать средства, должен быть зарегистрирован в банке — участнике платежной системы, а сам магазин, к которому приписан терминал, должен иметь счет в банке, — объясняет он. — Без наличия счета мошенники не смогут получить средства, которые якобы заплатили магазину-мошеннику держатели тех бесконтактных карт. Как уже выше отмечалось, размер бесконтактной трансакции без верификации держателя карты ограничен лимитом (в Visa в России он недавно был увеличен до 3 тыс. рублей, во всех остальных системах составляет 1 тыс. рублей. — Прим. ред.). У нас в стране подавляющее большинство трансакций выполняется в онлайновом режиме с авторизацией у банка-эмитента. Поэтому сразу срабатывают процедуры управления рисками на стороне банка — эмитента карты.

Кроме того, даже если бы списание средств произошло таким образом, у мошенника все равно не будет даже возможности получить деньги, ведь терминал, с помощью которого могут совершаться такие попытки мошенничества, как рассказывают в некоторых СМИ, должен быть зарегистрирован за конкретным магазином, который обслуживает конкретный банк».

А есть зарегистрированные случаи такого мошенничества?

«Сегодня у мошенников существуют более эффективные с точки зрения их рисков и затрат средства кражи денежных средств, чем бесконтактные карты, — указывает Игорь Голдовский. — Мне лично не известны случаи кражи денег через бесконтактные карты с использованием терминала магазина. Спрашивал у коллег из банков и других платежных систем — никто из них на практике с такой проблемой не сталкивался. Если говорить о фроде, косвенно связанном с бесконтактными картами, то речь в первую очередь может идти о потерянных или украденных картах. Мошенник, в руках которого оказалась такая карта, может ею пользоваться при выполнении операций на суммы, меньшие установленного лимита, до тех пор, пока эмитент не заблокирует такую карту. Поэтому еще раз хочу напомнить о необходимости внимательно относиться к хранению своих банковских карт — контактных и бесконтактных».

Все-таки хотелось бы подстраховаться и уберечь бесконтактную карту от даже гипотетических мошенников. Как это сделать?

Повторимся, кража средств через бесконтактный интерфейс мало интересна мошенникам. Но для личного спокойствия можно приобрести специальный чехол для бесконтактных карт, экранирующий внешнее электромагнитное поле. Есть еще более простой способ — хранить все свои бесконтактные карты в обычном портмоне рядом друг с другом. Тогда гипотетический мошеннический терминал, «увидев» в своем магнитном поле больше одной карты, выдаст отказ в проведении операции. Можно, конечно, предположить, что мошенник так поменяет приложение в терминале, что оно обязательно выберет из нескольких карт какую-то одну и будет с ней работать. Но это тоже маловероятно, ведь написать терминальное бесконтактное ядро трудоемко и накладно для злоумышленников.

Я хочу платить с помощью телефона. Google Pay, Samsung Pay, Mir Pay и прочие Pay — как это все работает?

Все работает похожим образом, через платежное приложение платежной системы. Просто приложение устанавливается на разных носителях. В случае карты носителем является чип карты, в случае с любым из Pay — специальный кошелек, с которым интегрируются и через который работают платежные приложения различных платежных систем. Кошелек — это некоторое сервисное приложение, обеспечивающее удобный пользовательский интерфейс, выбор платежного приложения для проведения текущей операции, безопасное хранение данных, контроль целостности среды исполнения приложений, работу приложения через различные телекоммуникационные интерфейсы и с операционной средой телефона в целом.

Эти платежные приложения как-то отличаются друг от друга?

Платежные приложения для мобильного кошелька и карты разные. У мобильного кошелька есть своя специфика, связанная с его реализацией. Если, например, кошелек реализован на основе встроенного в телефон элемента безопасности, платежное приложение очень напоминает приложение карты. Его использует кошелек Apple Pay. В Samsung многие модели смартфонов поддерживают «Доверительную среду исполнения» (Trusted Execution Environment), что позволяет кошельку Samsung Pay обеспечивать безопасную среду для работающих через него платежных приложений.

«В самом общем случае смартфона, работающего на Android, кошелек пользуется только средствами этой операционной системы (например, Android Key Storage, Host Card Emulation). Их не так много, поэтому платежное приложение должно само обеспечивать свою безопасность, — указывает Игорь Голдовский. — Для этого используется удаленная аттестация телефона на предмет его рутованности и наличия вредоносного ПО, хранение приложения в затрудняющем анализ виде, хранение в приложении ограниченного набора конфиденциальных данных, изменение которых требует реализации специальных процедур с центрального сервера системы, использование специальной реализации криптографических алгоритмов (White Box Cryptography) и т. п. Пример такого мобильного кошелька — Google Pay».

Одним словом, сколько есть Pay, столько платежных приложений платежная система должна иметь.

И что тогда лучше выбрать?

Все зависит от модели телефона и платежной системы (платежное приложение платежной системы может быть разработано не для всех мобильных кошельков). Если у вас iPhone, то выбора нет: однозначно может использоваться только кошелек Apple Pay. При этом в нем могут использоваться только карты тех платежных систем, для которых в Apple Pay реализовано их платежное приложение. Если модель смартфона Samsung, то можно выбрать между Samsung Pay, Mir Pay или Google Pay. Если это другой смартфон, работающий на операционной системе Android, — то Google Pay или Mir Pay. В Google Pay и Mir Pay платежные приложения запускаются прямо в процессоре телефона. Поэтому поставщики решений для этих кошельков (соответственно Google и НСПК) делают все необходимое для обеспечения безопасности данных, которые загружаются, обрабатываются и хранятся в платежных приложениях кошелька.

А вообще, что безопаснее — платить телефоном или картой?

Все рассмотренные варианты бесконтактных платежей примерно одинаково безопасны: расходы мошенников на реализацию атак несоизмеримы с ожидаемыми от них результатами. Сегодня пользователи для выполнения платежей отдают предпочтение телефону. Можно уверенно говорить о том, что необходимый баланс между безопасностью операции и удобством ее выполнения для мобильных платежей был найден.

Сейчас появляются платежные кольца, браслеты, часы, какие-то наклейки — есть ли в этом смысл?

Многие эксперты платежного рынка считают, что у носимых устройств (wearables) — колец, браслетов, часов, брелоков, активных наклеек / стикеров и т. д. — хорошее будущее. В первую очередь они безопасны потому, что в основе их архитектуры лежит элемент безопасности, операционная среда носимого устройства поддерживает ограниченный набор приложений, и вредоносное ПО на них поместить непросто. Устройства взаимодействуют с внешним миром через ограниченный набор интерфейсов (как правило, лишь NFC, к которому иногда добавляется BLE), и, наконец, некоторые устройства имеют биометрический сенсор для захвата отпечатка пальца, позволяющий верифицировать пользователя.

А в чем удобство таких устройств?

С точки зрения пользовательского опыта носимые устройства считаются самыми удобными средствами платежа. В отличие от телефона, носимым устройством легче платить: не нужно доставать телефон, активировать его и открывать в нем платежное приложение.

Например, человек дотронулся такими «умными» часами до ридера — и трансакция произошла. После чтения периодически появляющейся в СМИ информации о вредоносном ПО на телефонах пользователю справедливо кажется, что носимые устройства безопаснее.

Наконец, носимые устройства могут быть востребованными у молодежи и многофункциональными, причем платежная функция в них второстепенна. Сначала ты покупаешь просто браслет для фитнеса, а возможность еще им и платить — хорошее дополнение к основной функциональности.

Я хочу больше узнать о бесконтактных платежах. Что можно почитать?

Чем больше знаешь о бесконтактных платежах, тем меньше веришь негативным слухам, которые периодически возникают. Тем, кто хочет основательно вникнуть в тему, стоит прочитать главу 7 книги Игоря Голдовского «Банковские микропроцессорные карты». Книга есть в свободном доступе по этой ссылке